ZIGN Studio: marka własna Zalando łączy design z innowacyjnymi materiałami

Zespół projektantów marek własnych Zalando podszedł do tworzenia kolekcji jak do możliwości przemyślenia na nowo swojej pracy - od rysunku po końcowy produkt, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu: od pozyskiwania materiałów, przez projektowanie, aż po procesy produkcyjne. Kolekcja ZIGN Studio wykorzystuje najnowsze innowacje w zakresie materiałów, w tym ulepszone procesy produkcji, surowce biologiczne i odnawialne oraz materiały pochodzące z recyklingu. Wśród innowacyjnych materiałów znajdują się te stworzone z wykorzystaniem odnawialnej pulpy drzewnej, takie jak Naia™ Renew, sztucznej skóry pochodzenia biologicznego wykonanej z fusów z kawy, siatki nylonowej z recyklingu, skóry z grzybów i innych odnawialnych materiałów nadających się do recyklingu. W kolekcji wykorzystane zostały również barwniki i pigmenty pochodzące z recyklingu.

Dodatkowo kolekcja zapewnia większą wszechstronność ubrań i daje więcej możliwości ich wykorzystania. Elementy modułowe, takie jak odpinane rękawy w przypadku kurtki puchowej, sprawiają, że można ją nosić na wiele sposobów (zarówno jako kurtkę jak i kamizelkę). Duża część kolekcji zaprojektowana została według kryteriów projektowania w obiegu zamkniętym, opracowanych przez circular.fashion przy wykorzystaniu podejścia monomateriałowego, w którym ubrania wykonane są w minimum 95 proc. z pojedynczego materiału. Dzięki temu odzież projektowana jest tak, aby wpisywała się w obieg biologiczny lub techniczny, czyli ulegała biodegradacji lub mogła zostać ponownie wykorzystana i przetworzona w nowe zasoby.

Sara Diez, VP Private Label, Sustainability and D&I Product powiedziała: Nasze marki własne to inkubator nowych pomysłów: są naszym obszarem testowym dla innowacyjnych rozwiązań w modzie, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju, cyrkularności, różnorodności i inkluzywności. ZIGN jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju i projektowania w obiegu zamkniętym i cieszę się, że mogę dziś przedstawić kolejny rozdział tej historii: kolekcję ZIGN Studio. Kolekcja ta doskonale łączy modne wzornictwo z codzienną wygodą, innowacyjnymi materiałami, modułowością i cyrkularnym podejściem. Wpisuje się to w naszą ambicję, aby oferować naszym klientom wyjątkową jakość i wartości, jednocześnie przesuwając granice dla innowacji.

Kreatywna koncepcja pierwszej edycji kolekcji - Jesień/Zima’23 - skupia się na idei naturaverse: wzajemnego oddziaływania natury i technologii. Ma ona swoje odzwierciedlenie w projektach łączących w sobie innowacyjne materiały i tekstury ziemi. Kolekcja ta składa się z wyrazistych konstrukcji, cyfrowych renderów i elementów z teksturą inspirowaną formacjami geologicznymi.

Kolekcja dostępna jest już dla klientów na wszystkich rynkach Zalando.

i Autor: Materiały prasowe Zalando

