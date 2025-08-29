Urlop we wrześniu? Skyscanner pomaga przedłużyć wakacje!

Shoulder Season: doskonały czas na podróż

Shoulder season, przypada najczęściej na wczesną jesień (wrzesień–październik) lub wiosnę (kwiecień–maj), kiedy w wielu popularnych miejscach pogoda wciąż sprzyja plażowaniu i zwiedzaniu, ale turystów jest zdecydowanie mniej, a ceny noclegów i biletów spadają. Jak pokazują dane Skyscanner, 32% podróżnych wybiera ten okres, by przedłużyć wakacyjny klimat, a 39% przyznaje, że to właśnie chęć uniknięcia tłumów skłania ich do podróży poza szczytem sezonu.

Jak podróżować taniej i dłużej cieszyć się wakacjami?

Wystarczy kilka prostych trików, by przedłużyć letni klimat i nie nadwyrężyć portfela:

Podróżuj poza schematami – rozważ alternatywne kierunki, które nie były częścią Twoich planów wakacyjnych. Oszczędzaj pieniądze, odkrywaj nowe kultury i ciesz się autentycznymi doświadczeniami w najlepszych cenach.

Oszczędzaj czas na wyszukiwaniu ofert – korzystaj z porównywarek cenowych, które w kilka chwil pokażą najkorzystniejsze połączenia, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Ustaw alerty cenowe – jeśli masz na oku konkretny kierunek, włącz powiadomienia o spadkach cen. Funkcja DROPS w aplikacji Skyscanner informuje o obniżkach nawet o 20% w ciągu tygodnia, co pozwala złapać najlepsze okazje. Więcej o funkcji DROPS, dostępnej tylko w aplikacjach mobilnych, znajdziesz tutaj.

Shoulder season – trendujące destynacje

Wrzesień: Zadar, Burgas, Wenecja, Podgorica, Korfu, Dubrownik, Rodos, Genua, Ryga.

Październik: Alicante, Malaga, Ateny, Barcelona, Rzym, Madryt, Valletta, Stambuł, Katania.

Nie pozwól, by lato skończyło się z ostatnim dniem sierpnia. To idealny moment, by maksymalizować swój budżet, inwestować w przeżycia zamiast w wysokie ceny i przedłużyć wakacyjny klimat o kolejne tygodnie. Sprawdź pełny raport Skyscanner – Smarter Summer, zainspiruj się trendującymi kierunkami i zaplanuj swoją kolejną podróż tak, by była lekka dla portfela, pełna wrażeń i trwała dłużej niż standardowe lato.