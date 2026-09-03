Niektórzy mówią, że to najpiękniejsza polska wyspa. Idealna, gdy chcesz uciec od miejskiego zgiełku i posłuchać świergotu setek ptaków. Tylko 25 minut od Świnoujścia

Polska kryje nieoczywiste wyspiarskie perełki idealne na jesienne wypady, a jedna z nich już teraz aspiruje do miana turystycznego hitu!

Odkryj Wyspę Karsibór – kameralną oazę spokoju pod Świnoujściem, zachwycającą dziewiczą naturą, rezerwatem ptaków i unikalnym klimatem.

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Jesień to dobry czas na krótkie wypady po Polsce. Złota, polska jesień zamienia krajobrazy w kolorowe, wielobarwne obrazy, a jeszcze stosunkowo ciepła pogoda sprzyja spacerom i podziwianiu widoków. Polska to zdecydowanie nie jest kraj wyspiarki. Nie znaczy to jednak, że nie mamy się czym pochwalić. Słynny Wolin to nie jedyna wyspa, o której powinno być głośno.

Wyspa Karsibór to malutka wysepka o powierzchni zaledwie 14 km². Zlokalizowana jest na południe od znanej wyspy Wolin i zaledwie 10 kilometrów od Świnoujścia. Z wyspą Wolin jest połączona Mostem Piastowskim. Jest ona najmniejsza spośród trzech wysp Świnoujścia. To wyjątkowa wyspa, która jesienią zachwyci każdego. Jest bardzo kameralna i spokojna. Stanowi idealną enklawę dla wszystkich, którzy poszukują odpoczynku od miastowego zgiełku. Wyspa Karsibór w dużej mierze pokryta jest pastwiskami, plantacjami trzciny, a także lasami. To właśnie tu znajduje się rezerwat Karsiborska Kępa, który jest domem dla wielu dziko żyjących ptaków i który zamienia wyspę w prawdziwą, rajską oazę. Przez wiele osób wyspa Karsibór traktowana jest jako enklawa spokoju i pełni rolę wioski rybackiej i wypoczynkowej. Co ciekawe, wyspa Karsibór jest zamieszkała, liczy około 1000 mieszkańców i działa tam baza agroturystyczna.

Wyspa Karsibór powstała w wyniku przekopania Kanału Piastowskiego w latach 1874 – 1880. Kanał Piastowski, którego przekopanie doprowadziło do oddzielenia Karsiboru od wyspy Uznam, został stworzony z myślą o skróceniu drogi wodnej ze Szczecina do Bałtyku. Był to kluczowy projekt hydrotechniczny, który znacznie ułatwił żeglugę, omijając trudne i długie przejście przez deltę Świny. Dzięki niemu statki mogły szybciej i bezpieczniej docierać do portów. Dzisiaj stanowi miejsce wypoczynku i świetnie sprawdzi się na jesienny wypad. To właśnie tam można odciąć się od miejskich problemów i poczuć prawdziwy kontakt z naturą. Dla miłośników historio znaczący może być fakt, że na wyspie Karsibór w 1944 roku powstała niemiecka baza promów wojskowych. Do dzisiaj można oglądać między innymi basen U-bootów. W niedalekim sąsiedztwie można podziwiać również ruiny hali warsztatowej i baraków koszarowych.

Rezerwat Karsiborska Kępa to prawdziwa perła ornitologiczna, doceniana przez ekspertów i przyrodników. Jest to jedno z najważniejszych miejsc lęgowych i przystankowych dla ptaków wodno-błotnych w Polsce. Wśród setek gatunków, które można tu zaobserwować, wyróżnia się rzadka wodniczka, batalion czy biegus zmienny.

Autor: Gspstock/ Shutterstock

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