i Autor: Shutterstock Idealnie prezenty dla znaków zodiaku

Boże Narodzenie 2023

Zestawy prezentowe na każdą kieszeń. Idealne pod choinkę

Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze zostało trochę czasu, jednak już teraz powinniśmy zacząć rozglądać się za prezentami dla najbliższych. W sklepach pojawiły się pierwsze oferty z pomysłami na podarunki. Nie sugerujemy wam, byście już teraz biegali w świątecznych swetrach i nucili kolędy, ale listopad to doskonały czas, by zacząć poszukiwania idealnych prezentów. Właśnie teraz marki przedstawiają także swoje bożonarodzeniowe zestawy upominkowe. Przedstawiamy Wam kilka hitów od polskiej marki Bielenda, które mogą spodobać się miłośnikom kosmetyków.

Najnowsze z działu Promocje w Biedronce Tylko w sobotę, 18 listopada gigantyczne promocje w Biedronce. Rozdają aż 6 produktów za darmo. Obłowisz się na Święta Strefa beauty Zastrzyk energii dla ciała – jak działa kawa na skórę? Perfumy Orientalne perfumy, które rozgrzeją Cię w nawet najchłodniejszy poranek Duże zmiany w sieci Vistula. To odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Black Friday 2023 Black Week ruszył w Sephora. Odkryj jakie superokazje cenowe na Ciebie czekają! Zestaw prezentowy Bielenda Beauty Molecules krem + serum cena ok. 58 zł, dostępny wyłącznie w sieci drogerii Rossmann Zestaw zawiera: Bielenda Beauty Molecules Molekularny krem synbiotyczny ultranawilżający (50 ml) Molekularny krem synbiotyczny ultranawilżający został stworzony z myślą o cerze odwodnionej i wrażliwej, 78% składników aktywnych ukierunkowanych jest na odbudowę bariery hydrolipidowej skóry. Produkt bogaty jest w wspierający mikrobiom i odporność skóry na niekorzystne czynniki zewnętrzne synbiotyk, zapewniający miękkość, gładkość, elastyczność i natychmiastowe ukojenie skwalan oraz jeden z najbardziej skutecznych olei roślinnych w pielęgnacji anti-aging olej z opuncji figowej. Zawiera również cztery rodzaje molekuł - molekuły aminokwasów (wzmacniają barierę ochronną i regenerują skórę), molekuły ceramidów (wspomagają nawilżenie i odżywienie skóry i poprawiają jej kondycję), molekuły kwasu poliglutaminowego (nawilżają i zapobiegają nadmiernej utracie wody z naskórka) oraz molekuły prowitaminy B5 (przyspieszają proces regeneracji). Dodatkowo w wielobarwnych mikrosferach zamknięto witaminę E. Krem nawadnia, błyskawicznie wygładza, redukuje szorstkość naskórka, zmiękcza, rewitalizuje i odczuwalnie odżywia skórę, dbając o jej mikrobiom. Bielenda Beauty Molecules Molekularne serum shot synbiotyczne (30 ml) Molekularne serum shot synbiotyczne zostało stworzone z myślą o cerze odwodnionej i wrażliwej, 78% składników aktywnych ukierunkowanych jest na poprawę komfortu skóry. Produkt bogaty jest w wspierający mikrobiom i odporność skóry synbiotyk, poprawiające sprężystość roślinny kolagen oraz wyciszającą zaczerwienienia i przynoszącą ukojenie cerze wrażliwej cicę. Zawiera również cztery rodzaje molekuł – molekuły ektoiny (chronią naskórek przed nadmierną utratą wody i niwelują uczucie ściągnięcia), molekuły glukonolaktonu (wygładzają, łagodzą i poprawiają nawilżenie), molekuły trehalozy (niwelują uczucie ściągnięcia i suchości) oraz molekuły prowitaminy B5 (przyspieszają proces regeneracji). Dodatkowo w wielobarwnych mikrosferach zamknięto witaminę E. Serum dba o mikrobiom skóry, łagodzi, optymalnie nawilża i dodaje skórze naturalnego blasku. Zobacz także: Orientalne perfumy, które rozgrzeją Cię w nawet najchłodniejszy poranek i Autor: Materiały prasowe Bielenda Zestaw prezentowy Bielenda Ujędrniające Peptydy krem+serum peptydowe 2w1 + krem 50+ cena ok. 52 zł, dostępny wyłącznie w sieci drogerii Rossmann Zestaw zawiera: Bielenda Ujędrniające Peptydy Ujędrniająco-liftingujący krem przeciwzmarszczkowy 50+ (50 ml) Ujędrniająco-liftingujący krem przeciwzmarszczkowy 50+ przeznaczony jest do pielęgnacji cery dojrzałej, wrażliwej, z oznakami wiotczenia. W produkcie zastosowano nowoczesną technologię Advanced Pro Age Technology – połączenie biomimetycznego kompleksu multipeptydów z botanicznym kolagenem. Collagen-TC Multipeptide stymuluje produkcję nowego kolagenu typu III, 3D Lift Hexapeptide zmniejsza głębokość zmarszczek spowodowanych skurczem mięśni mimicznych, natomiast Ultra Sensitive Trtrapeptide zwiększa tolerancję skóry na czynniki zewnętrzne. Botaniczny kolagen pobudza produkcję nowego kolagenu oraz wzmacnia te włókna, które już zostały osłabione. Dodatkowo krem bogaty jest w czysty retinol (zamknięty w mikrokapsułkach), który łatwiej wnika w głąb naskórka i jest tam powoli uwalniany, działając długo po aplikacji, ma silne właściwości przeciwzmarszczkowe. Regularne stosowanie kremu ujędrnia, uelastycznia oraz napina skórę, wygładza i spłyca zmarszczki. Bielenda Ujędrniające Peptydy Ujędrniająco-rozświetlający krem + serum peptydowe pod oczy i na powieki (15 ml) Ujędrniająco-rozświetlający krem-serum przeznaczony jest do pielęgnacji cery dojrzałej. W produkcie zastosowano nowoczesną technologię Advanced Pro Age Technology – połączenie biomimetycznego kompleksu multipeptydów z botanicznym kolagenem. Collagen-TC Multipeptide stymuluje produkcję nowego kolagenu typu III, 3D Lift Hexapeptide zmniejsza głębokość zmarszczek spowodowanych skurczem mięśni mimicznych, natomiast Eye Ultra Peptide ujędrnia i uelastycznia, pomaga zwalczać worki pod oczami i zapobiegać ich powstawaniu. Dodatkowo serum zawiera stabilną witaminę C, która ujędrnia, poprawia koloryt, zmniejsza widoczność cieni i przebarwień, dodaje cerze blasku. Skutecznie ujędrnia i uelastycznia, wygładza i spłyca zmarszczki, zmniejsza cienie i worki pod oczami oraz rozświetla skórę, dodając blasku spojrzeniu. i Autor: Materiały prasowe Bielenda Zestaw prezentowy Bielenda Body Coctail żel pod prysznic + balsam do ciała cena ok. 45 zł, dostępny wyłącznie w sieci drogerii Rossmann Zestaw zawiera: Bielenda Shower Coctail Relaksujący żel pod prysznic (400 ml) Żel pod prysznic zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Rabarbar (pełen witamin A, C i E) długotrwale nawilża skórę, wzmacnia, wygładza i dodaje blasku. Wanilia (skuteczny antyoksydant) nawilża, odżywia i ujędrnia. Prebiotyki wspomagają ochronę mikrobiomu skóry. Delikatne składniki myjące oczyszczają i odświeżają sórę, tworząc kolorową pianę otulającą ciało. Bielenda Body Coctail Nawilżający balsam do ciała (400 ml) Nawilżający balsam do ciała zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Balsam bogaty jest w prebiotyki, których zadaniem jest ochrona mikrobiomu skóry. Za nawilżenie, wzmocnienie i wygładzenie naskórka odpowiada rabarbar (źródło witamin A, C i E). Natomiast wanilia (skuteczny antyoksydant) nawilża, odżywia i ujędrnia ciało. Wszystkie te składniki poprawiają wygląd i kondycję skóry, sprawiają, że staje się aksamitnie gładka. i Autor: Materiały prasowe Bielenda Tańczące z promocjami - 2023.11.16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.