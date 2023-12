Nowy Rok 2024, gdzie jest najszybciej? Sprawdź, kto pierwszy, a kto ostatni wita Nowy Rok

Te lodowiska są tak niesamowite, że nawet Królowa Śniegu roztopiłaby się z zachwytu. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na łyżwy, by przeżyć niezapomniany czas

O tym, kto pierwszy a kto ostatni przywita Nowy Rok, decydują strefy czasowe, których jest aż 24. Dlatego w różnych częściach świata fajerwerki i korki od szampana będą strzelać o różnych godzinach. Dlatego, gdy w Polsce wznosimy już ostatnie toasty, raczej zmierzając do snu, w Nowym Jorku, na Manhattanie zaczyna się wielkie odliczanie. Jednak po kolei. Sprawdzamy kto pierwszy i ostatni przywita 2024 rok oraz to jak wita się Nowy Rok w Nowym Jorku.

Nowy Rok 2024, gdzie jest najszybciej? Pierwsi świętują mieszkańcy „polskiej wsi”

Gdy w Polsce 31 grudnia wybije godzina 11:00, mieszkańcy Kiribati przywitają Nowy Rok. To pierwsze miejsce na świecie, w którym rozpocznie się świętowanie i jedyne państwo położone na czterech półkulach Ziemi. Co ciekawe jedna z trzech zamieszkałych osad nosi nazwę Poland. Według legendy wiąże się to z naszym rodakiem, Stanisławem Pełczyńskim, który dotarł w tamte rejony na pokładzie amerykańskiego statku handlowego na przełomie XIX i XX wieku. Polak miał rozwiązać problemy nawadniania plantacji palmowych, tworząc specjalny system, który ułatwił prace mieszkańcom.

Gdzie najpóźniej wita się Nowy Rok? Tutaj nie będzie fajerwerków

Nowy Rok jako ostatnie świętują Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych – Baker Island i Howland Island. Północ wybije tam, kiedy w Polsce będzie 13:00 1 stycznia, a w Kiribati 2:00, 2 stycznia. Jednak nie będzie tam ani fajerwerków, ani szampana, a ni innych zabaw towarzyszących witaniu Nowego Rok, ponieważ wyspy nie są zamieszkane przez ludzi. Przedostatnie 2024 rok przywitają mieszkańcy: Pago Pago w Samoa Amerykańskim, Hawajów, Tahiti i Wysp Cooka.

O której godzinie Nowy Rok rozpocznie się w Nowym Jorku? Tak świętuje się na Manhattanie

Nowy Jork przywita 2024 rok 1 stycznia o godzinie 6:00 naszego czasu. Od 1904 r. mieszkańcy zbierają się sylwestra na Times Square. Na co dzień jedno z najruchliwszych skrzyżowań, pełne jaskrawych telebimów i billboardów reklamowych, potrafi tej nocy ściągnąć nawet milion ludzi, którzy uczestniczą w koncertach światowych gwiazd. Niemal tak stara, jak sam sylwester jest tradycja Ball Drop, czyli opuszczania gigantycznej kuli z wieżowca Times Square One. Mieniąca się kula spada tu punktualnie o północy po wspólnym odliczeniu ostatnich sekund przechodzącego do historii roku.

O której świat przywita Nowy Rok 2024? Sylwester na świecie

O godzinie 12:00 naszego czasu 31 grudnia, 2024 rok przywitają mieszkańcy Tonga na południowym Pacyfiku oraz Nowej Zelandii. Gdy u nas w sylwestra wybije 14:00, nowy rok zacznie się w Australii. Następnie Nowy Rok witać będą mieszkańcy Japonii i Korei – o godzinie 16:00. W Europie większość imprez odbywa się w tym samym czasie. Razem z nami Nowy Rok witają m.in. Włosi, Francuzi, Niemcy, Czesi, Duńczycy, Szwedzi. Godzinę później korki od szampana wystrzelą m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. A gdy Polacy będą szykować się do noworocznego śniadania, czyli 1 stycznia o 11:00 w nowy rok wejdą mieszkańcy Hawajów.

