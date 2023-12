Święta spędzimy w Paryżu? Oto topowe kierunki bożonarodzeniowych podróży Polaków

Najwięcej użytkowników na podróż wybrało datę 22 grudnia, a niewiele mniej na pokład samolotu wsiądzie w samą Wigilię. Gdzie w tym roku będziemy celebrować święta i witać Nowy Rok? Budapeszt, Paryż, Wiedeń to tylko niektóre z najczęściej wybieranych miast. Wśród top 20 kierunków znalazły się również Malta, Grecja i Turcja.

Ile zapłacimy za świąteczne podróże?

Święta Bożego Narodzenia rządzą się swoimi zasadami. Jest to jeden ze szczytów sezonu w ciągu roku, kiedy bilety lotnicze są zwykle droższe, dlatego warto kupić je z odpowiednim wyprzedzeniem. Dane Kiwi.com wskazują, że polscy użytkownicy są tego świadomi. 66 proc. z nich rezerwacji dokonała z wyprzedzeniem od 21 do 60 dni przed planowaną podróżą. Choć w tym roku średnia cena lotu na krótkich trasach jest nieco wyższa (81,5 euro) niż w 2022 roku (74 euro), to pasażerowie dołożyli wszelkich starań, by za bilet oraz usługi dodatkowe, jak dodatkowy bagaż czy wybór miejsca zapłacić poniżej 100 euro.

Dokąd polecimy na święta 2023? Paryż na najpopularniejszej trasie

Kiwi.com sprawdziła najczęściej wybierane przez podróżujących kierunki na świąteczne podróże. Słoneczna i stosunkowo ciepła o tej porze roku Hiszpania oraz Włochy znalazły się w czołówce, a tuż za nimi Wielka Brytania, Norwegia, Francja, a także Niemcy. Wśród top 20 kierunków znalazły się również Malta, Grecja i Turcja. W nadchodzące święta najwięcej z nas będzie podróżować z Warszawy do Paryża, Wiednia, Barcelony, Mediolanu, Budapesztu i Londynu. Co drugi podróżujący z Kiwi.com w miejscu docelowym ma zamiar spędzić około 3 dni, a co piąty około tygodnia — nieco dłużej, niż w ubiegłym roku.

