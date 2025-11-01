W Meksyku Dzień Zmarłych to radosna fiesta, gdzie zmarli są celebrowani, a nie opłakiwani.

Charakterystyczne są ołtarze pełne słodyczy i kwiatów, a także rodzinne biesiady na cmentarzach.

Odkryj, jak Meksykanie oswajają śmierć, wierząc, że bliscy żyją, dopóki się o nich pamięta.

Uśmiechnięte, choć niekiedy przerażające postacie przechadzające się po ulicach, buzie wymalowane kościstą farbą, kolorowe stroje i dźwięki gitar, do tego wielka fiesta i wszechogarniająca radość na cmentarzach, tak obchodzi się Dzień Zmarłych w Meksyku.

Dia de los Muertos. Jak wygląd Dzień Zmarłych w Meksyku?

Dia de los Muertos znacznie różni się formą od naszego, pełnego zadumy, dnia Wszystkich Świętych. W Meksyku oficjalne święto przypada na 2 listopada, pierwszego zaś, obchodzi się dzień zmarłych dzieci. Na Święto Zmarłych ustawia się ołtarze, pełne słodyczy, kwiatów i kolorowych „nieboszczyków”. Wystawiane są wszędzie – w domach i w biurach, na głównych placach miast i wiosek. W tym kraju Dzień Zmarłych traktuje się jako dzień do radości i wspomnień. Meksykanie wierzą, że w Dia de los Muertos zmarli przybywają na ziemię i powinno się z nimi świętować. Ten motyw jest doskonale widoczny w disnejowskiej bajce „Coco” z której płynie proste przesłanie – nasi bliscy żyją doki się o nich pamięta.

- W kulturze meksykańskiej motyw śmierci pojawia się nieustannie. Zaakceptowano ją jako nieodłączny element życia, w ten sposób próbując ją oswoić. Niektórzy otaczają ją czcią – w wielu domach figurki Santa Muerte (Świętej Śmierci) stoją tuż obok przedstawień Matki Boskiej – pisze w „Podróżach” Katarzyna Cyran de Fernandez

Dzień Zmarłych w Meksyku. Czas radosnej fiesty

Jak pisaliśmy wyżej, w Dzień Zmarłych w Meksyku stawia się przybrane żółtymi kwiatami ołtarzyki. Bliscy ustawiają na nich ulubione rzeczy zmarłych – pamiątki, zdjęcia, jedzenie czy alkohol. Jeśli nieboszczyk był muzykiem na grobie znajdziemy kwiaty ułożone w kształt gitary. Na kolorowych obrusach zostawia się szkielety przebrane w tradycyjne meksykańskie stroje. Nie brakuje także cukrowych czaszek – calavera i chleba zmarłych czyli chałki w kształcie kopca pokrytego cukrem.

- Cmentarze przepełniają się ludźmi, którzy radośnie i bez pośpiechu podążają do rodzinnych grobów. Tak jak u nas, odwiedziny na cmentarzu jednoczą całą rodzinę w pamięci o bliskich, którzy odeszli. Wyjątkowe jest jednak to, że rodziny meksykańskie dzielą się posiłkiem na samym cmentarzu, biesiadując przy nagrobkach. Właśnie w ten sposób przejawiają troskę o zmarłych, którzy tego dnia wrócili, by spotkać się z nimi i wspólnie świętować - pisze w „Podróżach” Katarzyna Cyran de Fernandez i dodaje - Kolejnym niezwykłym zjawiskiem są liczne stragany oplatające cmentarz, gdzie można zjeść, napić się i nabyć wszelkiego gatunku groteski. Są one przejawem bogatej sztuki meksykańskiej, bez reszty oddanej zabobonom i często przekraczającej granice dobrego smaku – tu wszystko jest dozwolone.

Dia de los Muertos. Symbole

W tradycji Dia de los Muertos nie brakuje symboli. Cztery świece na ołtarzu ustawione przy krzyżu wyznaczają punkty drogi dla dusz zmarłych, którzy tego dnia wracają do domu. Tequila lub też inny napój ma wywołać miłe wspomnienia z życia zmarłego.

- Dekoracji dopełniają główki żółtopomarańczowych kwiatków zempoaxochitl, zwanymi kwiatami zmarłych. Pąki nie tylko zdobią miejsce, do którego przybywa dusza, ale mają na celu również zakonserwowanie jej zapachu – Meksykanie wierzą bowiem w materialne, cielesne wręcz przejawy obecności zmarłych - pisze w „Podróżach” Katarzyna Cyran de Fernandez.

