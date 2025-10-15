Zniknij w Krainie Czarów: Magiczny makijaż Inspirowany Alicją

Szaleństwo Kapelusznika na Powiekach

Kapelusznik, z jego niepowtarzalnym stylem i zamiłowaniem do kolorów, jest doskonałym źródłem inspiracji dla odważnego makijażu oczu. Wyobraź sobie tęczę barw na powiekach - od jaskrawych fioletów i różów po intensywne zielenie i błękity. Nie bój się łączyć ze sobą kontrastujących odcieni i tworzyć abstrakcyjnych wzorów. Możesz również dodać akcent w postaci kolorowego eyelinera lub brokatu, który doda Twojemu spojrzeniu jeszcze więcej szaleństwa i blasku.

Kocie Spojrzenie Cheshire Cat'a

Uśmiech Cheshire Cat'a jest równie ikoniczny, co jego znikająca natura. Ten tajemniczy kot może posłużyć jako inspiracja dla uwodzicielskiego makijażu oczu z mocno podkreśloną linią rzęs i wyciągniętym "kocim" ogonkiem. Użyj czarnego eyelinera, aby stworzyć dramatyczny kształt, a dolną linię rzęs delikatnie rozetrzyj ciemnym cieniem dla efektu głębi. Nie zapomnij o kilku warstwach tuszu do rzęs, które dodatkowo otworzą Twoje spojrzenie i nadadzą mu figlarności charakterystycznej dla Cheshire Cat'a.

Królewski Blask Królowej Kier

Królowa Kier, znana ze swojego silnego charakteru i zamiłowania do czerwieni, to idealna muza dla wyrazistego makijażu ust. Klasyczna, krwistoczerwona pomadka to absolutny must-have w tym looku. Możesz postawić na matowe wykończenie dla eleganckiego efektu lub wybrać pomadkę z połyskiem, która doda Twoim ustom królewskiego blasku. Usta w odcieniu głębokiej czerwieni będą stanowić mocny akcent całego makijażu, dlatego reszta twarzy powinna pozostać stonowana i naturalna. Delikatny róż na policzkach i subtelnie podkreślone oczy doskonale dopełnią ten majestatyczny look.

Niewinność Alicji na Policzkach

Samą Alicję można zainspirować się tworząc świeży i promienny makijaż. Postaw na naturalne odcienie beżu i różu na powiekach oraz delikatnie wytuszowane rzęsy. Kluczowym elementem tego looku są rumieńce w odcieniu świeżego różu, które dodadzą Twojej twarzy dziewczęcego uroku i niewinności charakterystycznej dla Alicji. Możesz również delikatnie rozświetlić kości policzkowe rozświetlaczem, aby dodać cerze zdrowego blasku. Usta pozostaw naturalne lub pokryj je delikatnym różowym błyszczykiem.

Nowa kolekcja Sisterlove od essence i Catrice, inspirowana Disneyowską Alicją w Krainie Czarów, ożywia tę pełną magii podróż dzięki miękkim teksturom, promiennym kolorom i figlarnymdetalom. Ci, którzy podążą tą drogą, odkryją nie tylko kosmetyki, lecz prawdziwą Krainę Czarów dla kreatywnych stylizacji bez żadnych ograniczeń.

Najciekawsze propozycje od Catrice

Catrice wydobywa elegancję Disneyowskiej Alicji na pierwszy plan, prezentując wyrafinowaną paletę cieni do powiek, Magic Luminizing Powder z fascynującym efektem soczewki lentikularnej, ukazującym Alicję w różnych pozach, oraz 2w1 Lipliner & Gloss - dla precyzyjnego konturu i olśniewającego blasku w jednym kroku. Efekty lustrzane i opakowania przypominające magiczne mikstury inspirowane są jej spotkaniem z surrealistycznym światem Krainy Czarów.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe