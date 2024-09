Nie odwołuj rezerwacji: „Jeżeli chcesz pomóc odbudować Dolny Śląsk po powodzi, przyjedź do nas”

Loty do Stanów Zjednoczonych tańsze niż przed rokiem. Oto z jakiego lotniska w Polsce polecisz najtaniej

Nie każdy może chwycić za łopatę i ruszyć z pomocą w odgruzowywaniu miejsc zniszczonych przez powódź. Wsparcie można okazać np. dostarczając jedzenie, wodę, potrzebne rzeczy czy wpłacając pieniądze na liczne zbiórki. Jednak pomóc możemy także poprzez wypoczynek. Choć brzmi to dziwnie i może budzić skrajne emocje, to właśnie nasze urlopowe wyjazdy są kluczowe. Mieszkańcy terenów, które bezpośrednio lub pośrednio ucierpiały w tegorocznej powodzi, żyją głównie z turystyki.

- Uwaga, za chwilę przez Dolny Śląsk przejdzie kolejna fala – mówi w nagraniu na Instagramie Małgorzata Szumska (pisarka, podróżniczka i prezeska Kopalni Złota w Złotym Stoku) i dodaje – fala odwołanych rezerwacji i nieprzyjeżdżających turystów. Wiele miejsc na Dolnym Śląsku jest bezpiecznych. Restauracje i hotele czekają na swoich gości. Jeżeli chcesz pomóc odbudować Dolny Śląsk po powodzi, przyjedź do nas – apeluje w imieniu dolnośląskiej branży turystycznej.

Dolny Śląsk i Śląsk czeka na turystów

Najtrudniejsza sytuacja jest w Kotlinie Kłodzkiej, ale niektóre obiekty turystyczne uda się otworzyć już w przyszłym tygodniu, te, które nie ucierpiały, czekają na gości.

- Część hoteli w Lądku-Zdroju i okolicach — jak np. hotel Zamek na Skale czy hotel Mir-Jan — pozostaje tymczasowo zamknięta. Podobnie jest w sąsiedztwie Stronia Śląskiego. Zarazem jednak niektóre z obiektów planują ponowne otwarcie w okolicach zbliżającego się weekendu. Mowa między innymi o popularnym ośrodku narciarskim i rowerowym Czarna Góra Resort. Z kolei hotele w Polanicy-Zdroju czy Kudowie-Zdroju, które nie ucierpiały w wyniku powodzi, są otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Dojazd w te miejsca również nie sprawi problemu – informują eksperci Travelist.pl

Na turystów czeka także Karkonoski Park Narodowy. Udało się już otworzyć większość tras. Od czwartku, 19 września dostępny jest także wodospad Kamieńczyka, zamknięty jest jeszcze szlak zielony — Ścieżka nad Reglami na odcinku od Jakuszyc do Hali Szrenickiej oraz dalej od Mokrego Rozdroża do Rozdroża od Wielkim Szyszakiem przez Śnieżne Kotły. Pracownicy parku apelują o ostrożność i niewchodzenie na zamknięte trasy.

- W Karkonoszach i Górach Izerskich, w tym w najpopularniejszych kurortach takich jak Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój, sytuacja jest już unormowana. Hotele, restauracje, czy sklepy działają bez zakłóceń. Dojazd z innych regionów kraju również nie powinien sprawić problemu. Aktualna jesienna, ale wciąż słoneczna pogoda, sprzyja górskim wycieczkom, a najbliższy weekend zapowiada się pod tym względem równie obiecująco – informują eksperci Travelist.pl i dodają, że na gości czekają także na Śląsku.

W Beskidzie Śląskim miasteczka takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń nie odnotowały większych problemów związanych z powodzią. Infrastruktura drogowa pozostała nienaruszona, dzięki czemu wszystkie drogi są przejezdne, a dojazd do tych miejscowości nie stanowi żadnego problemu. Hotele i pensjonaty działają bez zakłóceń, są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów, zapewniając im komfortowy i bezpieczny pobyt. To doskonała okazja, aby odwiedzić te malownicze rejony, cieszyć się górskimi krajobrazami i aktywnym wypoczynkiem na szlakach.

Informacja dla turystów

Turyści z rezerwacjami w hotelach, które obecnie są zamknięte, nie są pozostawieni sami sobie. Pośrednicy, tacy jak portal Travelist.pl, monitorują sytuację na bieżąco i pozostają w stałym kontakcie z hotelarzami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania zarówno dla klientów, jak i samych obiektów.

- Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące bieżącej sytuacji. Zachęcamy również wszystkich, którzy mają taką możliwość, do odwiedzania regionów dotkniętych powodzią. W ten sposób turyści mogą nie tylko cieszyć się pięknem polskich gór, ale także przyczynić się do wsparcia lokalnych społeczności w tych trudnych chwilach – mówi Wojciech Kucz Director of Operations w Travelist.pl

W obliczu trudnej sytuacji hoteli, branża turystyczna zjednoczyła siły, aby udzielić potrzebnego wsparcia. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) zainicjowała zbiórkę mającą na celu pomoc najbardziej poszkodowanym przedsiębiorcom. Koordynuje również działania hotelarzy, którzy pragną pomóc ludności ewakuowanej z zalanych terenów. Inicjatywę aktywnie wspiera portal rezerwacyjny Travelist.pl, który nie tylko nagłaśnia akcję, mobilizując swoją społeczność do zebrania jak największej ilości środków, ale też wykorzystuje własne możliwości, udzielając IGHP danych nt. aktualnej sytuacji oraz potrzeb konkretnych obiektów. Eksperci serwisu przygotowują ponadto raport o wpływie powodzi na sytuację biznesową hotelarzy.

