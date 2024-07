Znana wokalistka ambasadorką kultowej marki biżuteryjnej

Ta promocja w Rossmannie na perfumy ucieszy kobiety po 50-te. Letni zapach za 24 zł. Orzeźwiający i kobiecy. „Powrót do młodości”

Nagrodzona Grammy piosenkarka, autorka tekstów i aktorka jest jedną z najlepiej zarabiających artystek na świecie, znaną z zapierających dech w piersiach występów i niesamowitego talentu wokalnego. Ariana jest także wpływową rzeczniczką inkluzywności i równości. Jestem szczęśliwa, że mogę być ambasadorką marki Swarovski. To zaszczyt reprezentować firmę, która podziela moją pasję do kreatywności, przesuwa granice wykraczające poza świat biżuterii i promuje wartości nieskrępowanego wyrażania siebie. Nie mogę się doczekać, aby wyruszyć w tę podróż i zainspirować innych do przyjęcia własnego, niepowtarzalnego blasku". - skomentowała Ariana Grande.

Zobacz także: Za luksusowe ubrania z drugiej ręki płacimy nawet pond 2 tys. zł. Hitem jest torebka Yves Saint Laurent Charyzma i pozytywna energia Ariany Grande współgrają z ideą przynoszenia przez markę Swarovski radości i cieszę się, że dołączyła do nas jako Ambasadorka. Ariana jest genialną artystką, której kreatywność przejawia się w pisaniu piosenek i występach wokalnych, a także w jej osobistym stylu. Z niecierpliwością czekam na wspólne inspirujące kreatywne pole do działania". - skomentowała Giovanna Engelbert, Globalna dyrektor kreatywna Swarovski

i Autor: materiał prasowy Ariana Grande