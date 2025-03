Żele pod prysznic, które potrafią więcej

Wiosna w modzie. Ten element o tej porze wraca do łask i nosi go każdy

YOPE myBody to żele, które potrafią więcej – to pierwszy krok do zdrowej, odżywionej i promiennej skóry już na etapie mycia. Łączą w sobie delikatne oczyszczanie z zaawansowaną pielęgnacją znaną dotąd głównie z kosmetyków do twarzy.

Innowacyjne formuły zawierają skuteczne składniki aktywne, stosowane w pielęgnacji twarzy, a teraz dostępne dla skóry całego ciała:

Peptydy – regenerują i wzmacniają skórę, pobudzając jej naturalne procesy odnowy

Witamina C – rozświetla, rewitalizuje i przywraca zdrowy blask

Niacynamid – wygładza, tonizuje i wspiera równowagę skóry

Kwas hialuronowy – intensywnie nawilża, zmiękcza i poprawia elastyczność

Każdy żel został stworzony z myślą o różnych potrzebach skóry, oferując skuteczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań. ale także rozpieszczający zmysły luksusowymi kompozycjami zapachowymi. Teraz prysznic to nie tylko pielęgnacja, ale także chwila relaksu i przyjemności.

Peptide Renew (zapach: Pink Sugar) – regenerujący żel pod prysznic dla skóry przesuszonej i wrażliwej. Zawiera peptydy, które wspierają odnowę komórkową, wzmacniają barierę ochronną skóry i przywracają jej elastyczność. Wzbogacony o wegański kolagen i hydrolaty różane, intensywnie nawilża i łagodzi podrażnienia. Skóra staje się gładsza, jedwabiście miękka i bardziej odporna na przesuszenie.

Vit-C Glow (zapach: Summer Margarita) – rewitalizujący i rozświetlający żel dla skóry zmęczonej i z przebarwieniami. Dzięki stabilnej witaminie C, ekstraktowi z kalamanasi i śliwki kakadu, skutecznie rozświetla, wyrównuje koloryt i nadaje skórze zdrowy blask. Dodatkowo enzymy z opuncji figowej wygładzają skórę, zapewniając efekt jedwabistej miękkości. Efekt? Skóra staje się odnowiona, pełna witalności i naturalnego blasku.

Niaci Smooth (zapach: Pistachio Coctail) – żel wygładzający i tonizujący, idealny dla skóry z niedoskonałościami. Pro-niacynamid i kwas glikolowy delikatnie złuszczają martwy naskórek, redukują szorstkość i pomagają w wyrównaniu struktury skóry. Salicylany z kory wierzby regulują wydzielanie sebum i wspierają proces odnowy, pozostawiając skórę perfekcyjnie gładką, jednolitą i pełną naturalnego blasku.

Hyalu Hydrate (zapach: Blue Coconut) – nawilżający żel pod prysznic dla skóry odwodnionej. Zawiera kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża i pomaga zatrzymać wodę w skórze. Hydrobiotyki wspierają mikrobiom i chronią przed utratą wilgoci, a trehaloza dodatkowo wygładza i otula skórę miękkością, pozostawiając ją intensywnie nawilżoną, aksamitnie gładką i elastyczną, doskonale przygotowaną na kolejne etapy pielęgnacji.

