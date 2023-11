Jarmark świąteczny Poznań 2023. Ile kosztuje grzaniec, a ile bilet na diabelski młyn? Betlejem Poznańskie już otwarte! Do kiedy będzie można odwiedzać jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu? Program, atrakcje, godziny otwarcia

Uczty na Titanicu były wystawne jak na królewskim dworze. Pasażerowie pierwszej klasy jedli dania, o których wielu może pomarzyć. Co znalazło się w menu na kilka dni przed katastrofą?

Jarmark świąteczny w Poznaniu 2023 ma dwie lokalizacje. Ceny grzańca i innych przysmaków są zbliżone do ubiegłorocznych, Tradycyjnie świąteczny klimat możemy poczuć na placu Wolności, gdzie po kilku latach przerwy wróciła jedna z największych atrakcji, czyli młyńskie koło, karuzela nazywana potocznie diabelskim młynem. Drugim miejscem ze świątecznym klimatem są Międzynarodowe Targi Poznańskie z lodowiskiem i fabryką elfów. W tym roku nową lokalizację będzie miał konkurs lodowych rzeźb, który odbędzie się w dniach 8-10 grudnia. „W tym roku zapraszamy Was do samego centrum Poznania – na ulicę Święty Marcin. Scena będzie mieściła się przy ulicy Kantaka, a zaraz obok powstanie lodowe miasteczko „Stihl Ice City”, gdzie będziecie mogli z bliska podziwiać wyjątkowe rzeźby, stworzone przez znakomitych polskich artystów” – informują organizatorzy.

Jarmark świąteczny Poznań 2023. Ile kosztuje grzaniec i bilet na diabelski młyn?

Poznański jarmark bożonarodzeniowy oprócz typowo świątecznych atrakcji przyciąga także feerią smaków. Grzane wino w tym roku kosztuje 18 zł. Tyle samo za grzańca trzeba było zapłacić w ubiegłym roku. Trzeba jednak pamiętać o kaucji za kufel – 20 zł. Jeśli zgłodniejemy, możemy wybrać tradycyjne na tego typu targach posiłki – porcja 7 sztuk pierogów to koszt około 20 zł. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za pajdę chleba ze smalcem. Jeśli skusimy się na dodatki, cena może wynieść nawet 30 zł. Na miejscu nie brakuje także słodyczy i innych przysmaków z różnych stron świata. Na jarmarku można także kupić świąteczne ozdoby, prezenty, a także produkty, które przydadzą się do gotowania potraw na wigilijną kolację. Za portfel trzeba będzie się chwycić także, jeśli zamarzy nam się romantyczny przejazd w wagonikach młyńskiego koła. Bilety kosztują 25 zł i 20 za ulgowy.

Jarmark świąteczny Poznań 2023 pl. Wolności. Atrakcje, program godziny otwarcia

Jarmark bożonarodzeniowy na placu Wolności w Poznaniu wystartował 17 listopada 2023 i będzie można go odwiedzać aż do 7 stycznia 2024. Jest czynny siedem dni w tygodniu od godziny 11 do 21. Wyjątkiem jest Wigilia. Natomiast 25 i 24 grudnia oraz 1 stycznia organizatorzy czekają na odwiedzających w godzinach 13-21.Wśród największych atrakcji jarmarku są spotkania ze Świętym Mikołajem. Pierwsze tradycyjnie odbędzie się 6 grudnia, drugie z Mikołajem z Laponii - 11 grudnia. Wtedy też można będzie odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Nie zabraknie także wspólnego kolędowania, spektakli teatralnych oraz koncertów.

Jarmark świąteczny Poznań 2023 pl. Wolności. Program

17 Listopad (Piątek) Godzina 19:00

Otwarcie Betlejem Poznańskiego

21 Listopada (Wtorek) Godzina 17:00 - 21:00

Dzień z NGO Stowarzyszenie Na Tak

22 Listopada (Środa) Godzina 10:30 - 20:00

Rodzinna Środa Godzina 10:30

Pracownia elfów z PCŚ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Rodzinne warsztaty świąteczne w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl świąteczny pt. „Świąteczne Marzenie”Godzina 19:00

Spotkanie z Bajkowymi Postaciami

23 Listopada (Czwartek) Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

24 Listopada (Piątek) Godzina 19:00

Zimowe Fire Show

28 Listopada (Wtorek) Godzina 17:00 - 20:00

Dzień Z NGO Zespół Tańca Ludowego AWF Poznań

29 Listopada (Środa) Godzina 10:30 - 20:00

Rodzinna środa Godzina 10:30

Pracownia elfów z PCŚ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Spektakl muzyczny pt. „Święta Od Kuchni” w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl świąteczny pt. „Jak Elf Zapomniał O Świętach”Godzina 19:00

Spotkanie z Bajkowymi Postaciami

30 Listopada (Czwartek) Godzina 17:00 - 20:00

Christmas Silent Disco

1 Grudnia (Piątek) Godzina 18:00 - 21:00

Kolędowanie na Placu Wolności Godzina 17:00

Paweł Lisek: „Koncert Świąteczny”Godzina 18:00

Koncert: Artyści Pracowni Muzycznej Remigiusza Wojciechowskiego Godzina 19:00

Koncert: Brass Quintet Orkiestry Miasta Poznania Godzina 20:00

Koncert: Przemek Mazurek Band

2 Grudnia (Sobota) Godzina 15:00 - 20:00

RAZEM KU NADZIEI – koncert charytatywny Godzina 19:00

Koncert Orkiestry Armii Amerykańskiej

3 Grudnia (Niedziela)Godzina 13:00

Motogwiazdory Poznań

5 Grudnia (Wtorek )Godzina 17:00 - 20:00

Dzień Z NGO Świąteczna Pracownia Zakładek do Książek z Fundacją Dom Książki i Fundacją Orchidea.

6 Grudnia (Środa) Godzina 10:30 - 19:00

Rodzinna środa Godzina 10:30

Pracownia elfów z PCŚ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Rodzinne Świąteczne Spotkanie w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Mikołajki Na Placu Wolności:– Spotkanie Ze Świętym Mikołajem– Świąteczne Animacje– Spotkanie Z Bajkowymi Postaciami

7 Grudnia (Czwartek) Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

11 Grudnia (Poniedziałek) Godzina 17:00 - 20:00

Fiński wieczór Muzyka Fińska, Warsztaty, Przysmaki Regionu Spotkanie Ze Świętym Mikołajem Z Laponii Godzina 20:00

Betlejemskie Światło Pokoju

12 Grudnia (Wtorek) Godzina 17:00 - 20:00

Dzień Z NGO„Żłobek Literacki”, Związek Literatów Polskich, Oddział W Poznaniu

13 Grudnia (Środa) Godzina 10:30 - 20:00

Rodzinna środa Godzina 10:30

Pracownia elfów z PCŚ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Czytando Domu Bajek: Sztuki I Sztuczki W Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl Świąteczny pt. „Bombkowa Królowa”Godzina 19:00

Spotkanie z Bajkowymi Postaciami

14 Grudnia (Czwartek) Godzina 15:00 - 22:00

Poznański Konkurs Kolęd Godzina 18:00

Poznań Silent Night Godzina 19:00

Silent Wibe: Koncert Wokalistów Poznań Voice Studio Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

15 Grudnia (Piątek) Godzina 15:00 - 21:00

Betlejem z Bread Of Life Koncerty Animacje, Zbiórka Charytatywna

16 Grudnia (Sobota)Godzina 12:00 - 21:00

Dzień z Hospicjum Palium Koncerty, Animacje, Zbiórka Charytatywna

17 Grudnia (Niedziela) Godzina 11:00 - 20:00

Święta z Drużyną Szpiku Koncerty, Animacje, Zbiórka Charytatywna

19 Grudnia (Wtorek) Godzina 17:00 - 20:00

Dzień z NGO Świąteczne Ozdoby Z CIL Strzeszyn: „Dzieci Tworzą Świąteczną Atmosferę”!

20 Grudnia (Środa) Godzina 10:30 - 20:00

Rodzinna środa Godzina 10:30

Pracownia elfów z PCŚ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Czytando Domu Bajek: Przygody ze Sztuką w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl Świąteczny pt. „Świąteczna Iskierka”Godzina 19:00

Spotkanie z Bajkowymi Postaciami

21 Grudnia (Czwartek) Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

22 Grudnia (Piątek) Godzina 12:00 - 21:00

Dzień z Fundacją Niesiemy Nadzieję Koncerty, kiermasz i zbiórka charytatywna

23 Grudnia (Sobota) Godzina 15:00

Gwiazdor odbiera listy – animacje dla dzieci

27 Grudnia (Środa) Godzina 16:30 - 20:00

Rodzinna środa Godzina 16:30

Rodzinne Warsztaty Świąteczne w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl Świąteczny pt. „Poznajmy Małego Misia Polarnego”Godzina 19:00

Spotkanie z Bajkowymi Postaciami

28 Grudnia (Czwartek) Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

3 Stycznia (Środa) Godzina 10:30 - 20:00

Rodzinna środa Godzina 10:30

Kreatywne Spotkanie Dla Najmłodszych: „Weneckie Maski” Elfów w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 16:30

Rodzinne Warsztaty „Wkrótce Karnawał” w Centrum Inicjatyw Rodzinnych Godzina 18:00

Spektakl Świąteczny pt. „Królewna Zosia i Przyjazny Smok – Wielki Bal Godzina 19:00

Świąteczna Mini Parada

4 Stycznia (Czwartek) Godzina 17:00 - 22:00

Christmas Silent Disco

5 Stycznia (Piątek) Godzina 19:00Koncert Noworoczny

Jarmark Świąteczny na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2023. Atrakcje, godziny otwarcia

Drugi, większy jarmark świąteczny w Poznaniu, odbywa się w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Został otwarty 18 listopada, będzie czekał na gości do 22 grudnia 2023. Jest czynny od wtorku do czwartku oraz w niedziele w godz. 11–21. W piątki i soboty działa w godzinach 11–22. Jedną z największych atrakcji jest tutaj lodowiska, domek św. Mikołaja i karuzela. Natomiast w Pawilonie nr 2 na najmłodszych czeka Wielka Fabryka Elfów.

Jarmark świąteczny Poznań 2023 pl. MTP. Program

18 Listopada (Sobota)Godzina 12:00 - 18:00Godzina 12:00

Bajanka – czytanie bajek i animacje dla dzieci | scena Godzina 13:00 - 16:00

Warsztaty z budowana karmników dla ptaków z Lasami Państwowymi | ogród Godzina 14:00 - 16:00

Spacer bajkowych maskotek po jarmarku Godzina 15:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: EMCE ONE | Scena Godzina 17:00

Koncert Cały Poznań Ukulele | scena

19 Listopada (Niedziela) Godzina 13:00 - 18:00

Niedziela z Wujkiem Ogórkiem | scena Godzina 14:00 - 14:15

Szlachetna Paczka- zaproszenie do włączenia się do akcji Godzina 14:30 - 16:30„Spacer bajkowych maskotek po Jarmarku Godzina" 15:00

Zimowy pokaz iluzji przed sceną Godzina 17:00

Ceremonia otwarcia: koncert Dagadana | scena

23 Listopada (Czwartek) Godzina 19:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: LIT

24 Listopada (Piątek) Godzina 19:30 - 21:30

Dyskoteka na lodowisku

25 Listopada (Sobota) Godzina 12:00 - 19:00Godzina 12:00

Teatr Fuzja „Świat według Cioci Jadzi” | scena Godzina 13:30 - 13:45

Szlachetna Paczka- zaproszenie do włączenia się do akcji | scena Godzina 15:00

Koncert konkursowy: Madame Afair | scena Godzina 18:00

Koncert Future Folks | scena

26 Listopada (Niedziela) Godzina 13:00 - 18:00Godzina 13:00

Niedziela z Wujkiem Ogórkiem | scena Godzina 14:30

Spotkanie z Mikołąjką Florką- animacje dla dzieci | scena Godzina 17:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: RUINA BAR | scena

30 Listopada (Czwartek) Godzina 19:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: Krople Dżdżu | scena

1 Grudnia (Piątek)Godzina 19:30 - 21:30

Dyskoteka na lodowisku

2 Grudnia (Sobota) Godzina 12:00 - 18:00Godzina 12:00

Występ mażoretek Vena z Przemętu | przed sceną Godzina 13:00

Spotkanie z Mikołąjką Florką- animacje dla dzieci | scena Godzina 15:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: SZA! | scena Godzina 17:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: Blues Drawers | scena

3 Grudnia (Niedziela)Godzina 13:00 - 18:00Godzina 13:00 - 16:00

Popołudnie z Radiem ESKA – konkursy i świąteczne atrakcje przy scenie Godzina 13:00

Niedziele z Wujkiem Ogórkiem | scena Godzina 15:00

Zespół Pieśni i Tańca „Łany”Godzina 17:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: bango balenci

7 Grudnia (Czwartek)Godzina 19:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: Projekt Kobieta | scena

8 Grudnia (Piątek)Godzina 19:30 - 21:30

Dyskoteka na lodowisku

9 Grudnia (Sobota)Godzina 12:00 - 18:00Godzina 12:00

Teatr Blum „Klaudynek i Klaudynka” | scena Godzina 13:00 - 16:00

Warsztaty z budowania karmników dla ptaków z Lasami Państwowymi | ogród Godzina 15:00

Zespół Pieśni i Tańca „Łaniki” | scena Godzina 17:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: HEIMA | scena

10 Grudnia (Niedziela)Godzina 13:00 - 18:00Godzina 13:00 - 16:00

Popołudnie z Radiem ESKA- konkursy i świąteczne atrakcje przy scenie Godzina 13:00

Niedziele z Wujkiem Ogórkiem | scena Godzina 15:00

Koncert Orkiestry Vivat! z Sierakowa | scena Godzina 17:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: RH Blues | scena

14 Grudnia (Czwartek) Godzina 19:00

Koncert w ramach konkursu „Muzyka na Jarmarku”: OSTY | scena

15 Grudnia (Piątek) Godzina 15:00 - 21:30Godzina 15:00 - 19:00

Świąteczny konwój Radia ZET | plac Marka Godzina 19:30 - 21:30

Dyskoteka na lodowisku

16 Grudnia (Sobota) Godzina 11:00 - 21:00

Miasteczko Powstańcze | scena

17 Grudnia (Niedziela) Godzina 11:00 - 21:00

Miasteczko Powstańcze | scena Godzina 13:00 - 16:00

Popołudnie z Radiem ESKA - konkursy i świąteczne atrakcje przy scenie Godzina 17:00

Finałowy koncert konkursu „Muzyka na Jarmarku” | scena

22 Grudnia (Piątek) Godzina 19:30 - 21:30

