Milion sprzedanych wideorejestratorów w Polsce

Czy ktoś to jeszcze pamięta?

20 lat w informatyce i elektronice użytkowej to przepaść technologiczna. Marka Mio, obecna w Polsce od 2003 roku, również się o tym przekonała. Jednym z pierwszych produktów przez nią oferowanych było Mio 168, czyli tzw. Pocket PC lub PDA (Personal Data Assistant) oparty na Windows Mobile SE. Ten kieszonkowy komputer wyposażony był w wyświetlacz TFT o rozdzielczości 320 × 240. Później ten sam wyświetlacz zastosowano w Mio 136 – PND (Personal Navigation Device) który zastąpił PDA. Oparty był na Windows CE. Następnie na polski rynek trafiły bardzo popularne modele serii C – C210, C310, C510, C710. Były to urządzenia nawigacyjne, w których bardzo istotny był GPS.

– Pierwsze wideorejestratory w ofercie Mio ukazały się już w 2013 rok. Od tego czasu liczba sprzedanych urządzeń rocznie systematycznie rośnie, z nieznacznym spadkiem tempa wzrostu w okresie pandemii. W przypadku kamer samochodowych bardzo istotnymi technologicznie stały się sensory wideo i optyka, ale też rozwiązania funkcjonalne, w tym realny, szeroki kąt widzenia i obsługa kamery tylnej. Mio było pierwszym producentem na rynku, który zaproponował zestaw z kamerą tylną. Przed ostatnie 9 lat marka sprzedała milion kamer samochodowych na polskim rynku. Globalnie liczba ta wynosi kilka milionów. Innowacyjność, jakość, wiarygodność i stabilność to cechy marki, które przyczyniły się do zbudowania pozycji lidera. Nie można też zapominać o wsparciu ze strony korporacji, właściciela marki Mio. Firma Mitac Int. należy do jednych z największych tajwańskich korporacji. Istnieje już 40 lat i wypracowała bardzo silną pozycję na rynku azjatyckim i globalnym. Dają swoim markom wyjątkowo silne zaplecze technologiczne (badania i rozwój) oraz finansowe – powiedział Mariusz Manowski, CEE Country Manager firmy MiTAC.

Jak zmieniały się gusta Polaków

Według statystyk prowadzonych przez Mio, 20 lat temu Polacy szaleli za modelem PDA 168. Ten kieszonkowy komputer zwany asystentem osobistym, po dodaniu funkcji nawigacji GPS dosłownie zrewolucjonizował rynek PDA i spowodował olbrzymie wzrosty sprzedaży całej kategorii – nie tylko w Polsce. Dziś Polak szukając niezawodnego wideorejetratora do auta, wybiera jeden z modeli Mio, ze względu na jakość HDR, rozdzielczość, unikatowe funkcje jak GPS z bazą fotoradarów czy asystenta odcinkowego pomiaru prędkości. Współczesne trendy wyraźnie wskazują też na wzrost średniej ceny sprzedaży. Przeciętny użytkownik widerejestratora jeśli wcześniej posiadał bardzo tanie urządzenie, nauczony doświadczeniem i rozczarowany jakością nagrań, obecnie wybiera produkty z wyższej półki.

– Obecnie klienci szukają kamer samochodowych w niższych cenach, ale nagrywających obraz bardzo dobrej jakości. Część z nich szuka wideorejestratora, którego zadaniem jest tylko nagranie przebiegu jazdy, dlatego w latach 2021 i 2022 wprowadziliśmy do sprzedaży budżetowe kamery samochodowe, w których zaimplementowano część technologii z najwyższej półki cenowej. W minionym roku wprowadziliśmy w tych segmentach cenowych dwa tzw. „duale", czyli zestawy kamer nagrywających zarówno to co dzieje się przed autem, jak i wszystko co jest za nim. W kolejnym roku pragniemy wzbogacać nasze portfolio o coraz to nowsze urządzanie i rozwiązania. Dlatego w najbliższym czasie na rynku pojawi się m.in. MiVue R850D/855D – dwukanałowa kamera samochodowa E-Mirror z pełnoekranowym panelem dotykowym – powiedział Łukasz Tetkowski, Marketing & Communication & E-Commerce Head.

Ciężka praca została nagrodzona

Świętując jubileusz 20-lecia w Polsce, marka Mio otrzymała od konsumentów bardzo miły prezent. Użytkownicy docenili jakość kamer Mio i nagrodzili dwie z nich prestiżowymi nagrodami. W listopadzie kamera Mio MiVue 886 otrzymała statuetkę w kategorii Samochodowy gadżet w plebiscycie „The Best of Moto 2022". Miesiąc później wideorejestrator Mio MiVue 848 został nagrodzony w kategorii Elektromobilność w konkursie „Tech Awards 2022".

MiTAC International Corp. 40 lat na rynku światowym

MiTAC International Corp. to firma założona w grudniu 1982 roku na Tajwanie przez Matthew Miau, obecnie prezesa grupy Mitac-Synnex Group. Była to jedna z pierwszych firm zlokalizowanych w Parku Naukowym Hsinchu. Od tamtej pory MiTAC rozwinęło się w międzynarodową organizację, która oferuje usługi z następujących dziedzin: produkcja systemów elektronicznych (ESM), zintegrowane zarządzanie rozwojem i produkcją (JDM), produkcja sprzętu dla firm zewnętrznych (ODM) oraz produkcja urządzeń dla marek własnych (OEM i OPM).

Obecnie MiTAC jest wiodącym innowatorem w dziedzinie elektroniki samochodowej, zapewnia komfort i bezpieczeństwo kierowcom oraz ich pasażerom na całym świecie. MiTAC integruje sprzęt i oprogramowanie w celu tworzenia kompleksowych rozwiązań, w tym kamer samochodowych, inteligentnych kamer, systemów nawigacji i zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

W swojej 40-letniej historii firma MiTAC przetrwała trzy znaczące zmiany w środowisku zewnętrznym. Wpłynęło to na jej działalność oraz zapoczątkowało późniejsze przekształcenia. Pierwszym było ogłoszenie przez międzynarodową markę Compaq ogólnych obniżek cen komputerów PC i notebooków, co zmusiło firmę MiTAC do porzucenia własnej marki i przejścia na działalność OEM i ODM. Drugi był spowodowany wprowadzeniem na rynek iPhone'a i bezpłatnego oprogramowania nawigacyjnego Google, które nagle zakończyło żywotność PND i zmniejszyło oczekiwania wynikające z dwóch fuzji i przejęć związanych z nawigacją. Trzecią istotną zmianą był ciągły spadek marży zysku komputerów stacjonarnych, który doprowadził do wycofania się z rynku OEM na rzecz komputerów osobistych.

MiTAC posiada takie globalne marki jak Mio, Magellan, Navman oraz TYAN i zajmuje się dystrybucją urządzeń GPS oraz serwerów na całym świecie. Firma tworzy rozwiązania i produkty dla technologii „chmury". Przedstawicielstwa MiTAC znajdują się na całym świecie, a firma zatrudnia obecnie 9000 pracowników w skali globalnej. Bogate doświadczenie MiTAC umożliwia dostarczanie produktów i usług dopasowanych dokładnie do potrzeb jej klientów.

i Autor: Materiały prasowe Mio