20 lat w chmurach

Jako Corendon Tourism Group rozpoczęliśmy naszą działalność w 1997 roku wraz z touroperatorem, którego założyliśmy w Holandii. Od momentu założenia zawsze staraliśmy się być jedną z najbardziej preferowanych grup turystycznych w Turcji i Europie, utrzymując cele na wysokim poziomie. Oczywiście kroki podjęte na tej drodze były bardzo ważne. Przez lata dywersyfikowaliśmy nasze usługi, aby rozwijać się prawidłowo i konsekwentnie. Po pierwsze, zdobyliśmy miejsce w branży dzięki naszej strategii marketingowej i brandingowej na rynku holenderskim i staliśmy się największym touroperatorem sprzedającym „wakacje zorganizowane w Turcji”. W krótkim czasie weszliśmy na rynek belgijski i tam również umocniliśmy naszą pozycję. Obecnie jesteśmy liderem w branży wakacji w Turcji z 97% rozpoznawalnością marki w tych dwóch krajach.

Mając na celu rozszerzenie swojej wiedzy i infrastruktury w zakresie organizacji turystyki na inne powiązane sektory, Corendon dążył do obsługi milionów wczasowiczów. Z czasem firma przekształciła się w kompleksową grupę turystyczną, rozszerzając swoją działalność o lotnictwo, turystykę przyjazdową i hotelarstwo.

Wkraczając w sektor lotniczy z hasłem „Make a Difference”, firma kontynuowała swój rozwój na arenie międzynarodowej, zakładając Corendon Dutch Airlines zarejestrowane w Holandii w 2011 roku oraz Corendon Airlines Europe w 2017 roku. Obecnie Corendon Airlines lata do 165 miejsc docelowych w 65 krajach flotą 32 samolotów, przewożąc średnio 6 milionów pasażerów rocznie. Nasza firma ma silną pozycję na ważnych rynkach europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Austria, Szwajcaria, Polska i Wielka Brytania.

W ciągu ostatnich dwóch dekad rynek lotniczy przeszedł wiele zmian, w tym pandemię i rosnące wymagania ekologiczne. Jak Corendon Airlines dostosowywało się do tych wyzwań, aby utrzymać swoją pozycję na rynku?

Jak wiadomo, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło, że rok 2023r. może być wyjątkowo trudny dla sektora i że będzie można zniwelować straty w okresie od 4 do 5 lat. Biorąc pod uwagę wiele negatywnych zjawisk jakich doświadczaliśmy w ostatnich latach, uważam, że punkt, do którego dotarliśmy, jest całkiem dobry.

Obserwujemy, że bilety, które w poprzednich latach były często kupowane z dużym wyprzedzeniem, są obecnie kupowane przez klientów znacznie bliżej daty wyjazdu. Wskazuje to, że popyt pozostaje silny, ale klienci stoją w obliczu wyzwań finansowych i są bardziej selektywni w swoich zakupach. Przewidujemy jednak, że wraz z rosnącymi cenami biletów w całej Europie i spowolnieniem inflacji, ceny biletów ustabilizują się, co doprowadzi do wzrostu liczby wczesnych rezerwacji, gdy klienci odzyskają siłę nabywczą.

Aby zmniejszyć wpływ emisji dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, nasza firma zaczęła organizować przyjazne dla środowiska loty z wykorzystaniem zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), które będzie dostarczane przez Petrol Ofisi Group. Zgodnie ze współpracą z Petrol Ofisi Group, Corendon Airlines dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) poprzez stosowanie paliwa SAF i podejmuje inicjatywę w celu zminimalizowania wpływu przemysłu lotniczego na środowisko.

Jako Corendon Airlines wykonaliśmy nasz pierwszy lot przy użyciu paliwa SAF 19 marca 2024 r. z lotniska w Antalyi we współpracy z Petrol Ofisi Group. Jako marka, która szanuje przyrodę i środowisko, stosowanie paliwa SAF jest dla nas bardzo cenne. Zwracamy szczególną uwagę na dobre praktyki podczas lotów, aby pozostawić czystsze środowisko dla przyszłych pokoleń poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Corendon będzie nadal promować działania w kierunku zrównoważonego rozwoju w lotnictwie poprzez regularne stosowanie paliwa SAF.

Firma rozwija się nie tylko w Turcji, ale także w Europie, m.in. poprzez Corendon Dutch Airlines i Corendon Airlines Europe. Jakie są plany ekspansji na kolejne rynki w nadchodzących latach?

Będziemy kontynuować rozwój poprzez zwiększanie naszych możliwości w sektorze lotniczym. W 2025 r. zamierzamy rozszerzyć naszą siatkę połączeń poprzez ocenę nowych możliwości rynkowych i dodanie nowych kierunków, zwłaszcza w Europie i regionie Morza Śródziemnego. Rozszerzamy naszą współpracę z touroperatorami w celu uruchomienia lotów do nowych miejsc docelowych.

Planujemy zwiększyć różnorodność naszych przychodów poprzez ekspansję na nowe rynki i optymalizację kosztów operacyjnych poprzez projekty zrównoważonego rozwoju.

Corendon Airlines słynie z obsługi mniejszych portów lotniczych, co ułatwia pasażerom dostęp do wakacyjnych destynacji. Co zainspirowało tę strategię i jak wpływa ona na konkurencyjność firmy?

Po pierwsze, mniejsze lotniska mają interesujący obszar oddziaływania. Po drugie, konkurencja jest po prostu mniejsza. I wreszcie, co nie mniej ważne, znacznie łatwiej jest nawiązać dialog z tymi lotniskami, które są pomocne, bardziej entuzjastyczne i wspierające. Duże lotniska często nie dbają o to, czy do nich latamy, czy nie. Wiele małych lotnisk ma jeszcze jedną zaletę. Są otwarte przez całą dobę. Dzięki temu możemy wykorzystywać flotę przez wiele godzin, zwiększać ilości lotów o te nocne, a nie jedynie w blokach między 6:00 a 22:00.

W ostatnich latach linie lotnicze coraz bardziej inwestują w digitalizację i e-commerce. Jak Corendon Airlines wykorzystuje te trendy, aby zwiększać sprzedaż bezpośrednią i poprawiać doświadczenie klienta?

Dzięki inwestycjom w handle elektroniczny, szczególnie w czasie ostatnich sześciu lat, Corendon Corendon Airlines stał się liderem w branży, jeśli chodzi o sprzedaż online. Unowocześniając swoją stronę internetową i aplikację mobilną zoptymalizowaliśmy procesy rezerwacji wychodząc tym samym na przecie oczekiwaniom klientów.

Kluczowym celem jest zrozumienie potrzeb i łączenie się z klientami we właściwym czasie za pomocą odpowiednich ofert, budując zaufanie i lojalność. Inwestycje w technologie CRM i call center wzmocniły kanał sprzedaży B2C Corendon, umożliwiając bezpośrednią sprzedaż miejsc.

Dzięki podejściu skoncentrowanemu na kliencie, nasze linie lotnicze nadal inwestują w zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i rozwiązania robotyczne, aby jeszcze bardziej poprawić jakość obsługi klienta i wspierać rozwój.

Świętując 20. lecie, jakie cele stawia Pan sobie i firmie na kolejną dekadę, zarówno pod względem biznesowym, jak i zrównoważonego rozwoju?

W ciągu najbliższych kilku lat zamierzamy dalej rozbudowywać naszą flotę i osiągnąć silniejszą pozycję na rynku globalnym. Oprócz inwestowania w cyfryzację, aby zmaksymalizować komfort pasażerów, planujemy stać się przyjazną dla środowiska linią lotniczą w branży poprzez opracowywanie różnych projektów zorientowanych na zrównoważony rozwój, takich jak wykorzystanie paliwa SAF oraz rozszerzenie naszej sieci destynacji poprzez ekspansję na nowe rynki.

Wraz z ożywieniem gospodarczym związanym z obniżeniem stóp procentowych zapowiadanym na drugą połowę 2025 roku, spodziewamy się wzrostu w całym sektorze. Dążymy również do dalszego zmniejszania naszego śladu węglowego poprzez rozszerzanie naszych projektów zrównoważonego rozwoju.

Ponadto jako operator linii lotniczych, długi proces szkolenia nowych załóg kokpitów, niezdolność do zapewnienia kapitanów w tym samym tempie, co dynamiczna i szybka struktura sektora, a także wzrost płac kapitanów powyżej inflacji, specyficzny dla naszego kraju, należą do czynników ryzyka, które zwiększają nasze koszty. Jednak ożywienie w sektorze i wzrost popytu na podróże oferują znaczne możliwości. Cieszymy się bardzo na tę przyszłość.