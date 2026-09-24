Sypialnie, warsztaty i izby służby. Na tej śródziemnomorskiej wyspie można poczuć, jak wyglądało życie 500 lat temu

W Ċittadelli czeka Gran Castello Historic House – to nie muzeum, lecz autentyczne domy z XV wieku, które ożywiają historię.

Przenieś się w czasie, by poznać codzienne życie mieszkańców Gozo: od rzemiosła po rolnictwo i kontrast życia panów i służby.

Odkryj unikatowy młyn napędzany zwierzętami i poczuj atmosferę średniowiecznej Gozo. Przeżyj podróż w przeszłość!

Gran Castello Historic House znajduje się w samym sercu Ċittadelli – ufortyfikowanej części Victorii, stolicy Gozo. Nie jest to jednak klasyczne muzeum, w którym historię ogląda się wyłącznie zza szyby. Sam budynek jest jednym z najważniejszych eksponatów. Kompleks tworzy grupa połączonych ze sobą domów, których początki sięgają końca XV i początku XVI wieku. Zachowane detale architektoniczne zdradzają wpływy sycylijskie i katalońskie oraz późnogotycki charakter budowli.

We wnętrzach Gran Castello Historic House prezentowane są dawne pomieszczenia mieszkalne, przedmioty używane w gospodarstwie domowym, narzędzia rolnicze oraz przykłady lokalnego rzemiosła. Wszystko ma przybliżyć codzienność mieszkańców wyspy Gozo w czasach, gdy życie na wyspie wyglądało zupełnie inaczej niż dziś.

Jednym z ciekawszych elementów ekspozycji jest młyn napędzany siłą zwierząt, który przypomina o tym, jak ważną rolę zwierzęta odgrywały dawniej zarówno w gospodarstwie domowym, jak i rolnictwie. Na terenie obiektu znajduje się również tradycyjny ogród z lokalnymi drzewami owocowymi, roślinami i ziołami.

Szczególnie interesująca jest ponownie udostępnione lewe skrzydło domu, w którym ekspozycja pozwala zobaczyć także zaplecze dawnych gospodarstw - w tym pomieszczenia zajmowane przez służbę. Dzięki temu zwiedzający mogą porównać warunki życia zamożnych mieszkańców domu z codziennością osób, które dla nich pracowały.

To właśnie autentyczność miejsca odróżnia Gran Castello Historic House od wielu współczesnych muzeów historycznych. Budynki, w których dziś znajduje się ekspozycja, same pamiętają późne średniowiecze i początek XVI wieku. Według oficjalnych źródeł należały one niegdyś do dobrze sytuowanych rodzin, o czym świadczy m.in. jakość zachowanych elementów architektonicznych.

Na parterze można poznać dawne zawody i zajęcia związane m.in. z rolnictwem, kamieniarstwem, stolarstwem czy kowalstwem. Na wyższych kondygnacjach są prezentowane m.in. tradycje związane z tkactwem, koronką i obróbką bawełny.

Ponowne otwarcie Gran Castello Historic House wpisuje się w coraz popularniejszy sposób poznawania dziedzictwa – nie poprzez same daty i zabytkowe przedmioty, ale przez codzienność ludzi sprzed setek lat. Na wyspie Gozo można więc nie tylko spacerować po murach Cytadeli, lecz również wejść do wnętrza domu, którego początki sięgają przełomu XV i XVI wieku, zobaczyć przestrzeń dawnych gospodarzy i służby oraz przekonać się, jak wyglądały praca, rzemiosło i życie domowe na tej śródziemnomorskiej wyspie.