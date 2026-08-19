Trzęsienia ziemi w Grenadzie - najważniejsze fakty

aktywność sejsmiczna w Andaluzji: zarejestrowanie przez hiszpański Instytut Geograficzny sześciu kolejnych wstrząsów od północy w środę;

zarejestrowanie przez hiszpański Instytut Geograficzny sześciu kolejnych wstrząsów od północy w środę; najsilniejszy wstrząs nocy: osiągnięcie przez sejsmografy wartości 2,5 w skali Richtera, podczas gdy najsilniejszy wtorkowy wstrząs miał magnitudę 4,8;

osiągnięcie przez sejsmografy wartości 2,5 w skali Richtera, podczas gdy najsilniejszy wtorkowy wstrząs miał magnitudę 4,8; zwiedzanie słynnej Alhambry: częściowe otwarcie zabytku dla turystów z wyłączeniem twierdzy Alcazaba i wprowadzeniem specjalnych dróg ewakuacyjnych;

częściowe otwarcie zabytku dla turystów z wyłączeniem twierdzy Alcazaba i wprowadzeniem specjalnych dróg ewakuacyjnych; status bezpieczeństwa: utrzymywanie przez lokalne władze fazy ostrzegawczej w całej prowincji Grenada.

Nocne wstrząsy w prowincji Grenada - sytuacja na miejscu

Jak czytamy w najnowszym komunikacie hiszpańskiej agencji prasowej Agencia EFE, Instytut Geograficzny (IGN) odnotował sześć kolejnych wstrząsów od północy w środę, 19 sierpnia. Choć najsilniejszy z nich miał magnitudę 2,5 i wystąpił w pobliżu miejscowości Gójar, mieszkańcy oraz przebywający na miejscu turyści odczuli aż pięć z nich. Nowe trzęsienia ziemi są częścią tzw. roju sejsmicznego, który nęka prowincję Grenada od połowy sierpnia 2026 roku. Najtrudniejsza sytuacja panowała we wtorek, kiedy silny wstrząs o magnitudzie 4,8 zmusił władze do ewakuacji m.in. Alhambry – jednego z najpopularniejszych zabytków w całej Hiszpanii.

Nocna aktywność sejsmiczna skupiła się głównie w południowej części obszaru metropolitalnego. Epicentra kolejnych wstrząsów zlokalizowano w następujących punktach:

La Zubia i Las Gabias: pierwsze nocne drżenia o sile odpowiednio 1,7 oraz 1,8 stopnia, odczuwalne nawet na wybrzeżu;

i pierwsze nocne drżenia o sile odpowiednio 1,7 oraz 1,8 stopnia, odczuwalne nawet na wybrzeżu; Gójar: najsilniejszy wstrząs nocy o magnitudzie 2,5, który miał miejsce nad ranem;

najsilniejszy wstrząs nocy o magnitudzie 2,5, który miał miejsce nad ranem; Alhendín, Otura i Ogíjares: pozostałe lokalizacje, w których przyrządy odnotowały mniejszą aktywność sejsmiczną.

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Poradnik dla podróżnych. Jak zachować bezpieczeństwo w Grenadzie?

Osoby planujące urlop w południowej Hiszpanii lub przebywające obecnie w Andaluzji powinny zachować szczególną ostrożność, ale i zachować spokój. Lotnisko w Grenadzie oraz pobliski, duży port lotniczy w Maladze funkcjonują normalnie, a lokalna infrastruktura transportowa nie została poważnie uszkodzona. Warto jednak wiedzieć, jak przygotować się na obecną sytuację:

śledzenie komunikatów i statusu lotów: konieczność regularnego sprawdzania informacji bezpośrednio u przewoźników i na stronach lotnisk, gdyż w przypadku odwołania rejsu z powodu siły wyższej pasażerom przysługuje prawo do opieki, ale nie rekompensata finansowa;

konieczność regularnego sprawdzania informacji bezpośrednio u przewoźników i na stronach lotnisk, gdyż w przypadku odwołania rejsu z powodu siły wyższej pasażerom przysługuje prawo do opieki, ale nie rekompensata finansowa; zwiedzanie Alhambry z ograniczeniami: dostosowanie planów do zmodyfikowanych tras ewakuacyjnych oraz uwzględnienie czasowego zamknięcia twierdzy Alcazaba ;

dostosowanie planów do zmodyfikowanych tras ewakuacyjnych oraz uwzględnienie czasowego zamknięcia twierdzy ; zasady bezpieczeństwa na wypadek wstrząsów: unikanie paniki, chronienie się pod solidnymi meblami wewnątrz budynków oraz zachowanie bezpiecznej odległości od fasad na świeżym powietrzu.