Znana makijażystka poleca kosmetyki, które dodadzą Twojej skórze blasku na wiosnę 2023. Promienna cera gwarantowana

O tym nie zapominaj. Twoja skóra Ci za to podziękuje

Chroń barierę swojej skóry. Pielęgnacja to nie tylko "kobiecy" wymysł, a przede wszystkim zdrowie wewnętrzne i zewnętrzne

MAKSYMALNE NAWILŻENIE

Jednym z niezawodnych sposobów na dopasowanie codziennej pielęgnacji do indywidualnych potrzeb skóry jest dodanie kilku kropli odżywczego olejku do produktów oczyszczających, maseczek czy kremów nawilżających. Takie działanie zapewnia skórze optymalny poziom nawilżenia i prawdziwy zastrzyk pięknego blasku.

PIXI +C VIT PRIMING OIL Trójfazowy olejek upiększając

Trójfazowy olejek z witaminą C posiada prawdziwie przełomową formułę, która odżywia, energetyzuje i przywraca skórze balans. Olejek + C VIT natychmiastowo się wchłania, pozostawiając skórę nawilżoną i gładką, gotową do nałożenia makijażu. Doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

NAWILŻENIE BEZ OBCIĄŻENIA

Użyj nawilżającej mgiełki w spreju, aby nadać skórze blasku i świeżości na cały dzień. Spróbuj również zwilżyć mgiełką pędzel lub gąbkę do makijażu – ułatwi to rozprowadzanie kosmetyków kolorowych i pozwoli uzyskać prawdziwie gładkie wykończenie.

MULTI -MASKING

Multi-masking to doskonały sposób, aby miejscowo odpowiedzieć na konkretne potrzeby skóry. Najpierw oczyść cerę, a następnie dobierz maskę Remedy do własnychpotrzeb – wszystkie są oparte na doskonale nawilżającej bazie o żelowej konsystencji. Sięgnij po Rose Remedy Mask, aby nawilżyć i wygładzić skórę, Vitamin-C RemedyMask, aby zapewnić jej nawilżenie i rozświetlenie, albo Milky Remedy Mask, aby uzyskać nawilżenie i ukojenie skóry. Nałóż grubą warstwę maski na skórę, pozostaw na 10-15 minut, a następnie usuń za pomocą wilgotnego ręczniczka do twarzy lub płatka kosmetycznego nasączonego ulubionym tonikiem Pixi. Możesz także nałożyć na cerę cieńszą warstwę i stosować produkt jako maskę cało nocną. Ciesz się spokojnym snem, podczas gdy kosmetyk zapewni doskonałą pielęgnację Twojej cery

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Maski Remedy to fantastyczna propozycja do stosowania technik ą multi - masking. Możesz nałożyć je po maskach głęboko oczyszczających pory lub detoksykujących (np . Glow Mud Mask ), albo zastosować dwie maski jednocześnie, nakładając każdą na inne partie twarzy w zależności od potrzeb skóry danego obszaru.

DELIKATNE PODKREŚLENIE I PEŁNE OBJĘTOŚCI RZĘSY

Postaw na kreskę, która nie tylko podkreśla spojrzenie, ale także sprawia, że linia rzęs wyda je się pełniejsza. Zacznij od namalowania kropek eyelinerem u nasady rzęs wzdłuż całej górnej powieki, a następnie delikatnie przeciągnij lin er od wewnętrznego do zewnętrznego kącika, łącząc w ten sposób kropki i delikatnie wywiń kreskę ku górze na końcu, aby optycznie unieść oko. Jeśli chcesz uzyskać efekt wachlarza rzęs, podczas nakładania pierwszej warstwy tuszu kieruj włoski szczoteczką do wewnątrz w kierunku nosa, a przy drugiej – wyczesz rzęsy na zewnątrz.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

DAJ CAŁUSA

Pomadkę w płynie o kremowej konsystencji możesz użyć nie tylko jako kryjącą szminkę, ale również stworzyć nią efekt lekko zabarwionych ust, które doskonale sprawdzą się przy naturalnych makijażach lub w dni, kiedy b ędziesz nosić maskę ochronną. Zamiast nanosić produkt bezpośrednio z aplikatora, wklep pomadkę w usta opuszkiem palca. Dodatkowo, aby dodać odrobinę koloru policzkom i uzyskać idealny, przejrzysty odcień, używając tej samej techniki wklep pomadkę na środek policzków – dzięki temu osiągniesz świeży efekt zaróżowionej cery. By uniknąć nieestetycznych plam, pomadkę zawsze nanoś na nieprzypudrowany podkład.

RÓŻANY ZAWRÓT GŁOWY

Dzięki +Rose Radiance Perfector od Pixi możesz stopniować poziom rozświetlenia skóry:

Minimalny blask - użyj produktu jako bazy pod podkład

Średni blask - zmieszaj produkt z podkładem

Maksymalny blask – stosuj jako rozświetlacz w płynie i wklep produkt na nałożony uprzednio podkład

