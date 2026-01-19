Zimowa ochrona. Skuteczne nawilżenie i ukojenie dla przesuszonej skóry

Niskie temperatury oraz wahania wilgotności często prowadzą do naruszenia naturalnej bariery ochronnej skóry, co objawia się szorstkością i zaczerwienieniem. Odpowiedzią na te problemy są kosmetyki o silnych właściwościach regenerujących i kojących. Tylko skoncentrowane składy pozwalają zachować elastyczność i odpowiedni poziom nawilżenia cery oraz ciała. Hudsalva w trzech wersjach, Gel Trap, Cica glow & barier sleeping cream oraz duet Microbiota Friendly - te kosmetyczne niezbędniki od swederm stają się fundamentem zimowej rutyny, zapewniając skórze bezpieczeństwo i nienaganny wygląd.

HUDSALVA VITAMIN E

Bestsellerowa, wielozadaniowa maść z witaminą E to niezastąpiony produkt do zadań specjalnych. Idealne rozwiązanie w przypadku spierzchniętych ust, dłoni, łokci czy stóp, które potrzebują długofalowej ochrony przed przesuszeniem.

Dzięki zawartości wysokiej jakości gliceryny, alantoiny i bisabololu przynosi natychmiastową ulgę. Doskonale chroni przed mrozem czy wiatrem. Produkt wegański, jego perłowy kolor wynika ze specjalnej metody produkcji.

HUDSALVA SENSITIVE

Stworzona z myślą o skórze szczególnie wymagającej i skłonnej do podrażnień, polecana osobom z AZS czy łuszczycą. Pozbawiona kompozycji zapachowych maść skupia się na maksymalnym ukojeniu i regeneracji bez ryzyka dodatkowego obciążenia.

To produkt o wysokiej tolerancji, który przywraca równowagę i komfort, chroniąc delikatne partie ciała przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Może być bezpiecznie stosowany już od pierwszych dni życia, posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka.

HUDSALVA PANTHENOL

Specjalistyczna wersja o pojemności 200 ml przeznaczona do skóry bardzo suchej, wrażliwej i skłonnej do atopii.

Dzięki zawartości 5% pantenolu, a także alantoiny i bisabololu ekspresowo przyspiesza regenerację, koi podrażnienia oraz przywraca skórze elastyczność. Nie pozostawia tłustego filmu, jest bezzapachowa i wolna od barwników. Stosowana regularnie wzmacnia naturalną barierę ochronną, redukuje drobne uszkodzenia.

GEL TRAP

Innowacyjna propozycja o unikalnej teksturze, która łączy lekkość żelu do ciała z bogactwem składników nawilżających. Produkt ten skutecznie zatrzymuje cząsteczki wody w głębi naskórka, zapobiegając odwodnieniu w suchych, ogrzewanych wnętrzach. Bogaty w witaminę E, glicerynę, kwas hialuronowy i skwalan.

Jego regularne stosowanie zapewnia skórze sprężystość i jedwabistą gładkość bez uczucia lepkości, co czyni go doskonałą bazą pod zimową odzież.

CICA GLOW & BARIER SLEEPING CREAM

Połączenie intensywnej regeneracji z efektem promiennej, zdrowej cery. Wąkrota azjatycka redukuje zaczerwienienia i pobudza naturalne mechanizmy naprawcze.

W składzie znalazły się cenne składniki, takie jak: olej chia, olej z nasion słonecznika, pantenol, skwalan, olej jojoba, ekstrakt z nagietka lekarskiego, witamina E i ceramidy. Całość kompleksowo koi i regeneruje, a także szybko łagodzi skutki zimowej aury.

MICROBIOTA FRIENDLY

Zaawansowane, pozbawione wody rozwiązanie skupione na ochronie mikrobiomu, czyli naturalnej tarczy biologicznej skóry.

Microbiota Friendly Toner jest bogaty w substancje prebiotyczne (inulina, fruktooligosacharydy), przywraca skórze właściwe pH i wspiera jej naturalną barierę ochronną. Dodatkowo zawiera także aloes, ekstrakt z buraka, kwas hialuronowy oraz ekstrakt z owoców flaszowca.

Następny krok w pielęgnacji, Microbiota Friendly Essence, to lekka emulsja zawierająca aloes, oliwę z oliwek, prebiotyki i postbiotyki, ferment miodowy oraz ekstrakt z czerwonych alg. Odżywia cerę, wspiera jej mikrobiom i jest doskonała pod makijaż - nie pozostawia tłustej warstwy.