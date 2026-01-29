Zimowa tarcza dla Twojej skóry

Eksperci marki Sesderma rekomendują duet idealny na stok i zimowe spacery: krem Exoses w połączeniu z REPASKIN Silk Touch SPF 50.

EXOSES: REGENERACJA, KTÓRA DZIAŁA GŁĘBIEJ

Krem Exoses Sesderma to zaawansowana pielęgnacja inspirowana osiągnięciami medycyny estetycznej. Dzięki technologii egzosomów pochodzenia bakteryjnego wspiera naturalne procesy naprawcze skóry, wzmacnia jej odporność na czynniki zewnętrzne i poprawia zdolność do regeneracji. Zimą chroni skórę, wspomagając odbudowę bariery hydrolipidowej i zabezpieczając przed zmianami temperatur. Stosowany rano, tworzy komfortową, odżywczą bazę pod filtr przeciwsłoneczny.

REPASKIN SILK TOUCH SPF 50 – FILTR, KTÓRY NIE CZUJE ZIMY

Choć śnieg i mróz usypiają czujność, zimą (także na polskich stokach) promieniowanie UV działa bez pardonu. Fotoprotektor Sesderma REPASKIN Silk Touch SPF 50 zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną, jednocześnie zachowując lekką, jedwabistą konsystencję. Jego formuła chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, a jednocześnie wspiera mechanizmy naprawcze DNA skóry. Nie bieli, nie obciąża i idealnie sprawdza się pod kaskiem narciarskim. To filtr, który dotrzymuje kroku zimowym aktywnościom.

Rytuał na stok

Rano, na oczyszczoną skórę, nałóż krem Exoses – pozwól mu wzmocnić i ukoić cerę. Następnie zaaplikuj REPASKIN Silk Touch SPF 50 jako ostatni krok pielęgnacji. W ciągu dnia ponów aplikację fotoprotekcji, szczególnie po intensywnym wysiłku.

Bo zimą liczy się nie tylko przyjemność z jazdy, ale także pielęgnacja, która dotrzymuje kroku aktywnemu stylowi życia. Skóra narażona na mróz, wiatr i intensywne promieniowanie UV potrzebuje ochrony, która działa wielowymiarowo. Regeneracja, komfort i skuteczna ochrona stają się fundamentem zimowej pielęgnacji — na stoku i poza nim.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe