Zmysłowe i soczyste usta

MAMY KUPUJĄ, ALE CÓRKI DECYDUJĄ!

Kochają LIP SMACER za:

Urocze, przyciągające wzrok opakowania

Niezwykłe smaki

Zaskakujące nowości

Mamy-millenialsi,

Zależy im na:

Bezpiecznych składach

Nawilżeniu

Smaku i zapachu dobrej jakości

LiP SMACKER® Coca-Cola Cup Lip Balm

Zasmakuj radości w kubeczku!

Otwórz balsam do ust i daj się ponieść zmysłom do świata Coli. Balsam do ust w kształcie kubeczka zapewnia autentyczny smak Fanty czy Coli, jednocześnie zapewniając długie nawilżenieust. Kultowy projekt kubka z pewnością zrobi wrażenie, gdy go użyjesz.

Wyraź swój nastrój z ulubionymi postaciami Disneya! Lip Smacker® Disney Emoji mają inny emotikon po każdej stronie - to jedna urocza postać z dwoma różnymi wyrazami twarzy! Otwórz,odkręć i znajdź balsam do ust o delikatnym smaku!

Baw się dzięki kolekcjonerskim balsamom do ust Tsum Tsum w pysznych smakach edycji specjalnej. Balsamy do ust łączą się z innymi Tsum Tsum Lip Smackers, aby stworzyć wieżę. Zbierzje wszystkie!

LIP SMACKER® Lippy Pals

SWIRLY GLOSS

Lippy Pals to najlepiej sprzedające się produkty w portfolio Lip Smacker! Przedstawiamy linię Lippy Pals w formie apetycznych błyszczyków do ust zapewniających ich nawilżenie przez cały dzień.Te urocze zwierzątka wywołają uśmiech na Twojej twarzy za każdym razem kiedy na nie spojrzysz, możesz zabrać je gdziekolwiek chcesz!

LiP SMACKER® Coca-Cola Single blisters

Niezrównany, oryginalny smak Twojej ulubionej Coli! Zaspokój pragnienie ulubionym balsamem do ust o smaku Coli! Otwórz swoje zmysły na świat Coca-Coli. Ten balsam do ust Lip Smacker zapewnia autentyczny smak i zapach Coca-Coli, jednocześnie nawilżając usta.

LiP SMACKER® Lippy Pals SWIRLY GLOSS

Lippy Pals to najlepiej sprzedające się produkty w portfolio Lip Smacker! Dlatego przedstawiamy Lippy Pals w formie apetycznych błyszczyków do ust!

i Autor: materiały prasowe LIP SMACKER

