Polacy okrążyli Ziemie ponad 17 tys. razy. Gdzie w 2023 roku podróżowaliśmy najchętniej?

W mijającym roku liczba pasażerów, którzy udali się w podróż z Kiwi.com, tylko w Polsce wzrosła niemal dwukrotnie. W 2023 roku najwięcej z nas bilety lotnicze kupowało we wtorki po godzinie 20:00, a dniem, w którym odnotowano największą liczbę rezerwacji, był 10 stycznia. Jeden z polskich użytkowników Kiwi.com zarezerwował łącznie 112 lotów, z czego 110 odbył do Sztokholmu.

Polacy okrążyli Ziemie ponad 17 tys. razy. Dokąd podróżowaliśmy najczęściej i ile średnio płaciliśmy za bilet w 2023 roku?

Polska jest dla Kiwi.com jednym z rynków, który w 2023 roku odnotował największe wzrosty pod względem liczby użytkowników i pasażerów. W porównaniu z 2022 liczba pasażerów z Polski, która udała się w podróż z popularną wyszukiwarką wzrosła niemal dwukrotnie, a w porównaniu z 2019 czterokrotnie. Łącznie, za pomocą platformy, podróżujący dokonali aż 717,232,784 wyszukiwań, które przełożyły się na realne podróże. W mijającym roku polscy użytkownicy odwiedzili w sumie 1167 miasta i dotarli do 176 krajów. Mierząc to w kilometrach, w mijającym roku Polacy pokonali w sumie 717,640,832 km, to 17907 razy wokół Ziemi. Według danych Kiwi.com w 2023 roku na liście top 10 najczęściej odwiedzanych miast przez Polaków znalazły się kolejno: Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo, Barcelona, Paryż, Eindhoven, Alicante, Malta, Sztokholm. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kraje wybierane przez polskich użytkowników, w top 10 znalazły się: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Grecja, Francja, Portugalia, Szwecja, Holandia. W mijającym roku polscy użytkownicy platformy bardzo chętnie korzystali z funkcji wyszukiwania „Gdziekolwiek”, która pokazuje najtańsze połączenia na dowolnym kierunku. Łącznie wykonano 107,443,986 wyszukiwań, podczas gdy w 2022 roku ta liczba kształtowała się na poziomie 84,168,510. W 2023 roku za bilet na krótkich trasach, użytkownicy Kiwi.com płacili średnio 89 euro, na średnich trasach 145 euro, a na najdłuższych, międzykontynentalnych - 499 euro.

Kiedy najczęściej rezerwowaliśmy loty i byliśmy w podróży?

Jak wynika z raportu Kiwi.com, bilety najczęściej kupowaliśmy we wtorki po godz. 20:00. W mijającym roku dniem, kiedy dokonano największej liczby rezerwacji, był 10 stycznia, a tuż za nim 20 września oraz 16 stycznia. Największa liczba polskich użytkowników platformy w podróż udała się 29 oraz 28 kwietnia, czyli na długi, majowy weekend, a trzecim dniem, który odnotował największą liczbę podróży, był 8 czerwca. Na miejscu większość spędzała około 3 dni – 68 proc. użytkowników. 15 proc. decydowało się na pobyt do tygodnia, a nieco mniej, około 12 proc. na pobyt od 7 do 10 dni.

ZOBACZ TEŻ: Szczodre Gody nadchodzą. Słowianie wierzyli, że tego dnia magia działa mocniej niż zwykle. Sprawdź, kiedy jest zima meteorologiczna, kalendarzowa i astronomiczna 2023/2024

Quiz o świątecznych zwyczajach. Kto przynosi prezenty? Test o Aniołkach, Czarownicach i innych Mikołajach Pytanie 1 z 10 Przynosi prezenty 13 grudnia, przyjeżdża na osiołku i ma na imię: Św. Łucja Pani Zima Dalej