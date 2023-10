Ogromne dyniowe pola ciągnące się po horyzont to jedna z największych atrakcji jesieni. W Polsce nie brakuje dyniowych farm, na których można kupić pomarańczową piękność w najróżniejszych odmianach, o czym piszemy TU. Jednak jeśli planujemy jesienny wypad zagranicę, to możemy wziąć pod uwagę miejsca, w których odbywają się m.in. festiwale dyniowe.

Kopciuszku, czas na bal. Dyniową karocę wybierzesz tutaj! Sprawdź, najlepsze jesienne festiwale w Europie

Październik, a także pierwsza połowa listopada to niewątpliwie czas dyni i celebrowania pory jesiennej. Turystyka szlakiem dyniowych festiwali i nietuzinkowych obchodów to dodatkowy bonus dla osób, które uwielbiają jesienne podróże, a tych nie brakuje! Dyniowy karnawał potrafi być iście spektakularny, a jego kolory i atmosfera dają przedsmak Halloween. Jak sprawdziła firma Kiwi.com, tej jesieni wielu podróżujących z Polski uda się na kilkudniowy odpoczynek, korzystając m.in. z przedłużonego weekendu. Na ten czas bilety zarezerwowano w sumie do 256 krajów. Kiwi.com sprawdza, które festiwale dyni w Europie odwiedzić przy okazji zaplanowanego urlopu. Wiele z nich zaczyna się już w sierpniu i trwa aż do grudnia. Największy oferuje ponad 450 tysięcy dyń w 600-set różnych odmianach, rzeźbiony z dyni naturalnej wielkości dinozaury, a na innym można zagrać w dyniowy paintball. Kiwi.com sprawdza Wielką Brytanię, Francję, a także sąsiadujące Niemcy.

Dokąd się udać na najbardziej spektakularne festiwale dyniowe w Europie? Wiele z nich znajduje się na trasie najpopularniejszych wśród Polaków kierunków podróży

1. Największy dyniowy festiwal w Europie odbywa się w Niemczech

Największy na świecie festiwal dyni odbywa się co roku w ogrodach Pałacu Ludwigsburg, największego barokowego pałacu w Niemczech, zlokalizowanego w promieniu kilkunastu kilometrów od Stuttgartu. Od sierpnia do grudnia odbywa się tam największa na świecie wystawa dyni, będąca częścią Blühendes Barock, ogromnego ogrodniczego show, którego motyw przewodni i tematyka co roku się zmieniają. To w sumie ponad 450 000 dyń w 600-set różnych odmianach. Są tu aromatyczne dynie jadalne, jak i ozdobne, dyniowe rzeźby naturalnej wielkości w kształcie wodnych ssaków, dinozaurów, a także przepyszne dania na bazie z dyni, jak choćby gofry czy rozgrzewające zupy. Wszystko przy akompaniamencie muzyki na żywo. Wstęp na wydarzenie jest wliczony w cenę biletu do Ogrodów Pałacu Ludwigsburg (11,5 euro dorośli oraz 5 euro dzieci). Festiwal dyni w Ludwigsburgu potrwa do 3 grudnia.

2. Festiwal dyni w Avon Valley w Bristolu w Anglii

Wedle analizy Kiwi.com, Wielka Brytania to jeden z przewodnich kierunków tej jesieni wśród podróżujących z Polski. UK to absolutnie świątynia dyniowego karnawału, zwłaszcza tuż przed Halloween. Anglia, Irlandia czy Szkocja — w każdym z tych krajów będzie można doświadczyć i posmakować dyni od zupełnie innej strony. Jeden z flagowych festiwali odbywa się co roku w październiku w Pumpkin Patch w Avon Valley w Bristolu, w Anglii. Obowiązkowym elementem jest muzyka na żywo z udziałem lokalnych zespołów, które nie schodzą ze sceny przez cały dzień. Odwiedzający mogą wziąć udział w konkursach rzeźbienia z dyni, a nawet dyniowympaintballu czy strzelaniu do strachów na wróble. Fani rękodzieła poczują się jak w raju — festiwal co roku przyciąga wystawców oferujących ręcznie robioną ceramikę, biżuterię, ozdoby, a także sprzedawców lokalnej żywności. Jeśli szukasz wyjątkowych wrażeń, jest to idealna okazja, aby odwiedzić Wielką Brytanię.

3. Gdzie we Francji szukać dyni?

Tradycja Halloween wywodzi się z Irlandii, Wielkiej Brytanii, a także północnej Francji. Dlatego również i w tym kraju, poza Wielka Brytanią, można spodziewać się spektakularnych wydarzeń, ale co ciekawe, nie z dynią w roli głównej. Tu motywem przewodnim są zjawy, duchy i potwory. Wedle analizy Kiwi.com, tej jesieni to właśnie Paryż (jak dotąd) króluje w zestawieniu najpopularniejszych miast, które polscy podróżni odwiedzą. Gdzie w Paryżu szukać dyni? Najlepiej udać się na podmiejską farmę, w sklepach nie często można ją dostać. Jedną z najpopularniejszych farm jest La Ferme de Gally (farma Gally) w Gally Bailly, położona około 40 minut na zachód od Paryża. Na miejscu każdy zostaje wyposażony w narzędzia i instrukcje niezbędne, by móc sprawdzić swoje umiejętności w rzeźbieniu w dyni. Co ciekawe, można tu zbierać nie tylko dynie, ale również przepyszne i soczyste jabłka jesiennych odmian. Podróżujący, który jesienią wybierają się do Paryża, powinni ten adres dobrze zapamiętać.

4. Dyniowe farmy to we Włoszech nowość

Dyniowe farmy czy pola są we Włoszech od niedawna, podobnie zresztą jak obchody Halloween. Jeśli jednak należysz do grupy osób, które to właśnie Włochy odwiedzą tej jesieni, koniecznie zaznacz na mapie kilka dyniowych miejsc, wartych uwagi. W tym roku, jak wskazuje Kiwi.com, Włochy to kierunek numer 1 wśród podróżujących z Polski. A oto, jakie dyniowe atrakcje czekają na miejscu. Przede wszystkim, warto zapamiętać kilka fraz, które określają dyniowe farmy czy pola i są we Włoszech używane naprzemiennie: Giardino delle zucche, Campo di zucche, Terra delle zucche cz,yCampo zucca u-pick. Il Giardino delle Zucche to najsłynniejsza we Włoszech farma dyniowa, w iście amerykańskim stylu. Jej założycielką jest kobieta o włosko-amerykańskich korzeniach. Farma znajduje się niedaleko Neapolu, dokładnie w gminie Pignataro Maggiore, tuż obok największego labiryntu kukurydzy we Włoszech, o powierzchni 15 000 metrów kwadratowych. Na miejscu nie brakuje atrakcji. Ponieważ to Rzym jest najczęściej wybieranym miastem we Włoszech na jesienne voyage(przez użytkowników z Polski), Kiwi.com podpowiada, na którą okoliczną farmę warto się udać. La Fattoria della Zucca (Sacrofano, Lacjum), na przedmieściach Rzymu, to dyniowa farma zaaranżowana z wielkim rozmachem, również w stylu amerykańskim. Z pewnością to jedno z miejsc, do których warto się udać, by doświadczyć zabaw na sianie, czy posmakować Dyniowego Spice Latte.

