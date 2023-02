Tańsze narty w Tatrach. Jak kupić skipass Tatry Super Ski w promocji?

Super Last Minute All Inclusive: Egipt i Tunezja 2023. Sprawdzamy ceny popularnych kierunków na zimę. Gdzie jest najtaniej?

Tatry Super Ski. Gdzie obowiązuje karnet?

Tatry Super Ski daje możliwość szusowania w ramach jednego karnetu aż na 18 stacjach narciarskich położonych na terenie Podhala, Beskidów czy Pienin – w Polsce i na Słowacji. Do projektu należą takie ośrodki jak m.in.: Bachledka Ski & Sun, Bania Ski, Czorsztyn Ski Kluszkowce, Kaniówka, Harenda Zakopane, Polana Szymoszkowa, Kotelnica Białczańska, Rusiń-Ski czy Jurgów Ski.

Tańsze narty w Tatrach. Zniżki na skipass Tatry Super Ski

Tatry Super Ski ruszyło z promocją dla tych, którzy planują szusować na tatrzańskich stokach w marcu. Wtedy zaczyna się tzw. niski seozn. Jednodniowy, ulgowy karnet kosztuje wtedy 140 zł, normalny jest o 10 zł droższy. Ci, którzy chcą wtedy zaoszczędzić mogą skorzystać ze specjalnych zniżek, jednak nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Promocja będzie malała z tygodnia na tydzień. I tak w pierwszym tygodniu, czyli w dniach od 30 stycznia do 5 lutego wyniesie ona 10 proc., następnie: od 6 do 12 lutego – 9 proc., od 13 do 19 lutego – 8 proc., od 20 do 26 lutego – 7 proc. Od 27 lutego zniżka zatrzyma się na poziomie 6 proc. – ten będzie obowiązywał do zakończenia sezonu, czyli zamknięcia ostatniego z 18 ośrodków działających w ramach Tatry Super Ski.

Jak kupić skipass Tatry Super Ski w promocji?

Oferta obowiązuje wyłącznie online w sklepie tatrysuperski.pl i dotyczy wybranych skipassów z programu Tatry Super Ski. Obejmuje karnety dzienne na 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dni lub jego atrakcyjne alternatywy – „Karnet 3 dni z 5 dni” lub „Karnet 5 dni z 7 dni”. Co ważne z karnetów dziennych można korzystać zarówno w dzień, jak i po zmroku. Taniej kupić będzie można również skipass godzinny: Karnet 4-godzinny lub Karnet po 16:00. Z akcji promocyjnej wyłączony jest karnet „14 dowolnych dni w sezonie”. Karnety będzie można wykorzystać od 13 marca na tych stacjach narciarskich, które – w zależności od warunków pogodowych – będą czynne.

– Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że marzec – mimo iż łapiący się już na sezon niski – narciarzom i snowboardzistom ma do zaoferowania bardzo wiele. Mam tutaj na myśli nie tylko dobre warunki na stokach, ale także mniejsze zatłoczenie ośrodków. Kiedy do tego dodamy promocyjne ceny karnetów, dłuższe dni, coraz częściej wychylające się zza chmur słońce i dużo niższe niż w szczycie sezonu ceny zakwaterowania, to dostajemy gotową odpowiedź na pytanie: czy marcu warto jechać na narty? – podsumowuje Adam Marduła, prezes Tatry Super Ski.

