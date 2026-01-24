Znana trycholog wskazała najgorszy szampon do włosów. Powinien od razu wylądować w koszu. Po czym rozpoznać źle dobrany szampon?

Wybór odpowiedniego szamponu to podstawa zdrowych włosów, ale nie każdy produkt z półki spełnia swoje zadanie.

Trycholożka Olga Poniatowska ostrzega przed szamponami, które choć na pierwszy rzut oka wydają się idealne, mogą szkodzić skórze głowy.

Jeśli Twój szampon sprawia, że włosy są gładkie i lśniące bez użycia odżywki, może to być sygnał, że oblepia skórę głowy zamiast ją oczyszczać.

Chcesz wiedzieć, jaki szampon wybrać, by prawidłowo dbać o skórę głowy i włosy?

To jest najgorszy szampon do włosów. Powinien trafić do kosza

W sklepach dostępnych są dziesiątki szamponów do włosów. Obecnie można znaleźć kosmetyk do niemal każdego rodzaju włosów, który ma pomóc nam uporać się z problematycznymi kosmykami. Okazuje się jednak, że nie wszystkie szampony dostępne na rynku będą służyć naszym włosom. Otóż niektóre z nich mogą sprawiać, że choć początkowo nasze pasma będą prezentować się przepięknie, nawet bez stosowania odzywki, to z czasem może to negatywnie wpłynąć na stan skóry naszej głowy. Głos w tej sprawie zabrała nawet trycholożka Olga Poniatowksa, działająca na Instagramie pod nazwą @towietrycholog. "Po czym poznać, że masz źle dobrany szampon" - napisała pod swoim filmikiem ekspertka. Trycholożka wyjaśnia w nim, że niektóre szampony nie są odpowiednie do włosów, gdyż oblepiają skórę głowy, zamiast ją umyć. - Szampon, który bez odżywki pozostawia Twoje długie włosy w dobrym stanie, jest zły - zaznaczyła ekspertka i wyjaśniła swoje stanowisko.

Trycholog wskazała, po czym poznać źle dobrany szampon

Dlaczego szampon, który sprawia, że nasze włosy są gładkie i lśniące bez zużycia odżywki jest złym wyborem?

Nie do tego służy szampon. Szampon służy głównie do oczyszczania skóry głowy i włosów, a do pielęgnacji włosów po umyciu są odżywki i maski, które zawierają środki kondycjonujące, przyklejające się do włosów, by zapewnić im poślizg, ułatwić rozczesywanie i zlikwidować elektryzowanie. Natomiast w szamponach do włosów, których większość z nas używała od dawna - do włosów suchych, zniszczonych, rozjaśnianych czy farbowanych, znajdują się właśnie takie składniki oblepiające. A przecież Ty nie chcesz, aby Twoja skóra głowy i włosy przy nasadzie były czymś oblepione i obciążone po umyciu

- podkreśliła Olga Poniatowska. W dalszej części swojej wypowiedzi specjalistka zaleciła, aby do mycia włosów wybierać szampony trychologiczne, które mają właściwości oczyszczające skórę głowy i włosy, a ich działanie skupia się wyłącznie na skórze głowy.