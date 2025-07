Polacy podróżują mniej, niż im się marzy, i porównują swoje podróże do podróży znajomych

Firma Sabre, dostawca technologii dla sektora podróży, przyjrzała się temu, jak podróżujemy, co inspiruje nas do podróży, i co ogranicza naszą swobodę planowania wyjazdów. Z badania wynika, że podczas gdy ponad trzy czwarte Polaków odbyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jedną podróż z noclegiem poza domem, wciąż nie możemy powiedzieć, że podróżujemy regularnie. Czterech na dziesięciu z nich było w tym okresie w podróży tylko raz, a 30% – zaledwie dwa razy. Co więcej, 80% Polaków z tej grupy spędziło poza domem mniej niż 20 dni w ciągu całego roku. Podróżujemy nie tylko rzadko, ale i krótko – tylko 55% Polaków wykorzystało przysługujące im dwa tygodnie urlopu.

Nie sprzyja nam sytuacja ekonomiczna i... szef

Pomimo ciągłego rozwoju rynku udogodnień dla podróżnych i zwiększania się ogólnego komfortu podróży, dla wielu Polaków odkrywanie świata to nie kwestia chęci, lecz możliwości. Marzenia o wyjeździe są powszechne, ale rzeczywistość potrafi je zweryfikować: więcej niż sześciu na dziesięciu Polaków przyznaje, że wysokie koszty skutecznie powstrzymują ich przed spakowaniem walizki. 28% mówi wprost, że brakuje im czasu. Przeszkodą jest też poziom znajomości języków obcych (27%) albo przełożony (23%), który utrudnia dogodne zaplanowanie urlopu. Aż 64% Polaków przyznało, że zwyczajnie nie było ich stać na podróże.

– Widzimy w danych wyraźnie, że decyzja o podróży coraz rzadziej wynika z impulsu – wakacyjny czy weekendowy wyjazd to dziś projekt logistyczny. Rosnąca świadomość kosztów, niepewność ekonomiczna i trudność z dopasowaniem urlopu do realiów zawodowych sprawiają, że wiele planów wyjazdowych kończy się w sferze marzeń. Dlatego tak ważne jest, by technologie wspierały podróżnych, ułatwiając im każdy etap planowania wyjazdu – tłumaczy Grzegorz Surma, ekspert Sabre.

Podróżujemy z różnych powodów, ale rzadko spontanicznie

Tylko 29% podróżujących przyznało, że wyjeżdża bez konkretnego powodu. 25% odwiedza rodzinę, a 77% wyjeżdża typowo turystycznie. Wielu z nas może i marzy o spontanicznej podróży, ale większość wciąż planuje wyjazdy z wyprzedzeniem i według określonych potrzeb.

Mamy swoje lęki i obawy

Co nas wstrzymuje przed podróżowaniem? 12% badanych obawia się braku dogodnych połączeń – zarówno w Polsce, jak i za granicą. 42% Polaków nigdy nie leciało samolotem. 56% z tej grupy nie miało takiej potrzeby, ale 30% po prostu boi się latać. Efekt? Marzenia o podróżach często zostają na ziemi.

Polacy zazdroszczą znajomym „instagramowego życia”

Jak wynika z badania Sabre, 42% Polaków śledzi treści podróżnicze w social mediach – częściej kobiety (45%) niż mężczyźni (40%). Relacje z podróży znajomych stanowią średnio 15% konsumowanych treści. Co ciekawe, aż 65% osób aktywnie obserwujących znajomych w sieci uważa, że ci podróżują więcej niż oni. 61% ma też wrażenie, że ich znajomi mają więcej pieniędzy. Social media – zamiast inspirować – często wywołują efekt porównawczy, który obniża naszą satysfakcję z życia.

Social media są nieodłącznym elementem planowania podróży – ponad połowa młodych Polaków szuka w nich inspiracji na kolejną podróż. Najchętniej oglądają relacje na Instagramie (36%), YouTube (32%) i TikToku (32%).

Podróż samolotem zaczyna się w social mediach

Ponad połowa Polaków ogląda podróżnicze treści w social mediach, a 43% sprawdza w nich, jak prezentuje się na zdjęciach i nagraniach destynacja ich podróży. 31% latających sprawdza atrakcyjność lokalizacji na Facebooku, a 30% – na Instagramie. Zanim polecimy – podglądamy.

– Jako firma tworząca rozwiązania technologiczne dla sektora podróży, obserwujemy, jak ewoluują potrzeby podróżnych. Coraz ważniejsze stają się nie tylko cena czy kierunek, ale też szybkość, przejrzystość i elastyczność procesu planowania podróży. Napędzamy rozwój narzędzi, które pozwolą porównać opcje, sprawdzić dostępność i rezerwować bez stresu. Naszym celem jako dostawcy technologii jest wspieranie partnerów w upraszczaniu podróżnym życia, tak żeby ich wyjazdy były wygodniejsze i bardziej przewidywalne – dodaje Grzegorz Surma.

Ile kosztuje nas podróżowanie?

Najwięcej wydajemy na noclegi (średnio 35%), potem na transport (25%), wyżywienie (23%) i atrakcje (18%). 37% Polaków twierdzi, że korzystało z trików lub lifehacków, by obniżyć koszty podróży. Jednocześnie 18% z nas twierdzi, że ma sprawdzony sposób na obniżenie rynkowej ceny biletów lotniczych.