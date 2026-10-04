Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko Rodzinna podróż do świata sprzed milionów lat

Dinozaury mają rzadką zdolność łączenia pokoleń. Fascynują najmłodszych, ale też rodziców i dziadków, którzy sami pamiętają swoją dziecięcą fascynację prehistorią. DINO EXPERIENCE wykorzystuje ten wspólny punkt wyjścia i zamienia klasyczne zwiedzanie w ponadgodzinne doświadczenie, w którym można patrzeć, słuchać, poruszać się, eksperymentować i odkrywać. Na trasie nowej immersyjnej wystawy znalazło się 8 stref. Dzieci będą mogły wcielić się w paleontologów i przy pomocy pędzelków szukać śladów prehistorii ukrytych w piasku, a dzięki technologii VR znaleźć się w świecie, w którym dinozaury pojawiają się tuż obok nich. Kolejne instalacje reagują na ruch i gesty odwiedzających, a jedna z nich pozwala zobaczyć własne cyfrowe wcielenie w postaci dinozaura.

Centralnym punktem doświadczenia jest dwudziestominutowe widowisko immersyjne. Otaczające widzów projekcje, dźwięk i światło prowadzą przez trzy okresy ery mezozoicznej i pokazują, jak przez miliony lat zmieniało się życie na Ziemi. Finałowa przestrzeń opowiada natomiast o wielkim wymieraniu sprzed około 66 milionów lat.

Prawdziwy ślad świata dinozaurów

Wśród cyfrowych doświadczeń znajdzie się również coś całkowicie realnego. Szczególne miejsce na wystawie zajmie autentyczna czaszka tarbozaura, potężnego drapieżnika żyjącego pod koniec kredy na terenach dzisiejszej Azji. Podczas DINO EXPERIENCE po raz pierwszy zostanie pokazana szerokiej publiczności.

Dla najmłodszych odwiedzających to szansa, by zobaczyć z bliska prawdziwy okaz zwierzęcia, które do tej pory znali przede wszystkim z filmów, zabawek czy ilustracji. Dla dorosłych jest to z kolei okazja, by za dziecięcą fascynacją poszła odpowiedź na pytanie: skąd właściwie wiemy dziś tak wiele o świecie, który istniał miliony lat przed nami?

„Czaszka tarbozaura prezentowana na wystawie to nie tylko efektowny eksponat, ale autentyczny dokument historii życia i zarazem świadectwo jednego z najważniejszych rozdziałów polskiej paleontologii. Pochodzi z polsko-mongolskich wypraw na pustynię Gobi, organizowanych pod kierunkiem prof. Zofii Kielan-Jaworowskiej, które należą do najsłynniejszych ekspedycji paleontologicznych XX wieku i przyniosły odkrycia o światowym znaczeniu. Cieszy mnie, że dzięki współpracy z Art Box Experience możemy połączyć autentyczne okazy i wiedzę naukową z nowoczesną formą opowiadania o historii życia. Takie działania dobrze wpisują się również w jedną ze sztandarowych inicjatyw Polskiej Akademii Nauk: utworzenie w Warszawie nowoczesnego Muzeum Historii Naturalnej, które połączy badania naukowe, unikatowe polskie kolekcje przyrodnicze i ich prezentację szerokiej publiczności” – mówi prof. Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN.

Zabawa, która uruchamia ciekawość

DINO EXPERIENCE zostało zaprojektowane tak, aby dzieci mogły poznawać prehistorię poprzez działanie i doświadczenie. Wykopaliska wprowadzają je w świat pracy paleontologów, autentyczny okaz pokazuje, czym naprawdę są skamieniałości, a technologie immersyjne pozwalają lepiej wyobrazić sobie skalę zwierząt i środowisk istniejących miliony lat temu. Za warstwą wizualną stoi wiedza naukowa. Partnerem projektu jest Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, którego eksperci współtworzyli edukacyjną część ekspozycji i czuwają nad rzetelnością prezentowanych treści.

"Dinozaury są jednym z tych tematów, które niezmiennie fascynują kolejne pokolenia. Nie chcieliśmy jednak tworzyć wystawy opartej wyłącznie na widowiskowych obrazach. Zależało nam, aby technologia prowadziła do wiedzy: pozwalała zobaczyć skalę dawnych ekosystemów, lepiej zrozumieć pracę paleontologów i spotkać się z autentycznym świadectwem przeszłości. Dlatego tak istotna jest dla nas współpraca z Instytutem Paleobiologii PAN” – mówi Joanna Sikora-Kowalkowska, prezes zarządu Art Box Experience.

Autor: DINO EXPERIENCE/ Materiały prasowe