Przyszłość polskiej kuchni. Warszawski koncept restauracyjny the Eatery redefiniuje kulinarną tradycję i trafia do krajowej czołówki

Tradycja spotyka nowoczesność

Wizyta w the Eatery (oraz w jej siostrzanym, bardziej klasycznym koncepcie the Eatery trad.) to doświadczenie, w którym znane od dzieciństwa smaki zaskakują formą. Flagowym przykładem tej filozofii jest autorskie danie ziemniak w panko — wariacja tradycyjnych pyr z gzikiem, która stała się wizytówką restauracji. Ulubionymi pozycjami Gości są także: kotlet schabowy z kością (dostępny w Trad) i tatar wołowy (dostępny w obu miejscach).

Wysoka pozycja w rankingu Forbes, ale też miejsce w niedawno wydanym Przewodniku Gault&Millau sprawia, że the Eatery staje się jednym z najważniejszych adresów dla osób szukających nowoczesnego spojrzenia na polską kuchnię — zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i turystów poszukujących autentycznych doświadczeń smakowych.

Wszystkie prestiżowe rankingi i wyróżnienia to także potwierdzenie dla nas, że droga, którą wybraliśmy, ma głęboki sens. Od początku zależało nam na pełnej spójności: w smaku, obsłudze i doświadczeniu, jakie oferujemy gościom. Pokazujemy, że kuchnia polska nie musi być ciężka ani oczywista. Może być nowoczesna, lekka, a przy tym wierna lokalnemu produktowi - Marcin Mazur, współwłaściciel the Eatery.

Pytany o plany odpowiada: “W najbliższej przyszłości będziemy skupiać się na doskonaleniu serwisu i doświadczenia, które oferujemy Gościom, a także chcielibyśmy znaleźć trochę więcej czasu dla siebie”

Taki jest plan na teraz a w dalszej perspektywie będziemy przyglądać się możliwościom, jakie oferuje rynek i nie wykluczamy poszerzania działalności o nowe miejsca. Najważniejsza jest dla nas jednak stała praca nad obecnie działającymi lokalami, by utrzymać ich charakter, jakość i atmosferę, dzięki którym Goście chcą do nas wracać - dopowiada Agnieszka Dubas, współwłaścicielka the Eatery

Sekret sukcesu: Lokalny produkt, prostata i zrównoważony rozwój

To, co wyróżnia the Eatery na mapie Warszawy i całej Polski, to wyjątkowa dbałość Rafała Pędowskiego (Szefa Kuchni) o pochodzenie składników. Sezonowe menu restauracji powstaje w oparciu o bliskie relacje z lokalnymi dostawcami. Warzywa pochodzą z kultowego stoiska Jolanty Głodek na warszawskim Bazarku Szembeka, mięsa to starannie selekcjonowane produkty pochodzenia krajowego, a kartę alkoholi dopełniają m.in. kraftowe piwa z wrocławskiego Browaru Stu Mostów, wybitne polskie wina regionalne i koktajle na bazie polskich produktów.

Co niezwykle istotne w nowoczesnej gastronomii, the Eatery buduje swoją pozycję w oparciu o zasady odpowiedzialności biznesowej i ekologicznej (ESG). Kuchnia restauracji funkcjonuje w duchu zero waste – z maksymalnym ograniczeniem marnowania żywności i pełnym wykorzystaniem surowców. Przy tym wszystkim nie zapomina o tym, że restauracja to nie tylko jedzenie. To także przestrzeń, dźwięk, światło, tempo i sposób, w jaki wszystko się ze sobą łączy. Dlatego oprócz polskich dań w the Eatery i the Eatery Trad. towarzyszem w tle jest od zawsze polskie rzemiosło, muzyka i film.

i Autor: the Eatery/ Materiały prasowe

i Autor: the Eatery/ Materiały prasowe