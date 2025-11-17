Zestawy prezentowe dla miłośniczek pielęgnacji

Kosmetyki to kategoria prezentów osobistych, a zatem starannie wybieranych . Tegoroczna kolekcja świąteczna Dax Cosmetics to ukłon w stronę wszystkich, którzy lubią obdarowywać pięknem, ale potrzebują wsparcia w wyborze tego najlepszego zestawu. Bo dobrze dobrany kosmetyczny prezent to taki, który pielęgnuje, dba o skórę i sprawia przyjemność – i to nie tylko od święta.

Zestawy przygotowane przez DAX COSMETICS zostały przemyślane tak, by tworzyć program pielęgnacyjny dopasowany do wieku, potrzeb skóry, stylu życia oraz dostępnego budżetu. Poniżej prezentujemy wybrane propozycje, ale w drogeriach znajdziecie ich znacznie więcej. Oprócz poniższych zestawów oferta obejmuje także: 19 zestawów z kosmetykami marki PERFECTA, 4 zestawy YOSKINE, 4 zestawy CELIA i jeden box DAX MEN.

YOSKINE GLOBAL LIFT – młodość zamknięta w niezwykłym duecie

Świąteczny zestaw YOSKINE GLOBAL LIFT to idealny prezent dla kobiet, które cenią zaawansowaną pielęgnację i natychmiastowy efekt odnowy skóry. W kosmetykach tych wykorzystano innowacyjną technologię 4D GLOBAL-LIFT™, która zapewnia efekt wielowymiarowego liftingu oraz YOUTH ACTIVATOR, którego zadaniem jest zwiększenie w skórze liczby białek (sirtuin) przedłużających życie komórek i opóźniających proces starzenia. Dzięki temu cera wygląda świeżo, promiennie, a skóra odzyskuje młodzieńczą jędrność i elastyczność.

W produktach zastosowano nowatorską technologię IN’DETOX & YO’ACTIVE, zainspirowaną odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

Zestaw tworzą:

ZAAWANSOWANE SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE LIFTIGNUJĄCE OWAL TWARZY (30 ML)

Serum do pielęgnacji skóry dojrzałej, które skutecznie zwalcza oznaki starzenia się skóry, zwłaszcza zmarszczki i linie mimiczne. Zapewnia intensywne nawilżenie, napięcie i ujędrnienie skóry. Poprawia kontur twarzy, modelując jej owal.

WYSOCE AKTYWNY LIFTINGUJĄCO-PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM NA DZIEŃ (50 ML)

Zaawansowany krem liftingujący, stworzony z myślą o skórze dojrzałej, wymagającej intensywnego liftingu i ujędrnienia. Jedwabista konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na skórze. Cera staje się odmłodzona, bardziej jędrna i elastyczna.

i Autor: Yoskine/ Materiały prasowe

YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION – sekret japońskiego rytuału piękna

YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION to wieloetapowa pielęgnacja inspirowana rytuałami piękna, które łączą naturę i precyzję. W kosmetykach tych wykorzystano szerokie właściwości ryżu. Od wieków bowiem ryż jest nie tylko podstawą japońskiej diety, ale także sekretem pięknej, promiennej cery Japonek. Dzięki fermentowi ryżowemu, beta-glukanowi, prebiotykom i peptydom ryżowym skóra staje się miękka, gładka i pełna blasku. To prezent, który pozwala zatrzymać się na chwilę, złapać oddech i podarować sobie odrobinę japońskiego spokoju w domowym zaciszu.

Zestaw tworzą:

RYŻOWA ESENCJA DO TWARZY (200 ML)

Intensywnie nawilża, łagodzi i koi. Zapewnienia skórze poczucie komfortu i przywraca równowagę po etapie oczyszczania. Doskonale przygotowuje cerę do kolejnych etapów pielęgnacyjnych, wzmacniając działanie serum i kremu.

RYŻOWE SERUM DO TWARZY (30 ML)

Multifunkcyjne serum o zaawansowanej formule, stworzone z myślą o kompleksowej regeneracji i pielęgnacji skóry. Dzięki unikalnemu połączeniu składników aktywnych głęboko nawilża, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i nadaje jej promienny blask.

RYŻOWY KREM DO TWARZY (50 ML)

Zapewnia intensywne nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Dzięki bogatej formule opartej na połączeniu innowacyjnych składników aktywnych, skutecznie wygładza drobne zmarszczki, nadając skórze promienny i świeży wygląd oraz komfort każdego dnia.

i Autor: Yoskine/ Materiały prasowe

PIĘKNO W KAŻDYM WIEKU

ZESTAW PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA

PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA 40+

Ten duet to sprzymierzeniec kobiet, które chcą, by ich pielęgnacja była skuteczna, ale też przyjemna w codziennym rytuale. Zestaw PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA 40+ wykorzystuje rewolucyjną technologię HERO 3[PEP]™, opartą na synergii trzech rodzajów peptydów, erytrytolu i prebiotyków. Dzięki temu kompleksowo działa na kondycję skóry – wygładza, nawilża i przywraca jej jędrność. To prezent, który podkreśla naturalne piękno – z energią, klasą i pewnością siebie, jak jego Ambasadorka.

Zestaw tworzą:

KREM DO TWARZY 40+ (50 ML)

Modelowanie owalu twarzy, lifting

Modelująco-liftingujący krem zawiera zaawansowane składniki aktywne (HERO 3[PEP]TM, Lift-up Complex, kwas hialuronowy), które dzięki synergicznemu działaniu napinają i poprawiają owal twarzy. Za sprawą innowacyjnej technologii produkt głęboko nawilża oraz ujędrnia, redukując widoczność zmarszczek oraz modelując kontur twarzy.

ELIXIR POD OCZY 30+/40+ (15 ML)

Nawilżenie, wygładzenie, redukcja cieni i worków

Nawilżająco-wygładzający krem-elixir pod oczy intensywnie nawilża oraz redukuje widoczność zmarszczek, pozostawiając skórę gładką i promienną. Jego lekka formuła delikatnie pielęgnuje wrażliwą skórę wokół oczu, skutecznie redukując cienie i worki. To zasługa specjalnie dobranych składników HERO 3[PEP]TM, kofeiny, fermentu ryżowego. Efekt? Twoje spojrzenie zyskuje świeżość i wypoczęty wygląd każdego dnia.