Za luksusowe ubrania z drugiej ręki płacimy nawet pond 2 tys. zł. Hitem jest torebka Yves Saint Laurent

Kupowanie odzieży używanej już dawno przestało być krępujące. O ile jeszcze w latach 90. noszenie ubrań z „lumpeksu” mogło być powodem do drwin i wstydu, dziś jest uznawane za normalne. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie platformy sprzedaży odzieży używanej – Vinted, pokazują, że jakość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe luksusowych rzeczy z drugiej ręki, zaraz po cenie i stylu, a osoby o zasobniejszym portfelu stawiają na pierwszym miejscu styl i markę. 64 proc. polskich respondentów kupuje luksusowe rzeczy z drugiego obiegu w sieci i niemal 50 proc. w tym celu korzysta z Vinted.

Za luksusowe ubrania z drugiej ręki płacimy nawet 2 tys. zł. Markowa odzież używana coraz popularniejsza w Polsce

Według raportu, Polacy luksus identyfikują bardziej ze znaną marką niż wysoką ceną, a wraz ze wzrostem dochodów coraz częściej zaczynają poszukiwać konkretnych rzeczy o wartości ponad 500 euro (około 2 135 zł). Najczęstszą motywacją są kwestie finansowe (54 proc.), lecz nie tylko. Wielu (niemal 16 proc.) taki zakup postrzega, jako dobrą inwestycję. Najczęściej poszukujemy ubrań z wyższej półki, choć mężczyźni sięgają również po zegarki, a kobiety po biżuterię i torebki.

Dlaczego sięgamy po luksusowe rzeczy z drugiej ręki?

Wyniki badań przeprowadzonych przez agencję badawczą Stem Mark na zlecenie Vinted wskazują, że ponad 71 proc. Polaków sięgając po rzeczy luksusowe, kieruje się aktualnymi trendami modowymi, a ponad 16 proc. czerpie inspirację od influencerów. Respondenci wskazują przede wszystkim na wyższą jakość. Oprócz tego chcemy po prostu zaoszczędzić (54 proc.) czy upolować dobrą okazję (37 proc.) to niemal 16 proc. z nas widzi w tym dobrą inwestycję, a co czwarty (25 proc.) sięga po rzeczy używane, jako lepszy wybór dla klimatu.

Co kupujemy najczęściej i ile jesteśmy skłonni wydać?

Jak wskazują badania, 3 na 5 respondentów w Polsce rozważyłoby zakup luksusowych rzeczy z drugiej ręki, a co trzeci z nas dokonał już takiego zakupu w ciągu ostatniego roku. Kobiety chętnie nabywają luksusowe ciuchy, torebki i biżuterię z drugiej ręki, mężczyźni zaś preferują zegarki. W ciągu ostatniego roku 68 proc. ankietowanych za najdroższą rzecz luksusową z drugiego obiegu wydało od 500 do 1000 euro, a 30 porc. kobiet (versus 25 proc. mężczyzn) na ten cel przeznaczyło od 1000 do 5 000 euro. Niespełna 5 porc. (4,5 porc.) respondentów za wybraną rzecz z drugiej ręki zapłaciła ponad 5 000 euro.

Jak sprawdzić oryginalność używanych ubrań?

Wyniki badań przeprowadzonych dla Vinted wskazują, że najważniejszym czynnikiem przy zakupie luksusowych rzeczy z drugiej ręki są jakość, a zaraz po niej cena i styl. Choć nie zawsze! Osoby o zasobniejszym portfelu są znacznie mniej zorientowane na cenę i większą uwagę przywiązują do stylu, dla wielu z nich istotny jest widoczny branding i logo marki. To czy dana rzecz jest autentyczna, jest istotne dla ponad 55 proc. respondentów, którzy kupują luksusowe rzeczy z drugiej ręki. 64 proc. respondentów z Polski luksusowe przedmioty z drugiego obiegu kupuje w sieci, a niemal 50 proc. w tym celu korzysta z Vinted. Kupując designerski lub luksusowy produkt na Vinted, można mieć pewność, że otrzyma się oryginał — wszystko za sprawą usługi weryfikacji przedmiotu. Odpłatna usługa umożliwia sprawdzenie autentyczności danej rzeczy przez zespół ekspertów Vinted. Osobiście zweryfikują produkt od projektanta, aby kupujący miał pewność, że nabywa oryginał. Setki marek projektantów kwalifikuje się obecnie do weryfikacji przez ekspertów Vinted w tym, m.in. Bottega Veneta, Celine i Jacquemus, a także Adidas czy New Balance. Torebki Celine Triomphe i Lady Dior należą do najbardziej pożądanych w Polsce. Ale nie tylko. Na Vinted w 2023 roku Balenciaga zajęła wyższą pozycję na liście najlepiej sprzedających się marek w Polsce niż na innych rynkach europejskich. W ubiegłym roku także Polska była rynkiem (w porównaniu z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Holandią, Niemcami i Belgią), gdzie Jacquemus znalazł się w pierwszej 10. najlepiej sprzedanych marek w 2023 r. Wśród 3 najdroższych brandów sprzedanych w 2023 r. w Polsce na platformie Vinted gościł Rolex, Chanel i Hermès. A jakie są najbardziej lubiane przedmioty luksusowe z drugiej ręki? Według analizy Vinted ten rok jak na razie należy do torebki Yves Saint Laurent, która podbiła serca członkiń platformy.

