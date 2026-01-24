Znana trycholog wskazała najgorszy szampon do włosów. Powinien od razu wylądować w koszu. Po czym rozpoznać źle dobrany szampon?

- Wybór odpowiedniego szamponu to podstawa zdrowych włosów, ale nie każdy produkt z półki spełnia swoje zadanie.
- Trycholożka Olga Poniatowska ostrzega przed szamponami, które choć na pierwszy rzut oka wydają się idealne, mogą szkodzić skórze głowy.
- Jeśli Twój szampon sprawia, że włosy są gładkie i lśniące bez użycia odżywki, może to być sygnał, że oblepia skórę głowy zamiast ją oczyszczać.
- Chcesz wiedzieć, jaki szampon wybrać, by prawidłowo dbać o skórę głowy i włosy?
To jest najgorszy szampon do włosów. Powinien trafić do kosza
W sklepach dostępnych są dziesiątki szamponów do włosów. Obecnie można znaleźć kosmetyk do niemal każdego rodzaju włosów, który ma pomóc nam uporać się z problematycznymi kosmykami. Okazuje się jednak, że nie wszystkie szampony dostępne na rynku będą służyć naszym włosom. Otóż niektóre z nich mogą sprawiać, że choć początkowo nasze pasma będą prezentować się przepięknie, nawet bez stosowania odzywki, to z czasem może to negatywnie wpłynąć na stan skóry naszej głowy. Głos w tej sprawie zabrała nawet trycholożka Olga Poniatowksa, działająca na Instagramie pod nazwą @towietrycholog. "Po czym poznać, że masz źle dobrany szampon" - napisała pod swoim filmikiem ekspertka. Trycholożka wyjaśnia w nim, że niektóre szampony nie są odpowiednie do włosów, gdyż oblepiają skórę głowy, zamiast ją umyć. - Szampon, który bez odżywki pozostawia Twoje długie włosy w dobrym stanie, jest zły - zaznaczyła ekspertka i wyjaśniła swoje stanowisko.
Trycholog wskazała, po czym poznać źle dobrany szampon
Dlaczego szampon, który sprawia, że nasze włosy są gładkie i lśniące bez zużycia odżywki jest złym wyborem?
Nie do tego służy szampon. Szampon służy głównie do oczyszczania skóry głowy i włosów, a do pielęgnacji włosów po umyciu są odżywki i maski, które zawierają środki kondycjonujące, przyklejające się do włosów, by zapewnić im poślizg, ułatwić rozczesywanie i zlikwidować elektryzowanie. Natomiast w szamponach do włosów, których większość z nas używała od dawna - do włosów suchych, zniszczonych, rozjaśnianych czy farbowanych, znajdują się właśnie takie składniki oblepiające. A przecież Ty nie chcesz, aby Twoja skóra głowy i włosy przy nasadzie były czymś oblepione i obciążone po umyciu
- podkreśliła Olga Poniatowska. W dalszej części swojej wypowiedzi specjalistka zaleciła, aby do mycia włosów wybierać szampony trychologiczne, które mają właściwości oczyszczające skórę głowy i włosy, a ich działanie skupia się wyłącznie na skórze głowy.