Ferie zimowe 2024. Kiedy się zaczynają?

Ferie zimowe 2024. Sprawdź, kiedy wypadają ferie i upoluj tańsze wycieczki na zimowy urlop

Kiedy wypadają ferie zimowe? 2024? Które województwo jest pierwsze, a które ostatnie? Warto sprawdzić kalendarz już teraz i zaplanować rodzinny urlop, bo biura podróży ruszyły z promocjami na zimowe wyjazdy. W ofertach first minute można upolować wycieczki do Egiptu, Turcji czy Włoch w znacznie niższych cenach niż, wtedy, gdy zrobimy to na ostatnią chwilę.