Filmowe podróże

Jerzy Stuhr zażywał kąpieli w czajniku. Tutaj można obejrzeć eksponaty z filmu „Kingsajz”. W tym mieście kręcono także sceny z „Szuflandii”

Największym wyzwaniem była scenografia. W filmie „Kingsajz” Juliusza Machulskiego widz przenosi się do krainy krasnoludków - „Szuflandii”. Przy dzisiejszych możliwościach techniki nie byłoby to trudne do zrealizowania, jednak w latach 80. w Polsce, umieszczenie np. Nadszyszkownika Kilkujadka, którego zagrał Jerzy Stuhr, w czajniku służącym do kąpieli, było zadaniem nad wyraz trudnym. Eksponaty, dzięki którym aktorzy wyglądali, jak krasnoludki można oglądać w Łodzi, gdzie kręcono „Kingsajz”.