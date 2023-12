Księżyc Długich Nocy wzejdzie nad Polską. Kiedy jest ostatnia pełnia Księżyca 2023 i skąd jej nazywa?

Te lodowiska są tak niesamowite, że nawet Królowa Śniegu roztopiłaby się z zachwytu. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na łyżwy, by przeżyć niezapomniany czas

„Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film zanim kolejny raz obejrzysz go w telewizji

Pełnia Księżyca w grudniu 2023 wypada w pod koniec miesiąca. To zjawisko ma kilka nazw. Najpopularniejszą jest Pełnia Zimnego Księżyca. Wśród określeń na ostatnie takie zjawisko w roku są także nawiązujące do czasu, jaki czeka nas do kolejnego momentu, gdy Srebrny Glob pojawi się w całej okazałości. Jeśli niebo będzie bezchmurne, amatorów obserwacji nocnego nieba czeka spektakularne widowisko.

Pełnia Księżyca grudzień 2023. Kiedy jest ostatnia pełnia Księżyca 2023? Data i godzina

Pełnia Księżyca grudniu 2023 wypada w nocy ze środy na czwartek, a dokładniej z 27 na 28 grudnia. Nasz naturalny satelita najbardziej okazały będzie około godziny 01:33. Księżyc, przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie, będzie widoczny gołym okiem z każdego miejsca w Polsce, także wieczorem. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Księżyc Długich Nocy wzejdzie nad Polską. Co oznacza nazwa ostatniej pełni Księżyca w 2023 roku?

Ostatnia pełnia w roku najczęściej nazywana jest Pełnią Zimnego Księżyca. Inne określenia pełni w grudniu to: Zimny Księżyc, pełnia Księżyca Długich Nocy lub Dębowa Pełnia. Nasz ziemski satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory, a także zachowań ludzkich. W przypadku pełni Księżyca w grudniu jest podobnie. Zimny Księżyc lub pełnia Księżyca Długich Nocy — te nazwy pochodzą od warunków pogodowych. W dodatku nasi przodkowie nadawali temu zjawisku specjalne znacznie. Uważali, że ostatnia pełnia w roku ma w sobie magiczną moc i wpływa na samopoczucie, nastrój i zachowanie. Jest odpowiedzialna za zmęczenie, rozdrażnienie oraz bezsenność. Zimny Księżyc związany był bezpośrednio z wyjątkowo długimi i ciemnymi nocami oraz panującym mrozem.

ZOBACZ TEŻ: Zwyczaje bożonarodzeniowe. Rzucanie jedzeniem w sufit i pająki na choince

Sonda Jak na Ciebie wpływa pełnia Księżyca? Nie mogę spać Czuję rozdrażnienie Nie mogę spać i czuję rozdrażnienie Nawet jej nie zauważam