Plaże we Włoszech przyznaje psom. Region Emilia Romania to magiczne miejsce dla zwierząt

Długi weekend sierpniowy 2023 to doskonały sposób na podładowanie baterii dla tych, którzy urlop mają już dawno za sobą albo nie mogą sobie pozwolić na dłuższy wypoczynek. Jak informuje Kiwi.com, firmy traveltech i wyszukiwarki tanich lotów niemal 30 proc. użytkowników, którzy na długi weekend sierpniowy wybiorą zagranicę, na miejscu spędzi od 3 do 6 dni, za bilet lotniczy płacąc średnio 148 euro (około 656 zł), a na najkrótszych trasach 105 euro (około 465 zł). 11 sierpnia (piątek) to najczęściej wybierany dzień na początek podróży. Kiwi.com sprawdziło, które kierunki cieszyły się największą popularnością.

Gdzie na długi weekend w sierpniu 2023? Najpopularniejsze kierunki i inspiracje na zagraniczny city break

Gwarancja pogody to dla Polaków wciąż jeden z najważniejszych warunków zagranicznej podróży. Mimo fali upałów na południu Europy nasi rodacy wybierają słoneczne miejsca z szansą na kąpiel w ciepłym morzu. Ponadto, jak informuje Kiwi.com, wielu z nas w długi sierpniowy weekend postawi na kraje nordyckie, głównie Szwecję i Norwegię. To świetna alternatywa dla tych, którzy marzą o odpoczynku na łonie natury w łagodnym klimacie, z przyjemną temperaturą, ale przede wszystkim bez upałów. To też jeden z ostatnich momentów, by cieszyć się ładną pogodą w Skandynawii. Jednak prym wśród najczęściej wybieranych kierunków na sierpniowy długi weekend wśród użytkowników Kiwi.com wiodą Włochy. Na drugim miejscu popularności uplasowała się Hiszpania, następnie Grecja, Norwegia, Wielka Brytania i Szwecja. Wśród najpopularniejszych tras znalazły się: Warszawa – Rzym, Warszawa – Budapeszt, Warszawa-Paryż oraz Gdańsk – Sztokholm.

