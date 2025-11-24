Skyscanner odkrywa tajemnice najlepszych ofert na Black Friday!

Triki Skyscanner na najlepsze oferty

Okres Black Friday obfituje w ogromne ilości konkurencyjnych cen. Skyscanner przygotował zestawienie trików, które pozwolą na najszybszy, bardziej przemyślany i jeszcze korzystniejszy zakup biletów.

Trik 1: Ustaw alerty

Alerty cenowe śledzą za Ciebie ceny lotów i informują o momencie, w którym odnotowane są spadki. Sprytne, proste, niezbędne.

Trik 2: Odkrywaj Podróże w dowolnym kierunku

Nie masz na oku konkretnego kierunku? Parametr Podróże w dowolnym kierunku w kilka sekund pokaże najkorzystniejsze cenowo wyjazdy z wybranego przez Ciebie lotniska.

Trik 3: Śledź prawdziwe spadki

Kluczem do sukcesu podczas tygodnia promocji jest przede wszystkim czas.

Black Friday to jedna z najlepszych okazji w roku, by zaoszczędzić na lotach. Przygotuj się jednak do szybkiej rezerwacji, bo promocje mogą znikać błyskawicznie. – informuje Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.

Skyscanner skanuje codziennie miliardy lotów, analizując szczegółowe dane, aby pomóc podróżnym maksymalnie przyspieszyć proces zakupu biletów – a to wszystko w funkcji DROPS. W jednym miejscu znajdują się konkurencyjne oferty lotów, których cena spadła o co najmniej 20% w porównaniu z najniższą ceną z ostatnich 7 dni. Jeśli żadna oferta z okresu Black Friday nie przykuła Twojej uwagi – włącz powiadomienia i śledź spadki cen w alternatywnych terminach.

Trik 4: Baw się datami

Bądź elastyczny z datą podróży – sprawdź wcześniejsze o dzień lub dwa wyloty i zobacz, jak pojawiają się ukryte okazje. Mała zmiana, duża różnica.

Trik 5: Filtruj szybko

Zanim zanurzysz się w niekończącej się liście wyników, użyj filtrów, by zmniejszyć obszar poszukiwań. Mniej przewijania, więcej możliwości rezerwacji.

Destynacje z najlepszymi ofertami w okresie Black Friday

Oferty połączeń lotniczych na Black Friday mogą przynieść ogromne oszczędności, jednak nie wszystkie loty mają takie same zniżki. Przeanalizowaliśmy liczby i ujawniamy czołowe kierunki z najlepszymi ofertami na Black Friday, na podstawie danych o najczęściej wyszukiwanych lotach w ubiegłym roku. – dodaje Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.

Materiały Skyscanner

Pobierz aplikację Skyscanner i porównaj ceny przed zakupem promocyjnych biletów – upewnij się, że żadna oferta Ci nie ucieknie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o okresie Black Friday, odwiedź stronę internetową i odkryj wszystkie tajemnice podróżniczych obniżek.