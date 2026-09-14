Odkryj Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli. Bezpłatne wycieczki zabytkowym „ogórkiem”

Odkryj ukryte oblicze współczesnej Woli! Nowy Szlak Fabryczny zabierze Cię w fascynującą podróż do przemysłowych korzeni dzielnicy.

Podczas wyjątkowej, czterogodzinnej wycieczki zabytkowym autobusem poznasz dziedzictwo fabryk, kolei i gazowni, odwiedzając kluczowe instytucje i miejsca.

Nie przegap szansy na bezpłatne zanurzenie się w historii Woli – sprawdź terminy i zarezerwuj swoje miejsce, zanim wszystkie znikną!

Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli to wspólna inicjatywa Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum, Muzeum Gazowni Warszawskiej oraz Wolskiego Centrum Kultury, którą koordynuje Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola. Autorami merytorycznego opracowania Szlaku Fabrycznego Warszawskiej Woli są Jarosław Zuzga - autor książki „Wola. Ludzie i historie” (2013), redaktor portalu Okno na Warszawę, miłośnik Warszawy, fotograf, urodzony i wychowany na Woli oraz Albert Kiciński - varsavianista, kolekcjoner, historyk miłośnik Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli został objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Dzisiejsza Wola, nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się, wyrosła na fundamencie pracy wielu pokoleń mieszkańców. Fabryki, kolej i gazownia nie tylko zmieniły krajobraz dzielnicy, lecz także przez dziesięciolecia kształtowały jej społeczną tożsamość. Szlak Fabryczny pozwala zobaczyć, jak wiele z tamtej Woli przetrwało do dziś, i lepiej zrozumieć dzielnicę, w której żyjemy

– mówi Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Warszawy i wszystkich zainteresowanych historią miasta na około czterogodzinną podróż śladami dawnej robotniczej i przemysłowej Woli. Uczestnicy rozpoczną wycieczkę od zwiedzania III Czytelni Naukowej im. Ludwika Wawelberga w siedziby głównej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. „Solidarności” 90, a następnie zabytkowym autobusem przejadą do kolejnych punktów na trasie. W programie znalazły się m.in. Otwarta Kolonia Wawelbergów, Stacja Muzeum, Muzeum Gazowni Warszawskiej oraz Muzeum Fabryki Norblina.

W każdym z tych miejsc czekać będą opowieści o historii, ludziach i przemysłowym dziedzictwie Woli. Trasa została zaplanowana tak, aby pokazać różne oblicza dzielnicy – od historii robotniczych mieszkań i działalności filantropijnej Wawelbergów, przez rozwój kolei i gazownictwa, aż po dzieje jednej z najważniejszych warszawskich fabryk platerów – Norblin, Bracia Buch i T. Werner.

Dziś Wola staje się dzielnicą biurowo-mieszkaniową i rozwija się dynamicznie, m.in. dzięki drugiej linii metra. Nowi mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z jej poprzemysłowego charakteru. Szlak Fabryczny to okazja, żeby spojrzeć na Wolę z innej perspektywy – nie tylko przez pryzmat współczesnej, dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, ale także miejsca, w którym przez dziesięciolecia rozwijał się warszawski przemysł i kształtowało życie tysięcy mieszkańców. Dzięki połączeniu przejazdu zabytkowym autobusem z wizytami w kilku instytucjach można w ciągu jednego dnia zobaczyć, jak różne elementy tej historii łączą się ze sobą

– mówi Anna Madejska, menadżerka operacyjna Muzeum Fabryki Norblina.

Cztery kolejne terminy

Najbliższe wycieczki odbędą się w kolejne soboty: 12 i 26 września oraz 10, 17 i 24 października, każdorazowo o godz. 10.00. Zbiórka uczestników odbywa się przed budynkiem Biblioteki na Woli przy Al. „Solidarności” 90. Wycieczka jest bezpłatna, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Cała trasa, wraz z przejazdami i wizytami w poszczególnych miejscach, zajmuje około 4 godzin i kończy się w rejonie Kercelaka. Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli to propozycja zarówno dla osób, które dobrze znają historię stolicy, jak i tych, którzy dopiero chcą ją odkrywać. To także okazja do przejazdu zabytkowym Jelczem, który sam w sobie jest częścią historii warszawskiej komunikacji.

Terminy wycieczek:

12 września 2026, godz. 10:00

26 września 2026, godz. 10:00

10 października 2026, godz. 10:00

17 października 2026, godz. 10:00

24 października 2026, godz. 10:00

Zapisy: [email protected] - w tytule należy podać wybrany termin.

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