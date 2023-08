Wakacje z psem we Włoszech mogą być bardzo przyjemne. W regionie Emilia Romania znajduje się aż 110 km plaż, które słyną ze złocistego piasku, błękitnej wody Adriatyku i doskonałej infrastruktury. Wiele z nich jest dostosowanych tematycznie do zróżnicowanych wymagań turystów, dając im możliwość spędzania urlopu w ich ulubiony sposób, również z czworonożnymi przyjaciółmi. Oto najciekawsze plaże w regionie.

Emilia Romania. Plaże dla dzieci i dorosłych

W Bellarii można odwiedzić „studencką plażę” przeznaczoną dla osób w wieku od 16 do 29 lat, na której mieszczą się boiska do siatkówki, rozgrywane są zawody sportowe, rekreacyjne, a nawet quizy i łamigłówki. Po zachodzie słońca odbywają się tu liczne imprezy do białego rana, przy szumie fal i cudownej atmosferze. W sezonie 2023 plażowicze mają powody do radości, ponieważ na plażach wprowadzono nowość w postaci bogatej oferty sportów plażowych. Od tradycyjnego roweru wodnego po flyfish, gigantyczne supy dla 8 osób oraz hoberboard do latania nad wodą. W Lido di Classe i Cervii można uprawiać hydrofiol – sport, który jest połączeniem kitesurfingu i surfingu oraz coraz bardziej popularny padel. Znajdują się tam również boiska do siatkówki plażowej, tenisa i piłki plażowej. W sezonie organizowane są dla chętnych zajęcia fitness, a wielbiciele porannego relaksu mogą cieszyć się zajęciami jogi o świcie, aby rozpocząć dzień z pozytywną energią, w harmonii ciała i ducha.

Plaże we Włoszech przyznaje psom. Region Emilia Romania to magiczne miejsce dla zwierząt

Od północy do południa wybrzeża, gdzie znajdują się zielone plaże, otoczone piękną przyrodą, zwierzęta są mile widziane. Dla czworonożnych przyjaciół przygotowano specjalne baseny oraz wanny z hydromasażem i chromoterapią, które zapewnią relaks i odprężenie. To prawdziwe SPA nawet dla najbardziej wymagającego psa. Riwiera w regionie Emilia Romania jest miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie — zarówno aktywni wczasowicze, miłośnicy relaksu, jak i osoby podróżujące ze swoimi ukochanymi pupilami.

