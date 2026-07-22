Mówią o nich "Bieszczady Północy". Suwalszczyzna to jeden z najbardziej tajemniczych i malowniczych regionów w Polsce

Odkryj Suwalszczyznę – wciąż nieodkryty klejnot Polski, oferujący dziewicze krajobrazy polodowcowe, krystalicznie czyste jeziora i fascynującą mozaikę kultur pogranicza.

Poznaj historię w Muzeum Marii Konopnickiej, rozsmakuj się w kartaczach i daj się porwać przygodzie podczas spływów Czarną Hańczą.

Odkryj, dlaczego "Polski Biegun Zimna" latem tętni życiem i sprawdź, które atrakcje, festiwale i noclegi czekają na Ciebie w tym roku!

Suwalszczyzna - przepiękna kraina czystych jezior i wzgórz

Zacznijmy od tego, że Suwalszczyzna to położona na północno-wschodnich rubieżach Polski, tuż przy granicy z Litwą, kraina, która jest prawdziwym klejnotem i wciąż czeka na odkrycie przez tych, którzy pragną uciec od zgiełku cywilizacji i zanurzyć się w pierwotnym pięknie. To, co najbardziej urzeka na Suwalszczyźnie, to jej unikalny, polodowcowy krajobraz. Malownicze, morenowe wzgórza, głębokie rynny jeziorne i rozległe doliny rzeczne tworzą mozaikę, która zapiera dech w piersiach. Krystalicznie czyste jeziora, których tafle odbijają błękit nieba i zieleń rozległych puszcz, są prawdziwymi perłami regionu. Ten niepowtarzalny krajobraz rysuje się przed naszymi oczami, kiedy wejdziemy na Górę Cisową i rozejrzymy się dookoła.

Autor: Miasto Suwałki/ Archiwum prywatne/ Materiały prasowe

Suwałki i okolice to kraina pogranicza i mieszanki kultur

Przez wieki Suwalszczyzna była tyglem kultur, gdzie przenikały się wpływy polskie, litewskie, białoruskie, a nawet tatarskie. Ta historyczna mozaika widoczna jest w architekturze – od drewnianych chat, przez urokliwe kościółki, po nieliczne, ale intrygujące, pozostałości dawnych cmentarzy czy świątyń. Z pewnością podczas wizyty w Suwałkach warto odwiedzić tamtejsze Muzeum Okręgowe, gdzie można podziwiać twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego, a także wystawę archeologiczną, która jest przedstawiona w niezwykle oryginalny sposób. Kolejnym miejscem wartym uwagi jest Muzeum Marii Konopnickiej. I tu zaznaczę - to miejsce jest niezwykle ciekawe nie tylko dla fanów jej twórczości, ale dla każdego dorosłego oraz dziecka.

Autor: Ewa Wolniewicz/ Materiały prasowe Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Muzeum Marii Konopnickiej na każdym zrobi piorunujące wrażenie

Muzeum to obowiązkowy punkt dla miłośników literatury polskiej i historii, pozwalający lepiej zrozumieć kontekst, w którym kształtowała się osobowość i twórczość jednej z najważniejszych postaci polskiego piśmiennictwa. Jest to bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski, ponieważ mieści się w domu, w którym Maria Konopnicka (z domu Wasiłowska) urodziła się 23 maja 1842 roku i spędziła swoje dzieciństwo. W Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach można zobaczyć ekspozycje biograficzne, prezentujące życie i twórczość tej wybitnej polskiej poetki, nowelistki, autorki pieśni "Rota" oraz popularnej książki "O krasnoludkach i sierotce Marysi". W muzeum zobaczymy także zrekonstruowane wnętrza z połowy XIX wieku, pokazujące warunki, w jakich żyła rodzina Konopnickich. W trakcie zwiedzania prezentowane są również pamiątki związane z życiem i działalnością Marii Konopnickiej.

Autor: Ewa Wolniewicz/ Materiały prasowe Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach

Tradycyjna kuchnia Suwalszczyzny nasyci każdego smakosza

Podróż na Suwalszczyznę to także podróż kulinarna. Tradycyjna kuchnia regionalna, obfita i sycąca, czerpie z lokalnych produktów i wielokulturowych wpływów. Obowiązkowo trzeba spróbować kartaczy – olbrzymich klusek ziemniaczanych z mięsnym farszem, chłodnika litewskiego, sękacza czy kindziuka.

"Polski Biegun Zimna", a jednak znakomite miejsce na rodzinne wakacje

Choć Suwalszczyzna przez Polaków jest nazywana "Polskim Biegunem Zimna" ze względu na surowe zimy, jakie tam panują, to jest świetnym miejscem na wypoczynek z całą rodziną. Być może zimy są tam surowe, ale latem nawet w upalne dni jest tam rześkie powietrze. Taka pogoda z błękitnym niebem i orzeźwiającą wodą jezior sprawiają, że Suwalszczyzna staje się idealnym miejscem na urlop. Spływy kajakowe Czarną Hańczą, żeglowanie po jeziorach, czy po prostu leniuchowanie na łonie natury – to tylko niektóre z atrakcji. Wielu turystów przybywa do Suwałk ze względu na malownicze szlaki piesze, rowerowe, które wiodą przez te dziewicze tereny, oferując niezapomniane wrażenia.

Autor: Miasto Suwałki/ Archiwum prywatne/ Materiały prasowe

Gdzie nocować podczas wyjazdu do Suwałk?

Oczywiście w czasie wyjazdu do Suwałk można skorzystać z gościnności okolicznych gospodarstw agroturystycznych, które pozwolą nam poczuć klimat tego miejsca każdym kawałkiem naszego ciała. Jednak dla osób, które chcą być blisko centrum miasta, z całego serca polecam nocleg w Hotelu Loft 1898. To klimatyczne miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Budynek hotelu Loft 1989 w Suwałkach mieści się w zabytkowych koszarach carskich. Na uwagę zasługuje oferta kulinarna hotelu.

Restauracja Tatarak znajdująca się w Hotelu LOFT 1898 to miejsce, w którym można odkryć dawne smaki Suwalszczyzny, zasmakować w potrawach regionalnych, a także skosztować dań przygotowywanych według najnowszych trendów w gastronomii.

- czytamy na oficjalnej stronie restauracji.

Autor: Miasto Suwałki/ Archiwum prywatne/ Materiały prasowe

Tętniące życiem miasto, czyli Suwałki Blues Festival

Suwałki Blues Festival to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń bluesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się corocznie w Suwałkach, zazwyczaj w pierwszej połowie lipca, zamieniając miasto w prawdziwą stolicę bluesa. Festiwal słynie z tego, że co roku przyciąga do Suwałk gwiazdy światowego formatu z gatunku bluesa, a także czołowych polskich artystów. Suwałki podczas festiwalu tętnią życiem. Miasto wypełnia się dźwiękami bluesa, a na ulicach panuje wyjątkowa, przyjazna i otwarta atmosfera. W tym roku festiwal odbywał się w dniach 9-11 lipca i głównymi gwiazdami byli m.in.: Scott Henderson, Orianthi, Devon Allman, Claudette King, Perfect oraz Budka Suflera.

Imprezy i wydarzenia w Suwałkach

Jeszcze w tym roku na mieszkańców i turystów Suwałk czeka masa ciekawych wydarzeń i imprez. Do najciekawszych można zaliczyć:

25–26 lipca – Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku 2026

8–9 sierpnia – DNI SUWAŁK 2026

20–23 sierpnia – 6. Festiwal Filmowy Wajda na Nowo

8–10 października – XXII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA”

Podsumowując, Suwalszczyzna to region o niezwykłej atrakcyjności turystycznej, który oferuje różnorodność doświadczeń - od aktywnego wypoczynku po głębokie zanurzenie w naturze i lokalnej kulturze. Jej dzikość, autentyczność i spokój sprawiają, że jest to idealne miejsce dla każdego, kto szuka prawdziwego odpoczynku i niezapomnianych wrażeń z dala od utartych szlaków turystycznych w Polsce.