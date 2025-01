Zmysłowe perfumy na wiosnę 2025. Pierwszy kwiatowo-drzewny zapach, który uwodzi od pierwszego psiknięcia

Tylko do soboty kupisz bestsellerową odżywkę do włosów w promocji Rossmanna za 14 zł. Efekt tafli na włosach już po pierwszym użyciu. "Najlepsza odżywka w historii"

Pewność siebie jest zaraźliwa. To poczucie, że możesz zrobić wszystko. Siła, która pochodzi z wewnątrz. Wyrazista, drzewno-kwiatowa kompozycja Idôle Power, zachęca do otworzenia się na swoją moc - niezależnie od sposobu, w jaki się objawia.

Nowej olfaktorycznej kreacji towarzyszy nowa twarz Lancôme: Olivia Rodrigo. Wyjątkowa piosenkarka oraz autorka tekstów, w wieku zaledwie 21 lat podbiła szczyty światowych list przebojów, zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień. Dzięki wrodzonej pewności siebie oraz wrażliwości, Olivia Rodrigo bezbłędnie uchwyciła nastrój swojego pokolenia.

W niesłychanie ekscytującej kampanii reklamowej, magnetyczna osobowość Olivii uosabia Idôle Power - zapachu dla kobiet, które przejmują kontrolę nad własnym przeznaczeniem, żyją na własnych zasadach i odnoszą sukcesy na własnych warunkach.

Odkryj kompozycję, która wzbudza nieodpartą chęć do działania, radosny pęd stawania się sobą. Idôle Power to zamknięte w butelce uczucie dumy z tego, jak daleko zaszłaś.

Możliwości stały się rzeczywistością. Potencjał zyskał moc. To zapach stworzony z myślą o pokoleniu, dla którego te wartości naprawdę się liczą.

Uwolnij swoją moc, bądź sobą

“Otwórz się na zmiany i zaakceptuj swoje błędy. Dzięki temu staniesz się silniejsza.’’ – Olivia Rodrigo

Przygotuj się na nową, odważną erę Idôle. Kierując się energią Olivii do wprowadzania zmian, Idôle Power symbolizuje moment transformacji, w którym przeszkody życiowe zmieniają się w źródło siły, pozwalając Ci stać się najbardziej autentyczną sobą.

Kreatywna, efektowna i przykuwająca uwagę nowa kampania Idôle Power ukazuje niezrównaną pewność siebie i odwagę Olivii - cechy, które sprawiają, że idealnie ucieleśnia zuchwały charakter Idôle Power.

Nowa kampania Idôle Power opowiedziana została przez duet pomysłowych, niebywale kreatywnych artystów: King She. Ów pochodzący z Brooklynu zespół w składzie Radha Ganti i Robert Lopuski, zasłynął filmami, które zachwycają eksperymentalnym, nowatorskim połączeniem efektów specjalnych, grafiki oraz instynktownego ruchu. To oni stworzyli film Apple Music Super Bowl Halftime Show 2023.

Splatając wizualne emblematy Lancôme - od charakterystycznego różu Maison po spektakularny dywan z kultowych róż marki – oraz ujęcia z Olivią w roli głównej, kampania zabiera najnowszą ambasadorkę Lancôme w cudowną podróż. Wraz z Olivią wędrujemy od niepewności związanej z poczuciem bycia outsiderką, która popycha gwiazdę do kierowania swoich emocji w pisanie piosenek, aż po triumf na scenie i zaakceptowanie swojej mocy. Wszystkie te momenty prowadzą Olivię do odkrycia własnej artystycznej tożsamości oraz umocnienia swojego “ja”. Podróż muzy Lancôme i przesłanie Idôle Power inspirują młode kobiety poszukujące własnej drogi do spełnienia.

Film obrazuje drogę do samorozwoju każdej z nas. W każdym momencie zwątpienia i frustracji kryje się szansa na rozwój i przezwyciężenie trudności, przybliżając nas do autonomii. To właśnie w tych momentach naprawdę odnajdujemy swoje miejsce w świecie i odkrywamy, kim jesteśmy.

Nowa, uzależniająca intensywność: pierwszy drzewno-kwiatowy Idôle

Stworzony przez trio perfumiarek: Shyamalę Maisondieu, Nadège le Garlantezec i Adrianę Medinę (Givaudan), autorki oryginalnej wody perfumowanej Idôle - Idôle Power oczarowuje kuszącym duetem róży oraz drewna sandałowego. Kremowy, wibrujący sandałowiec kontrastuje tu z delikatną różą, a łącząca różane i owocowe aspekty smakowita nuta PomaroseÔ sprawia, że tej olfaktorycznej kreacji wprost nie sposób się oprzeć.

Kompozycja Idôle Power, symbolizująca wielowymiarową, nieustannie zmieniającą się naturę kobiety, to swoisty soczysto-owocowy taniec. Ów nastrój został uchwycony w nucie molekuły Givaudan PomaroseÔ- uroczego mariażu królowej kwiatów i jakże rozkosznego, na wskroś owocowego, pełnego słodyczy jabłka.

Serce zapachu urzeka, podobnie jak nosząca go kobieta. Esencja z płatków róży damasceńskiej przeplata się z ekstraktem z wody różanej i jaśminu, którego biała kwiatowa nuta wzmacnia czar zapachu.

Roztaczając aurę mocy, otaczającą nas kiedy stajemy się sobą, niepowtarzalna zmysłowość definiuje bazę zapachu, zamkniętą w intensywnie kremowym drzewie sandałowym. Składają się na nią dwa rodzaje aromatów sandałowca: serce i esencja jego drewna. Towarzyszą im nuty piżma oraz czysty, drzewny Ambrofix.

To Twój nowy charakterystyczny zapach, który pozostaje z Tobą, kiedy wkraczasz w światło reflektorów na drodze do stania się tym, kim jesteś naprawdę.

Totem Idôle w sugestywnych odcieniach sjeny

Promienisty totem nowej ery Idôle: flakon Idôle Power, w efektownych odcieniach ombré w kolorach palonej sjeny, zachował kultową sylwetkę Idôle. Dwubarwny, cieniowany lakier pokrywający elegancką, smukłą butelkę oraz metalowa ramka w odcieniu różowego złota, podkreślają czyste, architektoniczne linie szkła.

Pośrodku naczynia znajduje się zagłębienie, przywołujące na myśl okrągły portal, który pozwala wyjść wprost na scenę życia i wykrzyczeć swoją moc.

Podobnie jak pozostałe zapachy z kolekcji, również Idôle Power posiada odkręcany dozownik, pozwalający wykorzystać flakon jako przepiękną dekorację wnętrza.