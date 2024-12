Zestawy prezentowe dla miłosników kosmetyków. Top 5 propozycji z kultowej perfumerii

Kosmetyczne zestawy prezentowe to hit, który sprawdza się zawsze. W przypadku kosmetyków do makijażu warto mieć na uwadze, że nie wszystkie nadają się na prezent. Bywa, że dobranie odpowiedniego koloru podkładu, czy też korektora pod oczy dla osoby obdarowywanej bywa bardzo trudne. Na szczęście, większość zestawów prezentowych od marek kosmetycznych zawiera uniwersalne produkty, które sprawdzą się każdemu.

Top 5 zestawów prezentowych z Sephory

SEPHORA COLLECTION Moving Lights - Kalendarz poświąteczny

Przedłuż magię świąt i odliczaj dni do Nowego Roku z niezastąpionym kalendarzem poświątecznym SEPHORA COLLECTION! Każdego dnia, od 25 do 31 grudnia, otwieraj okienka, w których kryją się produkty do makijażu lub pielęgnacji i odkrywaj (na nowo) kultowe produkty SEPHORA COLLECTION, a także 8 produktów-niespodzianek – wszystkie w formacie standardowym. Bonus? W okienku na 31 grudnia znajduje się nie jeden, ale dwa produkty. To będzie piękne zakończenie tego roku!

i Autor: materiały prasowe Sephora

BENEFIT COSMETICS Lookin' Crisp - Swiąteczny Zestaw Produktów do Makijażu

Świąteczny zestaw kosmetyków Lookin' Crisp od marki Benefit zawiera tusz do rzęs, eyeliner, tint do ust i policzków, róż, bazę pod makijaż, wosk do brwi i spray utrwalający. Produkty zapakowane w wyjątkową kosmetyczkę, która może stać się Twoim kolejnym modnym dodatkiem! To jak najlepsza paczka ulubionych chipsów ziemniaczanych, trudno poprzestać na jednym, prawda? To samo czujemy w przypadku tej mieszanki produktów. To nasi absolutni ulubieńcy, możemy używać ich bez końca. Wygładź pory za pomocą bazy The POREfessional, użyj eyelinera Roller Liner do narysowania precyzyjnej kreski, wydłuż rzęsy tuszem They're Real! Podkręć kolor ust i policzków z Benetint i Shellie, postaw na puszyste brwi z woskiem Fluff Up Brow Wax. Całość utrwal sprayem The POREfessional Super Setter zapewniający 16 godzin trwałości.

i Autor: materiały prasowe Benefit

Drunk Elephant The Coast Is Clear™ - Zestaw pielęgnacyjny na noc

Dzięki zestawowi do pielęgnacji twarzy The Coast Is Clear marki Drunk Elephant możesz skorzystać z kompleksowego wieczornego rytuału pielęgnacyjnego (w tym wielkoformatowego kremu nawilżającego Lala Retro!), aby po przebudzeniu uzyskać gładszą, bardziej miękką i doskonale odżywioną skórę. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia, serum na noc T.L.C. Framboos w widoczny sposób przywraca teksturę ziemistej cerze z zatkanymi porami, krem Lala Retro zapewnia optymalne nawilżenie niezależnie od wieku, a balsam do oczu Ceramighty poprawia elastyczność skóry i redukuje oznaki zmęczenia wokół oczu.

i Autor: materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

RARE BEAUTY Set Mini Blush & Luminize Trio

Zainspirowany viralowym trendem rozświetlającego różu Rare Beauty. Zawiera bestsellerowy róż w płynie Soft Pinch w odcieniu Virtue (beżowo-brzoskwiniowy) i ekskluzywny odcień Beloved (delikatny krwisty), które nadają skórze delikatny, długotrwały blask, a rozświetlacz w płynie Positive Light w ekskluzywnym odcieniu Enliven (brzoskwiniowy ze złotymi drobinkami) rozświetla skórę.

i Autor: materiały prasowe Sephora

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Iconic Blush and Glow Kit - Zestaw róż i rozświetlaczW zestawie:

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand w odcieniu Pillow Talk (5 ml) - Róż w płynie w technologii Glow Gel dla ultra promiennego wyglądu!

Pillow Talk Beauty Light Wand w odcieniu Pillow Talk Original (5 ml) - Rozświetlacz w płynie w technologii Lumi-Blur dla artystycznie rozmytego wykończenia!

Edycja limitowana - Duet Pillow Talk Blush + Glow w formacie mini!