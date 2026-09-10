To jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce, jakie widziałam. Widoki jak z pocztówki i zabiegi, które ukoją ciało i głowę. Niecałe 4 godziny od Warszawy mieści się Uzdrowisko Ustroń

Ustroń, uzdrowisko w Beskidzie Śląskim, kusi unikalnym mikroklimatem, górskimi krajobrazami i modernistyczną architekturą "piramid" sanatoryjnych.

Odkryj bogactwo zabiegów leczniczych i SPA na bazie lokalnej solanki oraz liczne formy aktywnego wypoczynku, od górskich szlaków po wycieczki meleksem.

Sprawdź, jak to miejsce, zaledwie kilka godzin od Warszawy, gwarantuje ucieczkę od zgiełku i kompleksową regenerację dla ciała i ducha.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Ustroń. Malownicze miasto położone niecałe 4 godziny od Warszawy

Ustroń to niewątpliwie jedno z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk w Polsce. Swoją wyjątkowość zawdzięcza przede wszystkim swojemu malowniczemu i strategicznemu położeniu. Miasto położone jest w południowej części Polski, w województwie śląskim, u północnych podnóży Beskidu Śląskiego. Miejscowość rozciąga się w pięknej, szerokiej dolinie rzeki Wisły, która jest jednocześnie jej główną osią komunikacyjną i krajobrazową. Od południowego zachodu nad Ustroniem góruje majestatyczny masyw Czantorii Wielkiej (995 m n.p.m.), a od wschodu równie imponująca Równica (884 m n.p.m.). Te dwa charakterystyczne szczyty stanowią naturalne osłony dla uzdrowiska, tworząc kotlinę sprzyjającą gromadzeniu się czystego, górskiego powietrza. Taka lokalizacja w górskiej dolinie, otoczonej gęstymi lasami iglastymi i liściastymi, jest kluczowa dla jego funkcji uzdrowiskowej. I to właśnie ona decyduje o wyjątkowym mikroklimacie Ustronia, estetyce krajobrazu i sprawia, że od dziesięcioleci pozostaje popularnym celem dla kuracjuszy i turystów poszukujących spokoju, zdrowia i bliskości z naturą.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Uzdrowisko Ustroń to nie tylko charakterystyczne piramidy

Udając się do Uzdrowiska Ustroń, nie sądziłam, że to miejsce zapadnie mi w pamięci tak dobrze. I wrażenie robią nie tylko zapierające dech w piersiach okoliczne szczyty górskie, ale przede wszystkim samo uzdrowisko i jego oferta zabiegowa. Już jadąc przez miasto, można zauważyć charakterystyczne "piramidy" ukryte w drzewach. Te modernistyczne budynki sanatoryjne zostały zbudowane w latach 70. XX wieku. Każdy z nich ma oczywiście swoją nazwę. Są to m.in. : Kos, Rosomak, Narcyz oraz Wilga. To właśnie one stanowią przykład unikatowej architektury uzdrowiskowej i są doskonale wkomponowane w górskie otoczenie. Na ich czele stoi Równica - flagowy obiekt Uzdrowiska Ustroń, który z daleka przypomina statek. To w tym obiekcie, należącym do uzdrowiska miałam okazję nocować. I przyznam szczerze, że było to doświadczenie, którego życzę każdemu kuracjuszowi. Z okien Sanatorium Równica podziwiałam panoramę Ustronia, zbocza Czantorii oraz Równicy. Na 6. piętrze budynku mieści się wyjście na ogromny taras widokowy, gdzie można zaczerpnąć świeżego powietrza i nacieszyć oko. Wieczorami siadałam na kanapie i oglądałam zachody słońca, a potem bajeczne wschody księżyca, który wyłaniał się zza Równicy.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Zabiegi w uzdrowisku, które wpływają nie tylko na zdrowie. Wizyta w Ustroniu ukoi też głowę

Oczywistym jest fakt, że w Uzdrowisku Ustroń można skorzystać z szerokiej oferty zabiegów leczniczych. Dostępne są turnusy zarówno na Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, ale także te komercyjne. Uzdrowisko umożliwia zarezerwowanie zainteresowanym osobom Prywatnego Pobytu Uzdrowiskowego. Mogą skorzystać z niego ci, którzy chcą przyjechać do sanatorium bez skierowania i prywatnie skorzystać z drogocennych walorów zabiegów fizjoterapeutycznych. Moim zdaniem ogromną zaletą uzdrowiska jest to, że oprócz tradycyjnych zabiegów leczniczych, można również wybrać się na zabiegi SPA, które w większości bazują na naturalnych składnikach, takich jak solanka i borowina. Są tu także baseny solankowe, które szczerze polecam. Co ciekawe, są one zasilane solanką ustrońską wydobywaną ze studni znajdujących się na terenie uzdrowiska. A korzystanie z tych basenów ma nieoceniony wpływ na leczenie chorób i dolegliwości układu oddechowego.

Jak już wspomniałam, oprócz zabiegów typowo prozdrowotnych, kuracjusze mają możliwość udania się na zabiegi do strefy SPA. Sama mogłam skorzystać z kilku z nich. Z masażu relaksacyjnego gorącymi olejami oraz masażu Aquatizer wyszłam odprężona jak nigdy wcześniej i mogę śmiało rzec, że czułam się jak nowo narodzona. Stres odszedł w zapomnienie, a ciało poczuło lekkość. W kolejnych dniach mojego pobytu udałam się na zabiegi na twarz: japońskiego masażu Kobido oraz infuzji tlenowej. Po nich moja cera ujędrniła się, a twarz stała się widocznie zrelaksowana i odmłodzona.

Warto zaznaczyć, że ceny tych zabiegów w Medical & SPA w Ustroniu są niższe aniżeli w tradycyjnych tego typu salonach.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Naturalne kosmetyki z Uzdrowiska Ustroń. Masło do ciała Pelo to ulga dla mojej suchej skóry

Bardzo ważnym elementem pobytu w Uzdrowisku Ustroń są naturalne kosmetyki marki Pelo. Są one wykorzystywane podczas zabiegów w Medical & SPA, a ich skład opiera się właśnie na ustrońskiej solance. Kosmetyki Pelo są bez silikonów, parabenów, sztucznych barwników, mają obłędny zapach i wspaniale działają na skórę. Moim faworytem jest masło do ciała Pelo, które znakomicie daje sobie radę z moją przesuszoną skórą i działa na nią skuteczniej niż stosowane przeze mnie dotychczas dermokosmetyki. W ofercie Pelo znajdują się produkty przeznaczone do pielęgnacji ciała, włosów oraz twarzy. Można również zakupić naturalną solankę Pelo, która z pewnością przyda się w sezonie chorobowym. Kąpiele w takiej solance działają przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, a dodatkowo poprawiają odporność. Poza tym pomagają w walce z bólami mięśni i stawów, wspierają odchudzanie i przemianę materii.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Szlaki turystyczne i spacer wzdłuż Wisły

Poza leczeniem Ustroń oferuje bogate możliwości aktywnego wypoczynku. Liczne szlaki turystyczne prowadzą na okoliczne szczyty (Czantoria, Równica), oferując zapierające dech w piersiach widoki. W zimie Ustroń staje się popularnym ośrodkiem narciarskim, z wyciągami i trasami o różnym stopniu trudności. Dostępne są również trasy rowerowe, a bliskość Wisły, kolebki rzeki, stanowi dodatkową atrakcję. Ustroń jest położony niedaleko granicy z Czechami i Słowacją, co sprawia, że jest to również atrakcyjna baza wypadowa do zwiedzania sąsiednich krajów.

Wycieczka objazdowa meleksem w Ustroniu

Swój pobyt w Uzdrowisku Ustroń zdecydowanie trzeba urozmaicić niepowtarzalną wycieczką objazdową meleksem. Z przesympatycznym kierowcą - przewodnikiem, bez wysiłku i wdrapywania się na szczyty gór, można zobaczyć przepiękną panoramę, ale nie tylko. Ja akurat miałam okazję wybrać trasę "Wisła Szczytami Gór". Podczas jazdy meleksem zobaczyłam między innymi górę Bukową, Kamienny, a na końcu Wierch Skolnity. To na nim w ubiegłym roku otwarto dla turystów wieżę widokową w koronach drzew. Wejście na nią jest płatne, ale będąc uczestnikiem wycieczki objazdowej meleksem, zapłaciłam połowę ceny. Widok był nie z tej ziemi. Z zupełnie innej perspektywy niż w Ustroniu, zobaczyłam górę Równica, Czantorię, a także miasto Wisła. Oprócz tej wycieczki objazdowej można wybrać także trasę "Poznaj Ustroń", w której trakcie poznasz najciekawsze miejsca tego miasta oraz "Kawa u prezydenta - Wisła", gdzie uczestnicy mają okazję odwiedzić skocznię narciarską, poczuć klimat miejsca, w którym tworzyła się historia polskich skoków, a także ujrzeć na własne oczy Dolny Zamek Prezydenta RP.

Autor: Katarzyna Kustra/ Archiwum prywatne

Uzdrowisko Ustroń. Moje wrażenia

I teraz czas na krótkie podsumowanie. W moim odczuciu Uzdrowisko Ustroń to miejsce na mapie Polski, które powinien odwiedzić każdy. Dlaczego? W tym miejscu można po prostu odetchnąć. Od zatłoczonego miasta, zanieczyszczonego powietrza, codziennego stresu i gwaru. Ogromną zaletą dla zapracowanych jest z pewnością fakt, że to przepiękne miejsce znajduje się zaledwie 3-4 godziny jazdy z centralnej części kraju. Może zatem być znakomitym celem na kilkudniowy wyjazd z miasta. Szeroka gama zabiegowa, tężnia solankowa w pobliskim parku na terenie uzdrowiska, pijalnia wód ze źródła Zygmunt w Parku Zdrojowym i tamtejsza fontanna solankowa to tylko niektóre z zalet oferowanych przez Uzdrowisko Ustroń. Jedno jest pewne - do Uzdrowiska z pewnością wrócę i planuję zrobić to już jesienią, aby móc zobaczyć te fenomenalne widoki w kolorowym wydaniu.