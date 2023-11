Najciekawsze jarmarki bożonarodzeniowe 2023. 5 propozycji na klimatyczny city break w Europie

Zamiast na narty, na świąteczny jarmark — taką opcję zimowego wyjazdu wybrałby więcej niż co trzeci przedstawiciel generacji Z — wskazują badania przeprowadzone przez agencję Stem/Mark dla „Kiwi.com”. Firma traveltech oraz wyszukiwarka tanich lotów przygotowała więc pięć propozycji na city break ze świątecznym klimatem.

Dokąd na świąteczny jarmark w 2023?

Firma travel tech i wyszukiwarka tanich lotów i podróży, Kiwi.com, zwróciła się do respondentów z Polski z pytaniem: Gdybyś miał możliwość zorganizować zagraniczny wyjazd zimą, gdzie byś poleciał? Zaskoczenia nie powinien budzić fakt, że podróż w ciepłe i słoneczne miejsce z dostępem do morza było wyborem numer 1, bez względu na wiek. Niemal co drugi ankietowany przedstawiciel generacji Z, jak i pokolenia 30-40 latków wskazał taką odpowiedź, a tuż za nimi ponad 41 proc. respondentów w wieku 45-59 lat. Co ciekawe, na drugim miejscu znalazły się świąteczne jarmarki, które szczególną popularnością cieszą się wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia, generacji Z (36,2 proc. ankietowanych). Wyprzedziły wyjazdy narciarskie (33,2 proc. respondentów) czy odpoczynek w spa (32,1 proc. ankietowanych). Kiwi.com przygotowała 5 różnych propozycji najciekawszych jarmarków w tym roku. Sprawdź, czego możesz się spodziewać na miejscu.

Jarmark bożonarodzeniowy 2023. Brugia, Belgia

Brugia to jedno z najpiękniejszych miast w Europie, które wygląda jeszcze bardziej spektakularnie, gdy zapada mrok, a migoczące lampki bożonarodzeniowe odbijają się w kanałach i wodnych szlakach. W Brugii organizowane są 2 jarmarki: pierwszy, bardziej tradycyjny w swojej ofercie, na Markt (placu głównym). Można tam kupić wszelkie drobiazgi i souveniry związane z tematyką świąt. Drugi, na Simon Stevinplein, oferuje produkty rzemieślnicze i ręcznie robione od lokalnych wytwórców. Kiwi.com przypomina, że będąc w Brugii tuż przed świętami, warto udać się na lodowisko Vorst Winter Bar. To niezwykła przestrzeń o powierzchni 300 metrów kwadratowych, spektakularnie oświetlona lampkami. W takiej aurze, z widokiem na Jezioro Miłości (Minnewater) można zatracić się w jeździe na łyżwach, w przerwach kosztując przepyszne jedzenie serwowane na miejscu. Nie można zapomnieć również o Light Experience Trail to bajkowa kraina, czyli 2,5-kilometrowy szlak spacerowy po mieście, prowadzący przez najpiękniejsze i najbardziej malownicze jego części,pełen świetlnych instalacji świątecznych. Jak informuje Kiwi.com za lot z Warszawy do Brugii między 24 listopada a 7 stycznia zapłacimy około 255 zł.

Jarmark bożonarodzeniowy 2023 Strasbourg, Francja

Jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu, Christkindelsmärik, w ciągu ostatnich kilku lat przez wielu był postrzegany, jako zbyt komercyjny. Jednak jego historia sięga średniowiecza to jeden z najstarszych w Europie świątecznych jarmarków. Dlatego lokalne władze dołożyły wszelkich starań, by przywrócić mu ten historyczny rys. Co czeka na odwiedzających? Między innymi alzackie przysmaki czy spacery z przewodnikiem. Jarmarki zajmują większą część centrum miasta — praktycznie na każdym placu panuje iście świąteczna i bajkowa atmosfera i można skosztować czegoś specjalnego. Place Kléber oferuje słyną zupę piwną (kurczak, wędzona wieprzowina, cebula i piwo), place Louise-Weiss i Suzanne Lacore skupiają się na lokalnej żywności, którą można zabrać do domu, a Marché OFF oferuje alternatywne podejście, z odzieżą hand-made, wycieczkami szlakiem street artu włącznie, z których dochody wspierają lokalne organizacje charytatywne. To jedno z tych miejsc, które w okresie świąt zyskuje nowe oblicze. W grudniu, za lot do Strasbourga z Kiwi.com zapłacimy około 275 zł.

Jarmark bożonarodzeniowy 2023 Tallin, Estonia

Tallin to latem ulubione miejsce wieczorów kawalerskich, a zimą lśni blaskiem świateł i śniegiem, zwłaszcza na placu Raekoja, czyli Placu Ratuszowym. W centralnym jego miejscu znajduje się ogromna choinka . To najstarsza w Europie wystawiona publicznie choinka bożonarodzeniowa, której tradycja sięga 1441 roku. W trakcie świątecznego jarmarku w Tallinie można skosztować lokalnych potraw jak kaszanki, kaczych udek, kiszonej kapusty, a także wielu przysmaków na słodko: pierniczki, bułeczki cynamonowe czy korzenne wino na rozgrzanie. W weekendy na scenie odbywają się koncerty i widowiska teatralne, a dla najmłodszych czekają animacje, przejażdżki i konkursy. Świąteczny jarmark w Tallinie jest zwierzolubny - można odwiedzić go z pupilem. Osoby planujące grudniowy city-break z Kiwi.com za bilet z Warszawy do Tallina zapłacą od 177 zł.

Jarmark bożonarodzeniowy 2023 Belfast, UK

Jarmark bożonarodzeniowy w Belfaście jest jednym z najbardziej wielokulturowych w Europie, szczególnie jeśli chodzi o bogatą ofertę przysmaków i przekąsek, dostępnych na miejscu. Glühwein, pierogi, naleśniki i baklava konkurują o przestrzeń z wieloma gatunkami serów, piwami rzemieślniczymi i iberyjskimi mięsami, co oznacza, że jest to absolutna gratka dla każdego smakosza. Kiedy już odwiedzisz stragany (a jest ich ponad 100; oczywiście nie tylko z jedzeniem i napojami), zobacz, co jeszcze Belfast ma do zaoferowania. To miasto nadmorskie, więc możesz zwiedzić pancernik HMS Caroline z I wojny światowej, odwiedzić Titanic Belfast(największą na świecie wystawę Titanica w mieście, w którym został zbudowany), wybrać się na degustację do Belfast Whiskey Club, zwiedzić wiele parków i ogrodów, lub poznać historię Północnoirlandzkiego Związku Piłki Nożnej. Tam nie można się nudzić bez względu na porę roku. Jak informuje Kiwi.com bilety z Warszawy do Belfastu na wyjazd w połowie grudnia można kupić już za 190 zł.Jarmark bożonarodzeniowy 2023 Lubeka, Niemcy

Lubeka, choć przez wielu niedoceniana, to jedna z niemieckich perełek: to historyczne centrum handlu i marcepanowa stolica Europy, jeśli nie świata. A czy jest lepszy czas i miejsce na rozkoszowanie się słodyczami niż jarmark bożonarodzeniowy? W Lubece jest ich aż 11! Oprócz tradycyjnej oferty na odwiedzających czekają targi rzemiosła, mody, targ na nabrzeżu przemysłowym, diabelski młyn i historia morska w porcie na Starym Mieście. Oczywiście jest również targ poświęcony produktom marcepanowym w eleganckiej Kawiarni Niederegger. Kiwi.com rekomenduje odwiedzić Stare Miasto, czyli najbardziej rozległy obiekt światowego dziedzictwa UNESCO w całych Niemczech. „Miasto Siedmiu Wież” jest zdominowane przez wielkie ceglane budynki, konkurujące ze sobą o przestrzeń na owalnej centralnej wyspie. Być może wcześniej nie zastanawialiście się nad Lubeką, ale nawet jeśli nie uda Wam się przyjechać na Boże Narodzenie, koniecznie dodajcie ją do swojej listy.

ZOBACZ TEŻ: Dzień św. Marcina 2023 w Poznaniu będzie wyjątkowy. 11 listopada w stolicy Wielkopolski jest pełen atrakcji. Sprawdź program imprezy i wybierz się na imieniny ul. Święty Marcin

Sonda Lubisz odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe? Tak Nie Trudno powiedzieć