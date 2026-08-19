Seria trzęsień ziemi w hiszpańskiej Andaluzji. Wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Anna Wojnowska
2026-08-19 10:53

Jak poinformowała hiszpańska agencja prasowa Agencia EFE, w nocy z wtorku na środę, 19 sierpnia 2026 roku, hiszpański Instytut Geograficzny zarejestrował serię sześciu trzęsień ziemi w Grenadzie i jej okolicach. Aż pięć z nich było wyraźnie odczuwalnych przez mieszkańców. To ciąg dalszy niepokojącej serii wstrząsów w popularnym turystycznym regionie Andaluzji, który zmusił m.in. władze słynnego kompleksu Alhambra do wprowadzenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Twierdza Alhambra w Grenadzie pod ciemnymi chmurami. O wstrząsach wtórnych w Andaluzji przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Trzęsienia ziemi w Grenadzie - najważniejsze fakty

  • aktywność sejsmiczna w Andaluzji: zarejestrowanie przez hiszpański Instytut Geograficzny sześciu kolejnych wstrząsów od północy w środę;
  • najsilniejszy wstrząs nocy: osiągnięcie przez sejsmografy wartości 2,5 w skali Richtera, podczas gdy najsilniejszy wtorkowy wstrząs miał magnitudę 4,8;
  • zwiedzanie słynnej Alhambry: częściowe otwarcie zabytku dla turystów z wyłączeniem twierdzy Alcazaba i wprowadzeniem specjalnych dróg ewakuacyjnych;
  • status bezpieczeństwa: utrzymywanie przez lokalne władze fazy ostrzegawczej w całej prowincji Grenada.

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Nocne wstrząsy w prowincji Grenada - sytuacja na miejscu

Jak czytamy w najnowszym komunikacie hiszpańskiej agencji prasowej Agencia EFE, Instytut Geograficzny (IGN) odnotował sześć kolejnych wstrząsów od północy w środę, 19 sierpnia. Choć najsilniejszy z nich miał magnitudę 2,5 i wystąpił w pobliżu miejscowości Gójar, mieszkańcy oraz przebywający na miejscu turyści odczuli aż pięć z nich. Nowe trzęsienia ziemi są częścią tzw. roju sejsmicznego, który nęka prowincję Grenada od połowy sierpnia 2026 roku. Najtrudniejsza sytuacja panowała we wtorek, kiedy silny wstrząs o magnitudzie 4,8 zmusił władze do ewakuacji m.in. Alhambry – jednego z najpopularniejszych zabytków w całej Hiszpanii.

Nocna aktywność sejsmiczna skupiła się głównie w południowej części obszaru metropolitalnego. Epicentra kolejnych wstrząsów zlokalizowano w następujących punktach:

  • La Zubia i Las Gabias: pierwsze nocne drżenia o sile odpowiednio 1,7 oraz 1,8 stopnia, odczuwalne nawet na wybrzeżu;
  • Gójar: najsilniejszy wstrząs nocy o magnitudzie 2,5, który miał miejsce nad ranem;
  • Alhendín, Otura i Ogíjares: pozostałe lokalizacje, w których przyrządy odnotowały mniejszą aktywność sejsmiczną.

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Poradnik dla podróżnych. Jak zachować bezpieczeństwo w Grenadzie?

Osoby planujące urlop w południowej Hiszpanii lub przebywające obecnie w Andaluzji powinny zachować szczególną ostrożność, ale i zachować spokój. Lotnisko w Grenadzie oraz pobliski, duży port lotniczy w Maladze funkcjonują normalnie, a lokalna infrastruktura transportowa nie została poważnie uszkodzona. Warto jednak wiedzieć, jak przygotować się na obecną sytuację:

  • śledzenie komunikatów i statusu lotów: konieczność regularnego sprawdzania informacji bezpośrednio u przewoźników i na stronach lotnisk, gdyż w przypadku odwołania rejsu z powodu siły wyższej pasażerom przysługuje prawo do opieki, ale nie rekompensata finansowa;
  • zwiedzanie Alhambry z ograniczeniami: dostosowanie planów do zmodyfikowanych tras ewakuacyjnych oraz uwzględnienie czasowego zamknięcia twierdzy Alcazaba;
  • zasady bezpieczeństwa na wypadek wstrząsów: unikanie paniki, chronienie się pod solidnymi meblami wewnątrz budynków oraz zachowanie bezpiecznej odległości od fasad na świeżym powietrzu.

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