Kraina jak z bajki jest blisko Polski. Na miejscu czekają kryształy, góry i zamki. Co zobaczyć w Tyrolu latem?

Letni Tyrol to coś więcej niż malownicze szlaki oraz świeże powietrze. To austriacki region Alp, który skrywa prawdziwe perełki pełne sztuki, historii oraz wspaniałej przyrody. Oto lista siedmiu najbardziej niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić tego lata.

TOP 7 letnich atrakcji Tyrolu

Muzeum Svarovskiego w Wattens – świat zaklęty w kryształach

To nie tylko muzeum, lecz prawdziwa kraina cudów. Ogromna głowa strzegąca wejścia do podziemnego świata kryształów zaprasza do fantazyjnych „pokoi cudów”, w których sztuka spotyka się z designem, ale i nauką. Wokół znajduje się bajkowy ogród, magiczny labirynt i „Chmura Kryształowa” zawieszona nad wodnym zwierciadłem. Jest to idealna atrakcja dla rodzin z dziećmi, a także miłośników sztuki współczesnej.

Highline179 (Reutte) – zawieszony między niebem a historią

Poznajcie most, który wydaje się prowadzić w chmury. Highline179 to jeden z najdłuższych pieszych mostów wiszących na świecie – rozciąga się między ruinami średniowiecznych fortec i zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na dolinę. Lekki dreszcz emocji gwarantowany! Po zejściu warto zajrzeć do pobliskiego muzeum Ehrenberg lub urządzić piknik z panoramą na Alpy.

Festung Kufstein – dźwięki historii na wzgórzu

Koniecznie wybierzcie się również do twierdzy górującej nad rzeką Inn, z której każdego dnia o 12:00 rozbrzmiewa Heldenorgel – największe na świecie organy na otwartym powietrzu. W środku znajdują się interaktywne wystawy, podziemne przejścia, a nawet zabytkowy browar. To miejsce, które spodoba się nie tylko fanom historii, ale i rodzinom z dziećmi, ponieważ można tu spędzić cały dzień wędrując.

Zamek Ambras (Innsbruck) – renesansowe serce Tyrolu

Otoczony ogrodem z pawilonami, zamek Ambras zwinnie przenosi wszystkich zwiedzających do czasów arcyksięcia Ferdynanda II. W środku zobaczyć można słynną kolekcję zbroi, portrety dynastii Habsburgów, Gabinet Osobliwości i Salę Hiszpańską, które z pewnością zachwycą każdego. Warto zarezerwować swój czas także na spacer po ogrodach zamku – latem przepięknie pachnie tam kwiatami oraz lawendą.

Stare Miasto w Innsbrucku – złoty dach, złote chwile

Historyczne centrum Innsbrucka to labirynt pełen urokliwych uliczek, kolorowych kamienic i imponujących zabytków. Najsłynniejszym z nich jest Złoty Dach (Goldenes Dachl), a tuż obok znajdziecie cesarski pałac Hofburg, kościół dworski z grobowcem cesarza Maksymiliana oraz klimatyczne kawiarnie z widokiem na góry. To idealne miejsce, by poczuć puls Tyrolu i napić się kawy czy herbaty z widokiem na Nordkette.

Achensee – alpejskie morze

Największe jezioro Tyrolu to przepiękny, turkusowy klejnot otoczony górami. W sezonie letnim można w nim pływać, żeglować lub skorzystać z rejsu zabytkowym statkiem parowym. Na jego brzegach znajdują się urocze miejscowości, a także trasy rowerowe i piesze oraz kolejka Achenseebahn, znana jako najstarsza parowa kolej zębata w Austrii. Jezioro Achensee to przede wszystkim świetne miejsce na jednodniowy wypad lub tygodniowy relaks.

Wilde Wasser Weg & Lodowce – przygoda z żywiołami

Woda i lód kształtują Tyrol od wieków. Trasa Wilde Wasser Weg w dolinie Stubai to wędrówka wzdłuż wodospadów, kanionów i strumieni. Na wysokości ponad 3000 m n.p.m. czekają na Was również lodowce – np. Hintertux, dostępny przez cały rok, czy Pitztal z wyjątkowym punktem widokowym. Dla miłośników natury oraz górskich wyzwań jest to obowiązkowy punkt programu.

ZOBACZ TEŻ: Dolina Stubai. Spędziłam cztery dni w austriackim Tyrolu, to zdecydowanie za krótko