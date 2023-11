Dzień św. Marcina 2023 w Poznaniu będzie wyjątkowy. 11 listopada w stolicy Wielkopolski jest pełen atrakcji. Sprawdź program imprezy i wybierz się na imieniny ul. Święty Marcin

Co dzieje się 11 listopada w Poznaniu? Święty Marcin przybywa w stroju legionisty, radości i dobroczynności nie ma końca. 11 listopada to dla mieszkańców Poznania podwójnie wyjątkowa data: Święto Niepodległości oraz imieniny jednej z głównych ulic miasta – ulicy Święty Marcin. Uroczyste obchody patrona organizowane są od 1994 roku. Gwoździem programu jest zawsze kolorowy korowód ze św. Marcinem na czele przemierzający 11 listopada centralny trakt Poznania. W poprzednich latach pochód zatrzymywał się przy Centrum Kultury „Zamek”, gdzie prezydent miasta przekazywał świętemu klucz do bram miasta. Dla poznaniaków i gości był to sygnał do rozpoczęcia zabawy. Tego dnia organizowany jest też kiermasz, na którym na licznych stoiskach można kupić tradycyjne wypieki, rogale świętomarcińskie. Jednak wraz z wybuchem pandemii, a później i remontu ul. Święty Marcin organizatorzy zrezygnowali z korowodu i imienin. W ubiegłym roku w mieście odbywały się Dni Świętomarcińskie, a wydarzenia były rozproszone w różnych miejscach. Na szczęście remont się zakończył podobnie jak pandemia. Mieszkańcy i turyści znów mogą świętować.

„Imieniny Ulicy wracają na Święty Marcin! W tym niezwykłym dniu celebracja poznańskich tradycji znów będzie możliwa na głównej arterii miasta, którą przejdzie Korowód św. Marcina. Na wyremontowanej ulicy zagoszczą muzyka, artyści_ki, ruch, energia i wielkopolskie specjały. Zamkowy zespół zadba o to, byście dobrze spędzili ten dzień” – informują organizatorzy, czyli Centrum Kultury „Zamek”.

Dlaczego w Poznaniu obchodzi się Dzień św. Marcina?

Skąd w ogóle pomysł, aby wyprawiać imieniny ulicy? I dlaczego jej patronem został akurat św. Marcin? W XII wieku w Poznaniu powstał kościół pw. św. Marcina. W tych czasach święty cieszył się popularnością właściwie w całej chrześcijańskiej Europie. Niewiele później wokół świątyni rozwinęła się osada, którą nazwano – a jakżeby inaczej – Święty Marcin. W jej pobliżu wytyczono ulicę, która do dziś nosi jej nazwę. Jak będą wyglądały Dni Świętomarcińskie w 2023 roku?

11 listopada w Poznaniu odbędzie się mnóstwo wydarzeń, które w 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych wiążą się z hasłem CZYŃ DOBRO, nawiązującym do postawy św. Marcina. Jedną z największych atrakcji, na którą czekali mieszkańcy i turyści jest powrót tradycyjnego korowodu. Weźmie w nim udział około 300 osób, z Marcinem w stroju legionisty na czele.

„Zbieżność z Dniem Niepodległości sprawia, że pragniemy przypomnieć, czym jest nowoczesny patriotyzm, polegający na trosce o słabszych i potrzebujących pomocy, budowaniu płaszczyzn porozumienia oraz dbałości o otoczenie – środowisko naturalne i klimat. Jednocześnie chcemy się nim dzielić, organizując obchody 11 listopada pozbawione patosu i podziałów, wypełnione dumą z lokalności i dziedzictwa oraz szacunkiem dla różnorodności, a także otwartością i przyjacielskimi gestami. Dla turystów_ek spoza Poznania świąteczny listopadowy weekend będzie doskonałym momentem, by doświadczyć uroków i smaków naszego miasta oraz gościnności jego mieszkańców_nek” – podkreślają organizatorzy na swojej stronie internetowej.

KIERMASZ ROGALA

g. 11-21.30

al. Niepodległości oraz ul. Św. Marcin (odcinek od al. Niepodległości do ul. Gwarnej)

ANIMACJE

g. 11-13 | „Lalki motanki i origami świętomarcińskie” – warsztaty / Fundacja Art Cluster

ul. Św. Marcin 57

g. 11-13 i g. 15-18 | warsztaty plastyczne / Fundacja AITWAR

ul. Św. Marcin 57

g. 12-18 | Pan Kataryniarz

przestrzeń ul. Św. Marcin

g. 15-18 | Teatr z Głową w Chmurach (szczudlarze, żonglerzy, kuglarze)

przestrzeń ul. Św. Marcin

g. 15-18 | Pokazy tańca breakdance

skrzyżowanie ulic Św. Marcin i F. Ratajczaka

g. 15-21 | Sety dj-skie

Pod Alfami:

15-18 - Nienaturalne Pobudzenie Soundsystem

18-21 – Dj Radar

g. 15.30, 16.30 i 17.30 | Fundacja Nordoff Robbins, Zespół Muzyczny SIŁY SPECJALNE

okolice ul. Garncarskiej

STREFA NGOSÓW

g. 11-13 i g. 15-18

Strefa prezentacji organizacji pozarządowych działających na rzecz drugiego człowieka w Poznaniu – warsztaty, spotkania i okazje do rozmów z tymi, którzy działają na co dzień.

KOROWÓD

Uroczyste przekazanie kluczy do miasta z udziałem Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Orkiestry na Dużym Rowerze

g. 13

start: ul. Piekary, koniec: plac A. Mickiewicza

KONCERTY FINAŁOWE

g. 18 | Uz jsme doma

g. 19.15 | Majka Jeżowska

Scena Główna na placu A. Mickiewicza

KOALICJA ŚWIĘTY MARCIN

Gra uliczna oraz prezentacja okolicznych lokali

