ŻYCIE TO PODRÓŻ. W SWOIM ŻYWIOLE. Marka jubilerska SADVA inauguruje lato i prezentuje autorską kolekcję stworzoną z Agnieszką Kołodziejską

W świecie, który nieustannie zachęca do pośpiechu, SADVA proponuje coś odwrotnego — moment zatrzymania. Chwilę refleksji nad tym, dokąd zmierzamy, co nas ukształtowało i gdzie czujemy się najbardziej sobą.

Hasło kampanii „Życie to podróż. W swoim żywiole.” jest opowieścią o kobiecości bez jednej definicji. O kobietach, które tak jak morze bywają spokojne i ciche, ale również dzikie, odważne i pełne siły. O podróży nie tylko przez miejsca, lecz także przez emocje, doświadczenia i momenty przemiany.

Centralnym punktem wydarzenia była prezentacja kolekcji SADVA x Kołodka — projektu stworzonego z inspiracji podróżą przez świat i tą prowadzącą do samej siebie.

W kolekcji znalazły się symbole szczególnie bliskie ambasadorce - fala i palma zaczerpnięte z jej osobistych tatuaży. Motywy te pojawiają się na naszyjnikach i kolczykach, którym towarzyszą srebrne pierścionki z napisem "Życie to podróż" - symbolicznym przypomnieniem, że każda droga, emocja i zmiana mają znaczenie. Elementy zostały wykonane ze srebra próby 925 i wykończone ręcznie malowaną emalią w odcieniach turkusu, różu i czerni.

– Podróże nauczyły mnie, że najważniejsze miejsca, które odkrywamy, często znajdują się w nas samych. Ta kolekcja jest opowieścią o wolności, odwadze i podążaniu własną drogą. O tym, że nie musimy mieścić się w żadnych definicjach, żeby być sobą. Chciałam stworzyć

coś, co będzie przypominało kobietom o ich własnej sile i wszystkich miejscach — tych na mapie i tych w sercu — które je ukształtowały – mówi Agnieszka Kołodziejska.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się przedstawiciele mediów, twórcy internetowi, przyjaciele marki oraz osoby ze świata kultury i show-biznesu. W premierze uczestniczyli m.in. Odeta Moro, Damian Michałowski, Kamila Kalińczak, Ewelina Rydzyńska, Marcelina Leszczak, Anna Męczyńska, Agnieszka Kawiorska oraz Arek Kłusowski.

Scenerią wydarzenia była restauracja MIEJSCE na barce zacumowanej w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Przestrzeń została zaprojektowana wokół idei czterech żywiołów, które stanowią symboliczny fundament kampanii. Naturalnym bohaterem była woda – obecna w otoczeniu Wisły i kołyszącej się na rzece barki. Powietrze reprezentowały lekkie, powiewające na wietrze tkaniny, ziemię – ekspozycja kolekcji prezentowana na naturalnych kamieniach i piasku, a ogień symbolizowała gorąca, letnia atmosfera wydarzenia, którą zapewniał DJ live set.

Dopełnieniem scenografii były kompozycje z soczystych pomarańczy, nawiązujące do sesji zdjęciowej kampanii realizowanej w słonecznej Hiszpanii. Intensywne kolory owoców wprowadzały wakacyjny klimat i przywoływały skojarzenia z podróżą, słońcem oraz beztroską letnich dni. Kulinarnym akcentem wydarzenia był live cooking, podczas którego serwowano przygotowywaną na miejscu hiszpańską paellę.

Goście wydarzenia mogli stworzyć własną pamiątkę tej podróży. Na specjalnie przygotowanym stanowisku mogli wygrawerować współrzędne miejsca, które zmieniło ich życie lub do którego dopiero marzą dotrzeć. Pisali listy do przyszłych siebie zamykane w butelkach, odkrywali swój żywioł w autorskim quizie oraz zabierali pamiątkowe pocztówki inspirowane kampanią.

Kampania „Życie to podróż. W swoim żywiole.” przypomina, że kobieta nie jest jedną wersją siebie. Może być spokojna i nieokiełznana, wrażliwa i silna, refleksyjna i pełna energii. SADVA nie próbuje jej zmieniać. Przypomina jedynie o tym, kim już jest.

Bo najpiękniejsze podróże nie zawsze prowadzą przez nowe miejsca. Czasem prowadzą do siebie.

Bądź! Po swojemu! Bez obaw i ograniczeń.

Autor: SADVA x Kołodka/ Materiały prasowe

Autor: SADVA x Kołodka/ Materiały prasowe