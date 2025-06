Szlaki w dolinie Stubai latem kuszą widokami. Atrakcje czekają na rodziny z dziećmi i tych, którzy wyruszą na samotne wędrówki

To historyczne miejsce na mapie Polski musisz zobaczyć. Wypad na weekend do Malborka to niesamowita podróż w czasie

Dolina Stubai znajduje się zaledwie 20 minut od Innsbrucka. Latem to prawdziwy raj dla miłośników przyrody – oferuje chłodne górskie powietrze, czyste jeziora i zapierające dech w piersiach widoki. W czterech ośrodkach turystycznych wygodne wyciągi zabierają wczasowiczów na szlaki tematyczne, place zabaw i w ciekawe miejsca na różnych wysokościach. Ponadto latem zostaną udostępnione atrakcje, takie jak dwuipółkilometrowa ścieżka ze zjeżdżalniami czy nowe domki do zabawy na ścieżce domków na drzewie (Baumhausweg). Zostaną również otwarte nowe odcinki ścieżki rowerowej Stubai, na tak zwanej trasie rowerowej numer 19.

Wspaniałe widoki na wysokości ponad 3000 metrów

Platforma „TOP OF TYROL” na wysokości 3210 m dostarcza niezapomnianych wrażeń. Można do niej łatwo dotrzeć dzięki kolejkom linowym Eisgrat i Schaufeljochbahn. Rozpościera się z niej oszałamiający panoramiczny widok na włoskie Dolomity i Alpy Sztubajskie, a chłodna bryza zapewnia orzeźwienie w gorące letnie dni. Kaplica Schaufeljoch u podnóża góry Schaufelspitze zachęca do zatrzymania się i chwili zadumy pośród gór sztubajskich. Na stacji górskiej Eisgrat na wysokości 2900 metrów znajduje się plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi znajdą tu prawdziwy drewniany ratrak oraz sześciometrowego drewnianego mamuta, który zachęca do wspinaczki, zjeżdżania i zabawy.

i Autor: Materiały prasowe TVB Stubai Tirol, Andre Schoenherr

Szlaki w dolinie Stubai latem kuszą widokami. Nowości i niezapomniane przygody

W centrum pieszych wędrówek w ośrodku Schlick 2000 w Fulpmes od lata 2025 roku rodziny z dziećmi będą mogły korzystać z nowej zjeżdżalni. Na dwuipółkilometrowej ścieżce dziewięć zjeżdżalni rozmieszczonych na siedmiu stacjach zachęca do radosnej jazdy w dół. Doświadczenie to można połączyć z popularnym szlakiem dyskowym i „Baumhausweg” (ścieżką domków na drzewie), która została teraz rozszerzona o farmę krasnoludów w Fronebenalm i remizę strażacką krasnoludów na dnie doliny Stubai. Początek trasy zjazdowej znajduje się przy górskiej stacji wygodnej kolejki Galtbergbahn. Tam zaczyna się szlak jezior. Łączy jeziora Galtalmsee i Panoramasee. Oba tworzą chłodną, idylliczną atmosferę w otoczeniu gór. Kolejne przygody i widoki na łańcuch górski Kalkkögeln czekają na ścieżce przyrodniczej i platformie widokowej StubaiBlick, w tym na baśniowych stacjach.

Woda, lasy, wrzosowiska i wielkie emocje w ośrodku Serlesbahnen

Dzięki platformie „Koppeneck” i dwóm wieżom widokowym „Karwendelblick” i „Serlesblick” ośrodek Serlesbahnen w Mieders oferuje trzy miejsca odpoczynku, z których roztacza się wspaniały widok na okolicę. Serlespark przy stacji górskiej, z trzema krystalicznie czystymi jeziorami, zapewnia relaks w oazach spokoju dla dorosłych oraz zabawę dla dzieci w strefie zabaw wodnych. Pod koniec dnia wszyscy otrzymują dodatkową dawkę emocji podczas wspólnego zjazdu na letnim torze saneczkowym.

Kąpiele słoneczne na górze Elfer w Neustift

Na górze Elfer w Neustift, jednym z siedmiu szczytów doliny Stubai, główną rolę odgrywa motyw czasu. Dlatego na górskiej stacji kolejki Elferbahnen znajduje się największy zegar słoneczny w Alpach. Imponująca konstrukcja z drewna modrzewiowego nie tylko wskazuje godziny, lecz także służy jako platforma widokowa na dolinę i jej krajobraz. Jednocześnie jest to punkt wyjścia dla wielu wędrówek oraz dla kolorowych paralotniarzy, którzy wzbijają się stąd w niebo. Od lipca do początku września Elfer można odwiedzać nawet do godziny 21:30 w każdą środę podczas wieczornych przejażdżek.

Zachwycające widoki i spokojna woda – naturalne klejnoty w dolinie Stubai

Nawet z dala od kolejek linowych dolina Stubai to letni raj dla wszystkich, którzy szukają ochłody i wyjątkowych wrażeń przyrodniczych. Dwanaście wyselekcjonowanych miejsc przyrodniczych, dziewięć imponujących górskich jezior oraz wyjątkowy szlak WildeWasserWeg umożliwiają naładowanie baterii na łonie natury i odpoczynek od tłumów. Miejsca przyrodnicze zachęcają do podziwiania panoramicznych widoków i wyjątkowych zjawisk naturalnych oraz zapewniają chwile wytchnienia w zacienionych oazach spokoju. Jedną z atrakcji jest obszar przyrodniczy Neustiftblick, do którego można dotrzeć przez spektakularny most wiszący na szlaku Sunnenseit'n Weg. Można stąd podziwiać niesamowity widok na dolinę i okoliczne góry.

WildeWasserWeg, jeden z najpopularniejszych szlaków tematycznych w Tyrolu, prowadzi wzdłuż grzmiących wodospadów, czystych górskich strumieni i cichych alpejskich pastwisk. Stacje, takie jak imponujący wodospad Grawa, oferują nie tylko niesamowite możliwości fotografowania, lecz także przyjemne orzeźwienie – w otoczeniu chłodnego strumienia wody.Górskie jeziora Stubai są często ukryte w środku alpejskiego krajobrazu i zapewniają ochłodę. Każde jezioro opowiada własną historię – od wysoko położonego jeziora lodowcowego po malownicze wody alpejskie. Łączy je spokój, oryginalność i magia, którą najlepiej poczuć na miejscu.

Ścieżka rowerowa przez dolinę Stubai do Innsbrucka

Nie tylko miłośnicy pieszych wędrówek, lecz także fani jazdy na rowerze znajdą w dolinie Stubai to, czego szukają. Ścieżka rowerowa Stubai Cycle Path, czyli trasa rowerowa nr 19, prowadzi z tylnej części doliny Stubai różnymi odcinkami przez pięć wiosek w dolinie. Od lata 2025 r. będzie można nawet jeździć rowerem po ścieżce rowerowej do Innsbrucka.

