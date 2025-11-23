Finał to także pokaz najważniejszych trendów sezonu. Na wybiegu zaprezentowano trzy kolekcje polskich projektantów: Dawida Wolińskiego, Łukasza Jemioła oraz duetu MMC Studio. Czwartym pokazem była prezentacja przygotowana przez Zalando, które jako platforma modowa po raz kolejny podkreśla swoją rolę w kreowaniu współczesnych trendów.Zalando było również fundatorem nagrody głównej 14. edycji „Top Model Polska”, którą zdobył Michał Kot. Zwycięstwo to otwiera drzwi do międzynarodowej kariery w świecie mody.
Zobacz stylizację Kasi Sokołowskiej i Jakoba Kosela, przygotowaną przez Zalando na finał Top Model
2025-11-23 16:20
Wielki finał 14. edycji „Top Model” już za nami! Jako oficjalny partner modowy programu, Zalando zadbało o stylizacje gwiazd wieczoru - jurorki programu Katarzyny Sokołowskiej oraz Jakoba Kosela, modela i jednego z najbardziej rozpoznawalnych uczestników poprzednich edycji „Top Model”.