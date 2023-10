Relaks pobudzający zmysły - zasmakuj Istrii w Hotelach Kempiński!

Hotel Kempiński Adriatic, Chorwacja

Wyjątkowy urlop w regionie Istria warto rozpocząć od kulinarnych podróży. Obszar słynie z wielu niepowtarzalnych smaków, a odwiedzający mają okazję wypróbować regionalnych produktów takich jak m.in. lokalne sery, świeże owoce morza z Adriatyku, domowej roboty makarony, aromatyczne wina oraz sezonowe jesienne białe trufle. To właśnie zwolennicy tych grzybów pokochają region Istrii o tej porze roku. Hotele Kempiński oferują niezapomniane doznanie –poszukiwanie świeżych trufli. Ta wyjątkowa kulinarna przygoda to idealna okazja do spróbowania lokalnych specjałów oraz aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Podczas przyjazdu do urokliwej wioski w Istrii goście Hotelu Kempiński mają okazję zbierać trufle w trakcie spaceru po lesie, w towarzystwie doświadczonego eksperta oraz jego przeszkolonego psa. Ta aktywność to również idealna okazja do spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny!

Emocjonujące poszukiwania warto przypieczętować lampką wina z istryjskiej winnicy. Mieszkańcy tego regionu są blisko związani z winem, które z pasją powstaje w lokalnych winnicach. Istria słynie z takich gatunków win jak Istryjska Malvasia, Teran, Refosk i Muskat, a goście hoteli Kempiński w Istrii mogą ich spróbować podczas jednodniowej degustacji wina, która będzie podróżą przez najlepsze piwnice winne oraz okazją do spotkania pełnych pasji winiarzy.

Regionalne atrakcje Istrii najlepiej zwiedzać na rowerze. Goście Hoteli Kempiński mają do dyspozycji wypożyczalnie rowerów elektronicznych oraz klasycznych, wraz z obsługą konsjerże. Przemierzając główny szlak Parenzana, liczący ponad 500 km, można odkryć zapierające dech w piersiach zakątki przyrody o znaczeniu historycznym oraz swobodnie przemieszczać się pomiędzy zakątkami półwyspu. Ścieżka prowadzi przez winnice i gaje oliwne oraz pozwala na jazdę rowerem przez krótkie tunele, doliny i nadmorskie miasta od Włoch przez Słowenię do Chorwacji. Ta rowerowa podróż łącząca trzy kraje, przedstawia cuda wybrzeża Istrii i podkreśla jego różnorodność.

Zwolennicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji również takie atrakcje jak m.in. skok z paralotni, nurkowanie, rejs jachtem, żegluga czy gra w golfa z widokiem na morze Adriatyckie. Miłośnicy tego sportu mogą rozwijać swoje umiejętności w renomowanym Golf Club Adriatic, który jest jedynym polem golfowym w okolicy będącym częścią prestiżowego PGA National Croatia. Partnerstwo to wprowadza światowej klasy udogodnienia i standardy na wybrzeże Adriatyku. Gracze mogą cieszyć się niezrównanymi wrażeniami z uprawiania sportu, dzięki otoczeniu zapierających dech w piersi krajobrazów i niezrównanej gościnności w tym nowo powstałym obiekcie.

Idealnym dopełnieniem aktywnego wypoczynku będą chwile w SPA. Carolea Spa w Hotelu Kempiński Adriatic w Chorwacji zapewnia wyciszenie, spokój oraz zasłużony relaks. Goście mogą wypróbować wielu unikatowych rytuałów pielęgnacyjnych oraz odprężających. Jednym z nich jest tradycyjny Hamam, uznawany jako jeden z najstarszych rytuałów oczyszczenia na świecie. Dzieli się on na trzy rodzaje – turecki, marokański oraz królewski. Ten pierwszy obejmuje peeling całego ciała, delikatną kąpiel oraz specjalny masaż pianą. Drugi rozpoczyna się złuszczeniem ciała naturalnym czarnym mydłem, po którym zostaje nakładana biała maska na twarz, a gość udaje się do pomieszczenia parowego, które jest stopniowo podgrzewane. Wzrastająca temperatura pomaga aktywować składniki odżywcze z maseczki i otwiera pory skóry. W trakcie tego procesu, para pomaga również zrelaksować mięśnie i przynosi uczucie odprężenia. Zabieg kończy się masażem ciała olejkami oraz masłami. Królewski Hamam to podwójne doznanie, polegające na połączeniu dwóch rytuałów w jeden - wszystko to w otoczeniu pięknych marmurów łaźni parowej tak aby zagwarantować pełne odprężenie ciała i ducha.

Łaźnia parowa Hamam w Carolea Spa, Hotel Kempiński Adriatic w Chorwacji

Odwiedzający Hotel Kempiński Palace Portorož mogą skorzystać z dobrodziejstw Kempiński Rose Spa, oferującego luksusowe zabiegi odnowy biologicznej, w eleganckim kompleksie gabinetów z dostępem do zewnętrznych i wewnętrznych basenów z wodą morską, wanny z hydromasażem oraz centrum fitness i sauny. Goście mają okazję przetestować m.in. renomowaną paryską markę Biologique Recherche, która słynie z tworzenia produktów z regenerującą mocą wodorostów i ekstraktów morskich. Marka ta korzysta z surowych składników aktywnych przez co zapewnia luksusowe doznanie skoncentrowane na potrzebach każdej skóry. Do dyspozycji gości jest wiele zabiegów m.in. rozświetlenie twarzy, kuracja równoważąca wydzielanie sebum, masaż liftingujący twarzy lub masaż pielęgnacyjny restrukturyzująco-wygładzający.

Zima to również wspaniały okres na odkrywanie istryjskich pejzaży. Hotele Kempiński są otwarte dla gości również w tym okresie i oferują wiele wyszukanych atrakcji. Hotel Kempiński Adriatic stworzył dla swoich gości wyjątkowo ofertę świąteczną i noworoczną, dzięki której świętowanie tego magicznego czasu będzie niezapomniane. Goście mogą wybierać spośród pakietu bożonarodzeniowego oraz dwóch pakietów sylwestrowych. Decydując się na bożonarodzeniowy pakiet goście mają do dyspozycji zakwaterowanie w luksusowym pokoju hotelowym lub apartamencie, śniadanie gourmet w restauracji „Dijana”, wigilijną kolację, lunch w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia oraz zaproszenie do hotelowego spa wraz z dostępem do saun, basenu i studia fitness. Dodatkowo w pokoju hotelowym będzie czekać na gości świąteczny podarunek.

Miłośnicy sylwestrowej celebracji mogą przywitać Nowy Rok na dwa sposoby – bawiąc się podczas noworocznego balu lub przeżywając niezapomniany wieczór o tematyce filmowej. Podstawowy pakiet sylwestrowy to opcja dla zwolenników klasyki. Zawiera on oprócz zakwaterowania, śniadania gourmet i dostępu do SPA, również noworoczną kolację w postaci bufetu pełnego wyselekcjonowanych specjałów. Będzie to wyjątkowa noc połączona z tańcem do muzyki na żywo, w przepięknej sali balowej „Slice”. Zwolennicy niestandardowych przeżyć i miłośnicy kinematografii pokochają opcję tematycznego Nowego Roku. Zawiera ona, oprócz zakwaterowania, możliwość odkrycia lokacji czesko-słowackiego filmu „Szczęśliwego Nowego Roku 2”. Pakiet obejmuje wycieczkę po filmowych lokacjach w hotelu i jego okolicach, degustację popołudniowej herbatki w bibliotece, która była filmową scenerią oraz wieczór filmowy 30 grudnia, podczas którego będzie można wypróbować istryjskich specjałów. Dodatkowo goście będą mogli rozkoszować się siedmiodaniową kolacją, przy akompaniamencie muzyki live, w restauracji „Kanova”. Uczta będzie idealną okazją do wypróbowania słowackich, czeskich i chorwackich świątecznych dań. Gdy zegar wybije północ goście wzniosą toast lampką szampana oraz pomyślą noworoczne życzenia puszczając lampiony.

Hotel Kempiński Palace Portorož na Słowenii oraz Hotel Adriatic w Chorwacji zapewniają szerokie portfolio aktywności, zapierający dech w piersiach śródziemnomorski krajobraz oraz komfortowy wypoczynek w pięciogwiazdkowym resorcie. To wszystko sprawia, że będzie to idealna forma urlo pudla najbardziej wymagających podróżników, również poza okresem wakacyjnym. Dzięki bogactwie sezonowych smaków warto odwiedzać te obiekty cały rok. Oba hotele dzieli tylko 20 minut drogi, dzięki czemu goście mogą odkrywać zarówno słoweńskie, jak i chorwackie pejzaże podczas jednej, niezapomnianej podróży.

