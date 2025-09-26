Green Caffè Nero zaprasza na ostatnie w tym roku spacery #zKawąPoWarszawie. Wrześniowe wydarzenie pokaże historię Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej

Wrześniowe wydarzenia koncentrują się na dwóch lokalizacjach: Pradze oraz Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Pierwsze z nich odbyło się z udziałem Tytusa Brzozowskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców murali w Warszawie. Drugie zaplanowano na 28 września.

– Chcemy, aby kawiarnie Green Caffè Nero były miejscem, od którego zaczyna się coś więcej niż tylko poranna kawa – inspirująca rozmowa, spotkanie z historią czy odkrywanie miejskiej przestrzeni. Dlatego od blisko 10 lat organizujemy spacery z cyklu #zKawąPoWarszawie, by połączyć naszą ofertę z doświadczeniem kultury, sztuki i architektury – mówi Ewelina Karpińska, Head of Brand & Marketing w Green Caffè Nero.

Najbliższe spotkanie w ramach cyklu odbędzie się w niedzielę 28 września. Spacer zatytułowany „Życie towarzyskie i uczuciowe, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (nie tylko) oczami Tyrmanda” będzie poświęcony przestrzeni MDM, która w ostatnich latach przeszła gruntowne zmiany. Rozpocznie się o godzinie 11.00 przy świeżo wyremontowanym Green Caffè Nero na Placu Konstytucji 1. Trasa pozwoli przyjrzeć się miejscom, które odegrały kluczową rolę w kształtowaniu życia towarzyskiego i obyczajowego dzielnicy – dawnym kawiarniom, restauracjom i kinom. Całość zostanie osadzona w kontekście twórczości Leopolda Tyrmanda, dzięki czemu uczestnicy poznają MDM nie tylko od strony architektury, ale też literackich opowieści i anegdot. Udział jest darmowy, a w dniu spaceru w kawiarni startowej przyznawane będą potrójne pieczątki w aplikacji Green Caffè Nero.

Wydarzenia #zKawąPoWarszawie od początku konsekwentnie gromadzą warszawiaków zainteresowanych historią i kulturą miasta. Każda odsłona poświęcona jest innej części stolicy i jest prowadzona przez licencjonowanych przewodników. Tegoroczną edycję zamkną dwa październikowe spotkania, pozwalając uczestnikom doświadczyć miasta w sposób wyjątkowy i spójny z ideą projektu.