I Zimowy Spływ Lodołamaczy Świdra 2025 – Extreme Kayak Race

To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, łączące rywalizację sportową, zimowy survival i integrację środowiska kajakowego.

Zimowe wyzwanie dla najtwardszych

Trasa spływu poprowadzi przez jeden z najbardziej wymagających odcinków rzeki Świder – ze startem w Kopkach (kładka wisząca) i metą w Emowie, na przystani kajakowej Brzegi Świdra. Na uczestników czeka długi, pełen naturalnych przeszkód odcinek rzeki, z przewężeniami, zwalonymi drzewami i lodowatą wodą.

W zawodach weźmie udział maksymalnie 50 kajaków – 30 dwuosobowych i 20 jednoosobowych. W dwuosobowych załogach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie (pod opieką dorosłego), w jednoosobowych – wyłącznie pełnoletni zawodnicy.

Organizatorzy zapewniają kajaki, wiosła i kamizelki ratunkowe, a uczestnicy muszą przygotować odpowiedni strój przystosowany do zimowych warunków.

Bezpieczeństwo i fair play

Impreza ma charakter konkursowy – o zwycięstwie decyduje czas przepłynięcia trasy. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy wodni oraz służby medyczne, a każdy zawodnik przed startem złoży oświadczenie o zdolności do udziału w wydarzeniu i trzeźwości.

Dodatkowo, organizatorzy umożliwiają uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW dzień przed imprezą.

Po spływie – ognisko, koncert i dobra zabawa

Po zakończeniu wyścigu wszyscy uczestnicy spotkają się na mecie – w Brzegach Świdra – gdzie zaplanowano ceremonię wręczenia nagród, koncert, wspólne ognisko, gorącą zupę i dobrą zabawę. To będzie wyjątkowe zakończenie pełnego emocji i wysiłku dnia.

Rzeka Świder to prawdziwa legenda Mazowsza – dzika, kapryśna i pełna uroku. Wypływa z okolic Stoczka Łukowskiego, meandruje przez malownicze lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i po 99 kilometrach uchodzi do Wisły w Józefowie. Od dziesięcioleci stanowi jeden z najciekawszych i najtrudniejszych szlaków kajakowych w centralnej Polsce, szczególnie dla doświadczonych kajakarzy.

Latem bywa miejscem rodzinnych spływów i wycieczek przyrodniczych, ale zimą zamienia się w prawdziwe wyzwanie, z lodowatą wodą, niskim stanem lustra, naturalnymi przeszkodami i silnym nurtem. Kajakarze nazywają ją często „małą rzeką o dużym charakterze” – bo wymaga techniki, siły i odporności psychicznej.

W XIX i XX wieku brzegi Świdra były popularnym kierunkiem wypoczynkowym warszawiaków. To tutaj powstało pojęcie „świdermajera” – charakterystycznego stylu drewnianej architektury letniskowej, który do dziś stanowi symbol Otwocka, Józefowa i całego regionu. Dziś Świder łączy tradycję z przygodą – i to właśnie dlatego wybrano ją na gospodarza pierwszego zimowego spływu o tak wysokim poziomie trudności.

Wspólne tworzenie legendy

„I Zimowy Spływ Lodołamaczy Świdra” to wydarzenie, które ma szansę stać się nową sportową legendą Mazowsza. Organizatorzy liczą, że wspólnymi siłami – przy wsparciu partnerów – uda się stworzyć imprezę, która na stałe wpisze się w kalendarz zimowych wydarzeń w Polsce.

I Zimowy Spływ Lodołamaczy Świdra – Extreme Kayak Race

22 listopada 2025 r. - Start: Wólka Mlądzka

Meta: Brzegi Świdra, Emów

Po spływie: ognisko, koncert, gorąca zupa i wręczenie nagród