Jesienny city break w Rzymie, Barcelonie lub Paryżu? Te muzea zwiedzisz za darmo

Jesień to dobry czas na krótki miejski wypad do jednego z popularnych europejskich miast. Zatłoczone w sezonie Rzym, Paryż lub Barcelona właśnie wtedy nabierają zupełnie innego charakteru. W październiku i listopadzie zaplanowano wiele bezpłatnych wystaw w znanych muzeach oraz festiwali ulicznych. To doskonała okazja, aby poznać lokalną kulturę, a przy tym zrealizować plan budżetowych wakacji. Eksperci platforma Getaway (kreatora i asystenta podróży “szytej na miarę”) wytypowali najciekawsze propozycje atrakcji kulturalnych, które pozwolą w pełni zanurzyć się w atmosferze tych niezwykłych miast, bez obciążania portfela.

Jesienny city break w Rzymie. Te muzea zwiedzisz za darmo

Jesień w Rzymie to idealny czas, aby cieszyć się darmowymi wydarzeniami, które pozwolą poczuć magiczny klimat Wiecznego Miasta bez nadwyrężania budżetu. Festa di San Francesco d’Assisi (4 października) to coroczne święto poświęcone patronowi Włoch, św. Franciszkowi z Asyżu, które wypełnia Rzym licznymi uroczystościami religijnymi i kulturalnymi. W Bazylice św. Jana na Lateranie oraz na Placu Świętego Piotra odbywają się darmowe koncerty, parady i msze. To doskonała okazja, by doświadczyć duchowej atmosfery miasta oraz zobaczyć uroczystą iluminację zabytków. W październiku odbywa się również Settimana della Cultura, czyli Tydzień Kultury, podczas którego wiele rzymskich muzeów i galerii otwiera swoje drzwi za darmo. W ramach tej inicjatywy można odwiedzić takie miejsca jak Muzea Kapitolińskie, Forum Romanum czy Koloseum, bez konieczności kupowania biletu. Aż do 17 listopada w Rzymie trwa również Romaeuropa Festival. Choć większość wydarzeń w ramach tego prestiżowego festiwalu sztuki i kultury ma charakter biletowany, organizatorzy każdego roku oferują również szereg bezpłatnych występów i warsztatów, które prezentują współczesne spektakle taneczne, teatralne oraz instalacje artystyczne. Darmowe wydarzenia odbywają się w przestrzeniach publicznych miasta, często w malowniczych zakątkach starożytnego Rzymu.

Jesienny city break w Barcelonie. Te muzea zwiedzisz za darmo

Barcelona to miasto, które oferuje niezwykłą różnorodność muzeów. Warto podkreślić, że wiele z nich udostępnia swoje zbiory za darmo w wybrane dni, większość z nich w pierwszą niedzielę miesiąca, więc warto zaplanować wyjazd właśnie na początku października lub listopada. Muzeum Picassa to absolutny must-see dla miłośników sztuki. Tamtejsze zbiory pochodzą z wczesnych lat twórczości Pabla Picassa i odzwierciedlają jego więzi z Barceloną. W kolekcji znajduje się ponad 4 tysiące prac, obejmujących rysunki, obrazy i ceramikę. Zwiedzający mogą odkryć ten unikalny zbiór za darmo w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w czwartki po godzinie 17:00. Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej to natomiast prawdziwa skarbnica katalońskiego dziedzictwa artystycznego. Znaleźć tu można romańskie freski, gotyckie dzieła, a także renesansowe i modernistyczne arcydzieła, w tym prace Gaudíego. Darmowe wejście dostępne jest w soboty od godziny 15:00 oraz w pierwszą niedzielę miesiąca. Ci, którzy chcą zgłębić historię miasta, powinni odwiedzić Muzeum Historii Barcelony, które oferuje fascynującą podróż od czasów rzymskich po współczesność. Ruiny starożytnego miasta oraz średniowieczne zabytki można podziwiać bez opłat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Museu del Disseny to miejsce, które prezentuje katalońskie wzornictwo i sztukę użytkową, w tym modę, meble i grafikę, a więc świetnie odnajdą się tam fani designu. Możliwość darmowego zwiedzania muzeum oferowana jest w niedziele od godziny 15:00.

- Każde z tych muzeów to nie tylko gratka dla miłośników kultury, ale również świetna okazja, by lepiej zrozumieć historię i duszę Barcelony bez ponoszenia kosztów — mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO platformy Getaway.

Jesienny city break w Paryżu. Te muzea zwiedzisz za darmo

Jesienny Paryż to nie tylko romantyczne spacery i kawiarniane ogródki, ale także wyjątkowe wydarzenia, które można odkrywać zupełnie bezpłatnie. Już 14 października odbędzie się tam La Fête des Puces de Saint-Ouen 2024 - nocny targ antyków w klimatycznym Saint-Ouen, który w tym roku jest sponsorowany przez znanego francuskiego projektanta — Jacquemusa. To prawdziwe święto stylu, w którym antyki, sztuka i design łączą się z muzyką i atmosferą kreatywności. Darmowy wstęp czyni to wydarzenie niepowtarzalną okazją do zanurzenia się w artystycznym świecie Paryża.Ci, którzy marzą o spokojnym wieczorze w towarzystwie największych dzieł sztuki, powinni zaplanować wycieczkę do Paryża 4 października. W każdy pierwszy piątek miesiąca Luwr otwiera bowiem swoje drzwi za darmo od godziny 18:00. To doskonała okazja, aby odkryć arcydzieła starożytności i renesansu w wyjątkowej, nocnej atmosferze.

- Dla tych, którzy szukają rozrywki w lżejszym wydaniu, idealną propozycją będzie La Seine Ouverte. W każdy poniedziałkowy wieczór na barce nad Sekwaną odbywa się darmowy stand-up, który łączy piękne widoki z nieformalnym klimatem i sporą dawką śmiechu. To świetny sposób, aby rozpocząć tydzień z humorem, poznając lokalnych komików — dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway.

